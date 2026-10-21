పాపాలు తొలగి పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయా? పాపాంకుశ ఏకాదశి వ్రత ప్రాశస్త్యం ఇదే!
ఆశ్వయుజ మాస శుక్ల పక్షంలో వచ్చే పాపాంకుశ ఏకాదశి వ్రతాన్ని అక్టోబర్ 22, గురువారం నాడు ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఏకాదశి తిథి అక్టోబర్ 21 మధ్యాహ్నం 2:13 గంటలకు ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 22 మధ్యాహ్నం 2:47 గంటలకు ముగుస్తుంది.
ఆశ్వయుజ మాస శుక్ల పక్షంలో వచ్చే పాపాంకుశ ఏకాదశి వ్రత తేదీపై భక్తుల్లో నెలకొన్న గందరగోళానికి పంచాంగకర్తలు స్పష్టతనిచ్చారు. ఉదయ తిథి ఆధారంగా అక్టోబర్ 22న ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. పూజా విధానం, ముహూర్తాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
పాపాంకుశ ఏకాదశి ఎప్పుడు?
హిందూ ధర్మంలో ఏకాదశి వ్రతానికి విశేషమైన స్థానం ఉంది. ప్రతి నెలా వచ్చే కృష్ణ, శుక్ల పక్షాల్లో రెండుసార్లు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ప్రస్తుతం ఆశ్వయుజ మాస శుక్ల పక్షం నడుస్తోంది. ఈ కాలంలో వచ్చే ఏకాదశినే 'పాపాంకుశ ఏకాదశి' అంటారు. ఈ ఏడాది ఈ పవిత్ర తిథి అక్టోబర్ 21న మధ్యాహ్నం 2:13 గంటలకు ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 22న మధ్యాహ్నం 2:47 గంటలకు ముగుస్తుంది.
అయితే అక్టోబర్ 21వ తేదీ మధ్యాహ్నమే ఏకాదశి ప్రవేశిస్తున్నప్పటికీ, ఆ రోజు సూర్యోదయ సమయంలో దశమి తిథి ఉండటంతో భక్తుల్లో గందరగోళం తలెత్తింది. హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఏ వ్రతానికైనా ఉదయ తిధికే ప్రాధాన్యం. అక్టోబర్ 22వ తేదీ ఉదయం సూర్యోదయ సమయానికి ఏకాదశి తిథి ఉన్నందున, భక్తులు అక్టోబర్ 22, గురువారం రోజునే పాపాంకుశ ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించడం శాస్త్రసమ్మతమని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
పూజా విధానం మరియు నియమాలు
ఏకాదశి రోజున తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి తలస్నానం చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి. జగత్ప్రభువు శ్రీమన్నారాయణుడిని మనసారా స్మరిస్తూ ఉపవాస దీక్షను స్వీకరించాలి.
అలంకరణ: విష్ణుమూర్తి ప్రతిమ లేదా చిత్రపటం ముందు దీపం వెలిగించి, పసుపు పూలు, అరుదైన తులసి దళాలు, తాజా పండ్లు, పిండివంటలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
మంత్ర జపం: రోజంతా 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' అనే మూల మంత్రాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో జపించాలి. వీలైతే విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం అత్యంత శుభప్రదం.
ఉపవాసం: ఎవరి శక్తి కొలది వారు నిరాహారంగా లేదా ఫలహారంతో రోజంతా ఉపవాసం ఉండాలి. సాయంత్రం వేళ విష్ణు పూజ, హారతి ముగించుకోవాలి.
ముఖ్యమైన పూజా ముహూర్తాలు
ఈ పవిత్ర రోజున భగవంతుని పూజించడానికి పలు విశేష ముహూర్తాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి:
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 04:50 నుండి 05:38 వరకు
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:42 నుండి మధ్యాహ్నం 12:28 వరకు
విజయ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 01:57 నుండి 02:44 వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: సాయంత్రం 05:13 నుండి 05:37 వరకు
సాయంత్రపు సంధ్యా సమయం: సాయంత్రం 05:16 నుండి రాత్రి 06:20 వరకు
పాపాంకుశ ఏకాదశి ప్రాశస్త్యం
పాపాంకుశ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల అజ్ఞానంతో చేసిన సమస్త పాపాలు తొలగిపోతాయని ధర్మశాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. మానవులకు ఆధ్యాత్మిక శుద్ధిని ప్రసాదించడంలో ఈ వ్రతం ముందుంటుంది. శ్రీహరి కటాక్షం లభిస్తే జీవితంలో అష్ట ఐశ్వర్యాలు, సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ రోజున భక్తితో పూజించిన వారికి ముక్తి మార్గం సుగమమవుతుంది.
ద్వాదశి రోజున వ్రత విరమణ (పారణ)
వ్రతం పూర్తి చేసుకునే భక్తులు అక్టోబర్ 23, శుక్రవారం రోజున ద్వాదశి తిథిలో పారణ (వ్రత విరమణ) చేయాల్సి ఉంటుంది.
పారణ సమయం: అక్టోబర్ 23 ఉదయం 06:27 నుండి ఉదయం 08:42 వరకు ఉంటుంది. ప్రాంతాలను బట్టి సూర్యోదయ వేళల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి స్థానిక వేళలను పరిగణలోకి తీసుకోవడం మంచిది.
ఏకాదశి నాడు ఏ దానాలు చేయాలి?
ఏకాదశి రోజున శ్రీమన్నారాయణుడి పూజతో పాటు పేదవారికి, అభాగ్యులకు అన్నదానం చేయడం, వస్త్రాలు దానం చేయడం లేదా మీ శక్తి మేరకు ద్రవ్య దానం చేయడం ఎంతో పుణ్యప్రదమని పెద్దలు చెబుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More