నవంబర్ 7 రాశి ఫలాలు: శనిదేవుడి అనుగ్రహంతో ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం!
ఈ శనివారం గ్రహాల సంచారం, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో విభిన్న మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. కొందరికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో పురోగతి కనిపిస్తే, మరికొందరు ఆర్థిక విషయాలు, ఆరోగ్యం, కుటుంబ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
హిందూ ధర్మంలో శనివారాన్ని శక్తిస్వరూపుడైన హనుమంతుడు అలాగే కర్మప్రదాత అయిన శనిదేవునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ప్రతిరోజూ గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం మారుతుండటం వల్ల మానవ జీవితాలపై దాని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కొందరికి వృత్తి, వ్యాపారాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడితే, మరికొందరికి కొత్త బాధ్యతలు, ఆర్థికపరమైన సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. కెరీర్, ఆరోగ్యం, కుటుంబ జీవితం పరంగా మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
ఈ రాశివారికి మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండి ఆలోచనలు లోతుగా సాగుతాయి. వృత్తిరంగంలో పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగై సరైన మార్గంలో పయనిస్తాయి. అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తుల సలహాలు మీ భవిష్యత్తుకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. అయితే శారీరక శ్రమ వల్ల అలసట లేదా నిద్రలేమి సమస్యలు రావచ్చు, కాబట్టి తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది. ఓపికతో వ్యవహరిస్తే ప్రతికూల పరిస్థితులు కూడా మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి.
వృషభ రాశి:
కొత్త ఆలోచనలు, సృజనాత్మక ప్రణాళికలు మీ మనసులో మెరుస్తాయి. మిత్రులు లేదా శ్రేయోభిలాషుల సహకారంతో కీలకమైన పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఆదాయం ఆశాజనకంగా ఉండటంతో పాటు ఖర్చులు మీ అజమాయుషీలోనే ఉంటాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది, దైనందిన దినచర్యను మాత్రం సక్రమంగా కొనసాగించండి.
మిథున రాశి:
వృత్తిరీత్యా పనిభారం కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది, అయినప్పటికీ మీ సమర్థతతో అన్నింటినీ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ స్థానం మరింత బలపడుతుంది. మీరు పడే కష్టాన్ని సీనియర్ అధికారులు గుర్తిస్తారు. అయితే ఒత్తిడి కారణంగా నడుపు లేదా కాళ్ల నొప్పులు, అలసట వేధించవచ్చు. కాబట్టి శరీరానికి తగిన విశ్రాంతి ఇవ్వడం తప్పనిసరి.
కర్కాటక రాశి:
మీకు అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పుంజుకుంటాయి. విద్యార్థులకు, ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంది. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టేందుకు మంచి రోజు. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు కావడం వల్ల ఏ రంగంలోనైనా సులభంగా రాణిస్తారు. అదనపు ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి.
సింహ రాశి:
మనసులో ఏదో తెలియని ఆందోళన లేదా భారమైన భావన ఉంటుంది. గత విషయాలు లేదా పాత జ్ఞాపకాలు మిమ్మల్ని వెంటాడవచ్చు. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, తోటివారి నుంచి పూర్తి నమ్మకం లభిస్తుంది. ధన వ్యయం పెరిగే సూచనలున్నాయి కాబట్టి ఖర్చుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. శారీరక బలహీనత అనిపిస్తే విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
కన్య రాశి:
చుట్టూ ఉన్నవారితో మాట్లాడేటప్పుడు మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గొప్ప ప్రయోజనాన్ని ఇస్తాయి. కెరీర్లో సరికొత్త అవకాశాలు తారసపడతాయి. అయితే ఒకే సమయంలో అనేక విషయాలపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల మనసు చంచలంగా మారుతుంది. ఏ పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందైనా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది. సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం వల్ల చికాకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి:
బంధుమిత్రులతో లేదా భాగస్వామితో ఉన్న పాత మనస్పర్థలు తొలగిపోయి సఖ్యత పెరుగుతుంది. పనిలో సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. కొత్త బాధ్యతలు లేదా ఆఫర్లు మీ ముందుకు రావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాధారణంగా సాగిపోతుంది.
వృశ్చిక రాశి:
వృత్తి జీవితంలో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. గత కొంతకాలంగా మీరు పడుతున్న కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించే సమయం ఆసన్నమైంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభించడంతో పాటు ఇంటికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. అయితే అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆచితూచి ఖర్చు చేయండి. ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు పాటించండి.
ధనుస్సు రాశి:
పనుల పట్ల మీ ఏకాగ్రత అద్భుతంగా ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన పనులను మళ్లీ ట్రాక్లోకి తెచ్చి పూర్తి చేస్తారు. ప్రతి విషయాన్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తారు, అయితే అతిగా ఆలోచించి సమయం వృథా చేయకండి. ఉద్యోగంలో పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కడుపులో గ్యాస్ సంబంధిత సమస్యలు లేదా స్వల్ప అలసట ఉండే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి:
మీలోని ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. మీరు చెప్పే మాటకు కార్యాలయంలో విలువ పెరుగుతుంది, అందరి దృష్టిలో గుర్తింపు పొందుతారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, సహకారం లభిస్తాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఆర్థిక నిర్వహణలో సమతౌల్యం పాటించండి. మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉంటే ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది.
కుంభ రాశి:
భావోద్వేగాలు కాస్త ఎక్కువగా ఉండి చిన్న విషయాలు కూడా త్వరగా మనసుకి తీసుకుంటారు. కుటుంబ విషయాల్లో మీ నిర్ణయమే కీలకంగా మారుతుంది, కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. వృత్తిపరంగా శ్రమ ఎక్కువగానే ఉంటుంది, కానీ భవిష్యత్తులో దీనివల్ల మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. నిద్రలేమి లేదా మానసిక ఒత్తిడి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి.
మీన రాశి:
ఏ పనిచేసినా ఉత్సాహంగా ముందుకు వెళ్తారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే తపన పెరుగుతుంది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో స్వల్ప కోపం లేదా అసహనం ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో బదిలీ, కొత్త బాధ్యతలు లేదా కీలకమైన మార్పులు సంభవించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉండి రాబడి క్రమంగా పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More