నవంబర్ 20న దేవుత్తని ఏకాదశి.. ఈ 5 వస్తువులు దానం చేస్తే లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం!
హిందూ సంప్రదాయంలో దేవుత్తని ఏకాదశికి ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. దీనిని ప్రబోధిని ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. చాతుర్మాస కాలం ముగిసి, శ్రీమహావిష్ణువు యోగనిద్ర నుంచి మేల్కొనే పవిత్రమైన రోజుగా దీనిని భావిస్తారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 20, 2026న దేవుత్తని ఏకాదశి జరుపుకోనున్నారు.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో చాతుర్మాస ముగింపునకు, మంగళకరమైన పనులకు శ్రీకారం చుట్టే పవిత్ర దినంగా 'దేవుత్తని ఏకాదశి'కి అత్యున్నత స్థానం ఉంది. దీనిని ప్రబోధిని లేదా దేవుత్తని ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. క్షీరాసాగరంలో నూతనేంద్రియ యోగ నిద్రలో ఉన్న జగత్ప్రభువు శ్రీమహావిష్ణువు ఈ ఏకాదశి నాడే తిరిగి మేల్కొంటారని ప్రగాఢ విశ్వాసం.
ఈ శుభదినం నుంచే వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు వంటి శుభకార్యాలు ఊపందుకుంటాయి. ఈ ఏడాది నవంబర్ 20, 2026 శుక్రవారం రోజున ఈ పర్వదినం వచ్చింది. ఈ ప్రత్యేక రోజున లక్ష్మీనారాయణ పూజలతో పాటు దానధర్మాలు చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని స్పష్టమవుతోంది.
దేవుత్తని ఏకాదశి రోజున దానధర్మాల ప్రాధాన్యత
సకల చరాచర జగత్తును రక్షించే శ్రీహరికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తిథి ఏకాదశి. ఈ పవిత్ర రోజున పేదలకు, ఆర్తులకు లేదా దేవాలయాల్లో యథాశక్తి ధన సహాయం చేయడం వల్ల జీవితంలో సుఖ శాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా లభించి, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కడానికి ఈ రోజు చేసే దానాలు అమోఘమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. సాధారణ రోజుల్లో చేసే దానంతో పోలిస్తే, ఏకాదశి రోజు చేసే దానానికి అనేక రెట్లు అధిక పుణ్యఫలం దక్కుతుంది. దేవుత్తని ఏకాదశి నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో చేసే దానం భక్తుల జీవితంలో దరిద్రతను పారద్రోలి, అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తుంది.
లక్ష్మీనారాయణుల కృపతో సిరిసంపదలు
విష్ణుమూర్తికి ఇష్టమైన ఈ రోజున మన సామర్థ్యానికి తగినట్లుగా దానధర్మాలు చేయడం వల్ల ఇంట్లో ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. అష్టలక్ష్మీ కటాక్షం ప్రాప్తించి, నెగెటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోతుంది.
ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యేవారు ఈ రోజు లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తూ దానం చేస్తే అద్భుతమైన మార్పులు చూస్తారని నమ్ముతారు. ధనంతో పాటు వస్త్రాలు, అన్నం, తాజా పండ్లు, మిఠాయిలను దానం చేయడం ద్వారా సకల శుభాలు కలుగుతాయి.
దానాలు చేసేటప్పుడు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన నియమాలు
ఎప్పుడైనా సరే దానం చేసేటప్పుడు మన మనస్సులో ఎలాంటి అహంభావం ఉండకూడదు. ఎదుటివారిని కించపరిచేలా వ్యవహరించడం మహాపాపం.
మన ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి మాత్రమే దానం చేయాలి తప్ప, ఎవరివద్దనైనా అప్పు చేసి మరీ దానధర్మాలు అస్సలు చేయకూడదు.
కేవలం దానాలు మాత్రమే కాకుండా, ఈ పవిత్ర రోజున విధిగా విష్ణు సహస్రనామ పఠనం, లక్ష్మీ పూజలు ఆచరించడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More