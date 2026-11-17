దేవుత్తని ఏకాదశి ఎప్పుడు? ఆ రోజు పొరపాటున కూడా ఈ 5 పనులు చేయకండి!
దేవుత్తని ఏకాదశి రోజున క్షీరాబ్ధి యోగంతో పాటు శ్రీమహావిష్ణువు యోగ నిద్ర నుంచి మేల్కొంటారు. ఈ పవిత్ర రోజున ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించి, కొన్ని నిషేధిత పనులకు దూరంగా ఉండటం ద్వారా అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.
దేవుత్తని ఏకాదశి రోజున క్షీరాబ్ధి యోగంతో పాటు శ్రీమహావిష్ణువు యోగ నిద్ర నుంచి మేల్కొంటారు. ఈ పవిత్ర రోజున ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించి, కొన్ని నిషేధిత పనులకు దూరంగా ఉండటం ద్వారా అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో చాతుర్మాస ముగింపును సూచించే పవిత్రమైన పర్వదినం దేవుత్తని ఏకాదశి (Devutthani Ekadashi). దీనిని ప్రబోధిని ఏకాదశి లేదా దేవుత్తని ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. ఆషాఢ మాసంలో శయన ఏకాదశి నాడు యోగనిద్రలోకి వెళ్లే జగత్ప్రభువు శ్రీమహావిష్ణువు, కార్తిక మాసంలో వచ్చే ఈ ఏకాదశి నాటికి తిరిగి మేల్కొంటారని ప్రతీతి.
శ్రీహరి మేల్కొనడంతోనే హిందూ సంప్రదాయంలో అన్ని రకాల శుభకార్యాలు, వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు మళ్లీ మొదలవుతాయి. ఏటా అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించే ఈ పర్వదినం విశిష్టత, ఈ రోజు పాటించాల్సిన నియమాల గురించి ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్తలు వివరిస్తున్నారు.
దేవుత్తని ఏకాదశి ముహూర్తం, తిథి వివరాలు
క్యాలెండర్ గణనల ప్రకారం, ఈ ఏడాది నవంబర్ 20వ తేదీ ఉదయం 07:15 గంటలకు ఏకాదశి తిథి ప్రారంభమవుతుంది. నవంబర్ 21వ తేదీ ఉదయం 06:31 గంటల వరకు ఈ తిథి వ్యాపించి ఉంటుంది. సూర్యోదయ వేళ ఏకాదశి తిథి ఉండటం, ద్వాదశి రోజున విరమణ చేయడం శాస్త్రబద్ధంగా ఆచరిస్తారు. భక్తులు ఈ శుభదినాన తెల్లవారుజామునే స్నానాదికాలు ముగించి, విష్ణు మూర్తిని, తులసి మాతను భక్తితో అర్చిస్తారు.
చేయకూడని 5 పొరపాట్లు - ఆర్థిక నష్టాల నివారణ
దేవుత్తని ఏకాదశి నాడు కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలను పాటించడం ద్వారా లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభిస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ క్రింది ఐదు పొరపాట్లకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పాల్పడకూడదు:
తామసిక ఆహారానికి స్వస్తి: ఏకాదశి పవిత్రతను కాపాడటానికి ఈ రోజు మాంసాహారం, మందు వంటి మత్తు పదార్థాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. తామసిక ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల దైవబలం క్షీణించి, అనర్థాలు చుట్టుముడతాయి.
ఎవరినీ అవమానించకండి: ఈ పర్వదినాన ఎవరి మనసునూ నొప్పించకూడదు. అనవసర వాదనలు, వివాదాలు, ఎవరినైనా ఎకసక్కెలాడటం లేదా చిన్నచూపు చూడటం వంటివి చేయకూడదు.
తులసి ఆకులు కోయకూడదు: శ్రీహరికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తులసిని ఏకాదశి నాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తాకకూడదు, ఆకులు తుంచకూడదు. ఏకాదశికి ముందే తులసి దళాలను సేకరించి పెట్టుకోవాలి. ఈ రోజు తులసిని తాకడం వల్ల తల్లి లక్ష్మి ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది.
అస్సలు బియ్యం తినవద్దు: ఏకాదశి రోజు బియ్యంతో చేసిన ఆహారాన్ని ముట్టకూడదు. ఏకాదశి రోజున బియ్యం తినడం వల్ల పాప ప్రకోపాలు పెరుగుతాయని పురాణ వచనం.
నలుపు రంగు దుస్తులు వద్దు: శుభకార్యాలు, పూజా సమయాల్లో నల్లటి బట్టలు ధరించడం అశుభంగా భావిస్తారు. విష్ణుమూర్తి కృప సంపూర్ణంగా పొందడానికి ఈరోజు పసుపు రంగు లేదా ఉజ్వలమైన రంగుల వస్త్రాలను ధరించడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More