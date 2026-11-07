దీపావళి 2026: లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం పూజ ఎలా చేయాలి? పూజా విధానం, ముహూర్తం ఇవే!
2026 నవంబర్ 8, ఆదివారం దీపావళి పండుగను జరుపుకోనున్నారు. ఆశ్వయుజ అమావాస్య రోజున నిర్వహించే ఈ పర్వదినం సందర్భంగా శ్రీరాముడు 14 ఏళ్ల వనవాసం ముగించుకుని అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చిన జ్ఞాపకార్థం ప్రజలు ఇళ్లలో దీపాలు వెలిగిస్తారని పౌరాణిక కథనాలు చెబుతున్నాయి.
హిందూ సంస్కృతిలో అత్యంత వైభవంగా, పవిత్రంగా జరుపుకునే అతిపెద్ద పండుగ దీపావళి. ఈ ఏడాది నవంబర్ 8, ఆదివారం రోజున దీపావళి వేడుకలను జరుపుకోనున్నాం. ప్రతి ఏటా ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే అమావాస్య తిథినాడు ఈ పర్వదినాన్ని నిర్వహించుకుంటారు. పౌరాణిక కథనాల ప్రకారం, లంక విజయానంతరం శ్రీరామచంద్రుడు 14 సంవత్సరాల వనవాసాన్ని ముగించుకుని సీతాసమేతంగా అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చిన రోజు ఇదే.
రాముడి రాకతో అయోధ్య ప్రజలు ఇళ్లలో మట్టి ప్రమిదలతో దీపాలు వెలిగించి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అప్పట్నుంచే దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి సంబరాలు అంబరాన్ని తాకుతున్నాయి. ఈ ప్రత్యేక రోజున సాయంత్రం వేళ ప్రదోష కాలంలో లక్ష్మీ గణపతి పూజ చేయడం వల్ల ఇళ్లలో అష్టైశ్వర్యాలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. సరైన విధివిధానాలతో, మనస్ఫూర్తిగా అమ్మవారిని కొలిస్తే జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోయి సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయి.
దీపావళి పూజా విధానం - అలంకరణ ఎలా చేయాలి?
ఇంట్లో దీపావళి పూజను ప్రారంభించడానికి ముందుగా ఒక శుభ్రమైన పీటను ఏర్పాటు చేసి, దానిపై ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని పరవాలి. ఆ పీఠం ఎదురుగా లక్ష్మీ గణపతి చిత్రపటాన్ని లేదా ప్రతిమను ఉంచాలి.
ఆ తర్వాత సంప్రదాయబద్ధంగా కలశ స్థాపన చేయాలి.
అమ్మవారికి కమల పుష్పం అంటే అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది. అందువల్ల పీఠంపై బియ్యంతో పద్మాన్ని తీర్చిదిద్దాలి. ఒకవేళ నిజమైన కమల పువ్వు అందుబాటులో ఉంటే దానినైనా పెట్టచ్చు.
ఇప్పుడు ఒక చెంబులో నీటిని తీసుకుని అందులో నాణేలు, పూలు, అక్షతలు, పసుపు వేయాలి. దీనికి ఐదు మామిడి ఆకులను అమర్చాలి.
పసుపు రాసి, కుంకుమ బొట్టు పెట్టి, దారం చుట్టిన కొబ్బరికాయను ఆ చెంబు పైన ప్రతిష్టించాలి.
పీఠంపై గణేశుడు, కుబేరుడు, లక్ష్మీదేవిలను ఆవాహనం చేస్తూ బియ్యంపై ఆసీనులను చేయాలి. లక్ష్మీదేవి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ విష్ణుమూర్తి కొలువై ఉంటాడని చెబుతారు కాబట్టి, అమ్మవారి పక్కనే మహావిష్ణువును కూడా ఉంచాలి. కొత్త బంగారం, వెండి వస్తువులు లేదా నాణేలతో పాటు ఆ రోజు కొన్న కొత్త గిన్నెలను కూడా పూజా మందిరంలో ఉంచి ప్రత్యేకంగా పూజించాలి. కొత్తవి లేకపోతే పాతవే పెట్టవచ్చు.
పూజా పూజాద్రవ్యాలు మరియు సమర్పణలు
దేవతా మూర్తులకు పూలతో నీటిని ప్రోక్షించి అభిషేకం చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆవనూనెతో పెద్ద దీపాన్ని వెలిగించాలి. లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థిస్తూ తన అనుగ్రహాన్ని కోరాలి.
అన్ని విగ్రహాలకు కుంకుమ తిలకం దిద్ది అక్షతలు వేయాలి. అమ్మవారికి కమల పువ్వుతో పాటు అలంకార సామగ్రిని సమర్పించాలి. అంతేకాకుండా లక్ష్మీదేవిని ఇష్టపడే తామర గింజలు, గోమతీ చక్రాలు, గవ్వలు, పసుపు కొమ్ములను తప్పనిసరిగా పూజలో ఉంచాలి. గోధుమలు, బియ్యం, ధనియాలు, ధాన్యం, పసుపు ఆవాలు, నల్ల మినములు, పెసలు అనే సప్త ధాన్యాలను అమ్మవారికి నివేదించాలి.
దీపావళి పూజకు శుభ ముహూర్తం
ఈ ఏడాది దీపావళి నాడు గణేష్-లక్ష్మీ పూజ చేయడానికి అత్యంత శుభప్రదమైన ముహూర్తం సాయంత్రం 5:54 గంటల నుంచి రాత్రి 7:50 గంటల వరకు ఉంది. పూజ చేయడానికి మొత్తం వ్యవధి 1 గంట 56 నిమిషాలు లభిస్తోంది. పూజను ఎప్పుడూ ఉత్తర దిశలో కూర్చుని చేయడం చాలా శ్రేయస్కరం. ఆ దిశ కుదరకపోతే దక్షిణ దిశ మినహా ఇతర ఏ దిశలోనైనా పూజలు నిర్వహించుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More