అరుదైన రవియోగంలో దేవుత్తని ఏకాదశి.. ఈ సమయంలో పూజ చేస్తే అనంత పుణ్యఫలం!
హిందూ ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రమైన పర్వదినాల్లో దేవుత్తని ఏకాదశికి విశేష స్థానం ఉంది. నాలుగు నెలల యోగనిద్ర అనంతరం శ్రీమహావిష్ణువు ఈ రోజున మేల్కొంటారని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ ఏడాది నవంబర్ 20న ఏకాదశి వ్రతం, నవంబర్ 21న వైష్ణవ సంప్రదాయంలో వ్రతాచరణ జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా అరుదైన రవియోగం ఏర్పడుతుండటం విశేషం.
హిందూ ధర్మంలో దేవుత్తని ఏకాదశికి అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ఆషాఢ మాసంలో శయన ఏకాదశి నాడు యోగ నిద్రలోకి వెళ్లే జగత్కారణుడు శ్రీ మహావిష్ణువు, సరిగ్గా నాలుగు నెలల తర్వాత కార్తీక మాసంలో వచ్చే శుక్ల పక్ష ఏకాదశి నాడు తిరిగి మేల్కొంటారని ప్రతీతి. దీనితోనే చాతుర్మాస దీక్షలు పరిపూర్ణమై, వివాహాది శుభ మరియు మాంగళ్య కార్యక్రమాలకు లాంఛనంగా అంకురార్పణ జరుగుతుంది.
ఈ పర్వదినాన్ని ప్రబోధిని ఏకాదశి లేదా దేవుత్తని ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈసారి ఈ ఏకాదశి నాడు అరుదైన 'రవియోగం' ఏర్పడుతుండటం విశేషం. ఈ అత్యంత శక్తివంతమైన, శుభప్రదమైన యోగంలో చేసే ప్రతి పూజకు, దాన ధర్మాలకు అనంతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
దేవుత్తని ఏకాదశి 2026 తేదీలు మరియు ముహూర్తాలు
హిందూ పంచాంగ గణన ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఏకాదశి తిథి నవంబర్ 20వ తేదీ ఉదయం 07:15 గంటలకు ప్రారంభమై, నవంబర్ 21వ తేదీ ఉదయం 06:31 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే ఉదయ తిథి, సంప్రదాయాల ఆధారంగా దీన్ని రెండు రోజులుగా పాటిస్తారు. నవంబర్ 20, 2026వ తేదీన దేవుత్తని ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించనున్నారు. అలాగే వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించే భక్తులు నవంబర్ 21, 2026న ఈ పవిత్ర వ్రతాన్ని పాటిస్తారని శాస్త్ర నిపుణులు వెల్లడించారు. ఇదే రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో తులసీ వివాహం నిర్వహించడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం.
ఈ ప్రత్యేక పూజా సమయాల్లో దైవారాధన చేస్తే విశేష ఫలితం దక్కుతుంది:
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 5:01 గంటల నుంచి ఉదయం 5:54 గంటల వరకు
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:45 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:28 గంటల వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: సాయంత్రం 5:26 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:52 గంటల వరకు
ఉపవాస విరమణ సమయాలు
గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవారు నవంబర్ 21వ తేదీ మధ్యాహ్నం 01:11 నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం 03:18 నిమిషాల మధ్యలో తమ వ్రతాన్ని విరమించుకోవాలి. ఇక వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని పాటించేవారు నవంబర్ 22వ తేదీన ఉదయం పూట విరమణ చేయాల్సి ఉంటుంది.
పద్మ, స్కంద పురాణాల ప్రకారం ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత
పద్మ మరియు స్కంద పురాణాల ప్రకారం, దేవఉठని ఏకాదశి రోజున శ్రీ మహావిష్ణువును నిష్టతో పూజించిన వారికి వేలాది అశ్వమేధ, రాజసూయ యాగాలను చేసినంత మహాపుణ్యం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. మానవుడు తన జీవితంలో చేసిన సకల పాపాలు తొలగిపోయి, మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందని శాస్త్ర వచనం. ఈ వ్రత ప్రభావం వల్ల గృహంలో సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని, సుఖ సంతోషాలు నిండుగా ఉంటాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
పాటించవలసిన ముఖ్యమైన నియమాలు
తులసి వివాహం: ఈ పర్వదినాన జగన్మాత తులసీదేవికి, సాలిగ్రామ రూపంలో ఉన్న శ్రీమన్నారాయణుడికి అత్యంత వైభవంగా వివాహం జరిపించడం ఉత్తమమైన సాంప్రదాయం.
దీపారాధన: ఏకాదశి నాటి సాయంత్రం వేళ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద, పూజా మందిరంలో మరియు తులసి మొక్క ముందు మట్టి ప్రమిదలతో దీపాలు వెలిగించి దీపదానం చేయడం అత్యంత శ్రేయస్కరం.
దాన ధర్మాలు: శక్తి మేరకు నిరుపేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం చేయడం వల్ల అనూహ్యమైన పుణ్యఫలాలు ప్రాప్తిస్తాయని పెద్దలు చెబుతున్నారు.
ఏకాదశి నాడు ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామసిక ఆహార పదార్థాలతో పాటు మాంస, మద్యాధులను పూర్తిగా దూరంగా ఉంచాలి.
ఈ రోజు బియ్యంతో చేసిన ఆహారాన్ని అస్సలు తీసుకోకూడదు.
గోళ్లూ, తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవడం కూడా వర్జ్యమే.
అలాగే ఎలాంటి వాదనలు, గొడవలకు పోకుండా ప్రశాంతంగా ఉండాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More