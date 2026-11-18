నవంబర్ 18 రాశి ఫలాలు: బుధవారం గణపతి అనుగ్రహంతో ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం!
హిందూ సంప్రదాయంలో బుధవారం విఘ్నేశ్వరుడైన గణపతి ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజున గణనాథుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల సుఖసంతోషాలు, సంపద, విజయాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం.
వారంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజుల్లో బుధవారం ఒకటి. ఈ రోజు పూర్తిగా విఘ్నేశ్వరుడైన గణనాథుడి పూజకు అంకితం చేస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, బుధవారం నాడు గణేశుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలవడం వల్ల సకల సంపదలు, సుఖ సంతోషాలు చేకూరుతాయని నమ్మకం.
నవంబర్ 18వ తేదీన గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి సకల జనుల రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరనుండగా, మరికొందరు కొన్ని రంగాలలో ఆచితూచి అడుగుపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
మేష రాశి:
ఆర్థిక పరంగా ఈ రోజు మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపార విస్తరణకు కావలసిన పెట్టుబడులను సమకూర్చుకోగలుగుతారు. నాయకత్వ లక్షణాలు ప్రదర్శించే మహిళలు తమ కింది ఉద్యోగులతో ప్రవర్తించే తీరుపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. మీ ఆవేశాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి:
వృత్తి జీవితంలో ఒత్తిడి కొద్దిగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలను చాలా జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగానే ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలోని విభిన్న కోణాలను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. వృత్తిపరమైన సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు.
మిథున రాశి:
పనిచేసే చోట కొన్ని అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆరోగ్యం కొద్దిగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ప్రేమ సంబంధాల్లో తలెత్తే మనస్పర్థలను పరిష్కరించుకోవడానికి సరైన మార్గాలను అన్వేషించండి. ఆఫీసులో మీ ఉత్పాదకతను చాటుకోండి.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు మీకు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిచ్చే శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పక్షపాత ధోరణి లేకుండా వ్యవహరించండి. ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా మీ కెరీర్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభను కనబరుస్తారు. మీ సత్తా నిరూపించుకోవడానికి లభించిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి.
సింహ రాశి:
ఉద్యోగంలో వాతావరణం కొద్దిగా హడావుడిగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కానీ అనవసర ఖర్చులకు అడ్డుకట్ట వేయండి. భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది, మనసులోని భావాలను పంచుకోవడం ద్వారా బంధం మరింత గట్టిపడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి:
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఎలాంటి పెద్ద సమస్యలు తలెత్తవు. ఆఫీసులో మీ ప్రతిభను నలుగురికి చాటిచెప్పడానికి అదనపు సమయం కేటాయించండి. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా ఈ రోజు మీకు పూర్తిగా కలిసివస్తుంది. పెద్దపెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.
తులా రాశి:
ఆరోగ్యం సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది. రిలేషన్షిప్లో పక్షపాత రహితంగా ఉండండి. వృత్తిపరంగా ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా వాటిని ఎదుర్కొని ముందుకు సాగుతారు. మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే తరుణం ఇది. సాయంత్రం సమయానికి జీవితంలో అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి.
వృశ్చిక రాశి:
ఆరోగ్య పరంగా ఎలాంటి పెద్ద ముప్పులు లేవు. బంధాల్లో గత కొంతకాలంగా ఉన్న విభేదాలను తొలగించుకోండి. కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి లభించే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో మాత్రం అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ధనస్సు రాశి:
మీ భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఇద్దరి మధ్య వివాదాలకు దారితీసే అంశాలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టండి. కార్యాలయంలో మీపై ఉన్న అంచనాలను అందుకోవడానికి చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
మకర రాశి:
ఈ రోజు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. మీ భాగస్వామి కోసం కొంచెం ఎక్కువ సమయం కేటాయించండి. మీలోని నాయకత్వ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించండి. ఆరోగ్యం బాగున్నప్పటికీ, ఆర్థిక విషయాలను తెలివిగా నిర్వహించండి.
కుంభ రాశి:
మీ ప్రేమ జీవితాన్ని ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా, సంతోషకరంగా ఉంచుకోండి. కెరీర్లో కొన్ని చిన్నపాటి సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, వాటిని ఇట్టే పరిష్కరించుకోగలుగుతారు. ఆర్థిక ప్రణాళికలను ఎంతో దూరదృష్టితో రూపొందించుకోండి.
మీన రాశి:
ప్రేమ సంబంధాల్లో తలెత్తిన సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారాలు కనుగొనండి. మీ కష్టాన్ని నిరూపించుకోవడానికి కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను భుజానకెత్తుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉండటం వల్ల కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఈ రోజు అవకాశం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More