ఈ ఏడాది చివరికి కేతువు సంచారం.. ఈ 6 రాశులకు ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు, వ్యాపారంలో విజయాలు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 డిసెంబర్ 5న కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించి, 2028 జూన్ 23 వరకు అక్కడ సంచరిస్తారని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది. చంద్రుడి అధిపత్యంలోని కర్కాటక రాశిలో కేతువు సంచారం మానసిక స్థితి, భావోద్వేగాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులపై ప్రభావం చూపుతుందని జ్యోతిష్య విశ్వాసం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కేతువు గోచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాల గమనంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ద్వాదశ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 5, శనివారం నాడు కేతువు చంద్రుడి రాశి అయిన కర్కాటకంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
2028 జూన్ 23 వరకు కేతువు ఇదే రాశిలో సంచారం కొనసాగిస్తారు. ఈ ఏడాది దీపావళి నవంబర్ 8న రానుండగా, ఆ పండుగ ముగిసిన తర్వాత ఈ కీలక గోచారం జరగనుంది.
చంద్రుడు - కేతువు వైరం: మానసిక స్థితిపై ప్రభావం
కర్కాటక రాశి జల తత్వానికి చెందినది. దీనికి అధిపతి చంద్రుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని, కేతువును పరమ శత్రువులుగా పరిగణిస్తారు. చంద్రుడు మనిషి మనసు, మానసిక ప్రశాంతత, భావోద్వేగాలకు ప్రతీక. మరోవైపు కేతువు వైరాగ్యం, మానసిక ఒత్తిడి, అంతుచిక్కని ఆలోచనలకు కారకుడు. అందువల్ల కేతువు చంద్రుడి రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ప్రజల మనస్తత్వంపై, భావోద్వేగాలపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడుతుంది.
కేతువు ఎప్పుడూ చెడు ఫలితాలనే ఇస్తాడని అనుకోవడం పొరపాటు. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ గోచారం ద్వారా ఊహించని శుభ పరిణామాలు ఎదురవుతాయి. ఈ కాలంలో కొందరు మానసికంగా ఒంటరితనాన్ని అనుభవించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి కేతువు సంచార కాలం ఎంతో లాభదాయకంగా మారుతుంది. జీవితంలో ఊహించని సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలగడంతో పాటు ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత దక్కుతుంది.
మిథున రాశి:
ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి మిథున రాశిలో కేతువు ప్రభావం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. వ్యాపారంలో తిరుగులేని విజయాలు సాధిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కార్యక్షేత్రంలో అపారమైన ఫలితాలు దక్కడంతో పాటు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. శత్రువులపై సులభంగా విజయం సాధిస్తారు. చేసే ప్రయాణాలు విశేష లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి జాతకులకు ఈ గోచారం అదృష్టాన్ని ఇస్తుంది. అకస్మాత్తుగా ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కుటుంబం నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది. పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం. పాత పెట్టుబడుల ద్వారా భారీ రాబడులు అందుకుంటారు.
మరికొన్ని రాశులకు కలిసొచ్చే కాలం
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి కేతువు కర్కాటక సంచారం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వ్యక్తిగత ప్రవర్తనలో ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత ఏర్పడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా బలపడుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి కఠినమైన నిర్ణయాలు సులభంగా తీసుకుంటారు. శత్రువుల నుంచి ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. కోర్టు కేసుల్లో సానుకూల తీర్పులు వచ్చే సూచనలున్నాయి. వ్యాపారస్తులు కొత్త ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ మార్పును కోరుకునే వారికి ఇది సరైన తరుణం.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి కేతువు శుభవార్తలను మోసుకొస్తుంది. ప్రముఖ వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఈ సంబంధాలు భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో గొప్ప ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన సమయం గడుపుతారు. ప్రయాణాల వల్ల ఆర్థిక లాభం కలుగుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More