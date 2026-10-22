మహాలక్ష్మి అనుగ్రహంతో నవంబర్ నెల మొత్తం ఈ 5 రాశుల వారికి మంచి రోజులు
నవంబర్ నెలలో శుక్రుడు ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ధన అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. అలాగే తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ లాభం సంపాదించే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. మహాలక్ష్మి అనుగ్రహంతో నవంబర్ నెల మొత్తం ఏ రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
శుక్రుడు సౌందర్యం, విలాసం, ప్రేమ, సంపద, శ్రేయస్సుకు అధిపతి. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఈ శుక్రుడిని రాక్షసుల గురువుగా కూడా పరిగణిస్తారు. ఇది వృషభ, తుల రాశులకు అధిపతి కూడా. జాతకంలో శుక్రుడు మంచి స్థానంలో ఉంటే ఒకరు సుసంపన్నమైన, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. శుక్రుడు చెడు స్థానంలో ఉంటే, జీవితంలో వివిధ ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. శుక్రుడు నవంబర్ నెలలో 3 సార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. ప్రస్తుతం తులారాశిలో ఉన్న శుక్రుడు, నవంబర్ 6న కన్యారాశిలోకి వక్రగతిలో ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత నవంబర్ 14న కన్యారాశిలో ప్రత్యక్ష ప్రయాణం. అనంతరం నవంబర్ 22న తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ విధంగా శుక్రుడు ఒకే నెలలో 3 సార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. దీని ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని రాశులకు రెట్టింపు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
కుంభ రాశి
నవంబర్ నెలలో కుంభ రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. శుక్రుని స్థానంలో మార్పు కారణంగా మీకు వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. పనిలో మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. కొంత పేరు ప్రఖ్యాతులు లభిస్తాయి. మీకు అనేక మార్గాల నుండి శుభవార్తలు అందుతాయి. మీ సామాజిక హోదా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. స్నేహితులు, బంధువులతో సంబంధాలు బాగుంటాయి. కుటుంబ సంబంధాలు బలపడే సమయం ఇది. మీ గత ప్రయత్నాలకు ఫలాలు లభిస్తాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది.
మేష రాశి
ఈ శుక్ర సంచారం మేషరాశి వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో మేషరాశి వారి అన్ని ప్రయత్నాలలో అదృష్టం వారికి తోడుగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. ఈ కాలంలో మీ రుణ సమస్య ముగుస్తుంది. మీకు ప్రభుత్వం నుండి చాలా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ప్రభుత్వ పనులలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అడ్డంకులు నవంబర్లో తొలగిపోతాయి. మీ పిల్లల నుండి మీరు కొన్ని శుభవార్తలు వినవచ్చు. మీ ఆరోగ్యం మీ అన్ని పనులకు సహకరిస్తుంది. ఇది కాకుండా మీరు చాలా కాలంగా ఎదుర్కొంటున్న వివిధ ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
మకర రాశి
నవంబర్ నెలలో శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల మకర రాశి వారికి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని, సౌకర్యాలను ఆస్వాదించే అవకాశం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. వృత్తిలో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల లభించవచ్చు. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు మిమ్మల్ని వరిస్తాయి. చాలా కాలంగా మీ చేతిలో ఉన్న డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. అదృష్టం తోడైతే విజయం చేకూరుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లభించవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
నవంబర్ నెల వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. కుటుంబంలో కొనసాగుతున్న సమస్యలు క్రమంగా ముగుస్తాయి. శుక్రుడి స్థానంలో మార్పు కారణంగా ఉద్యోగస్తులకు రెట్టింపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అలాగే మీరు పనిచేసే చోట ప్రశంసలు పొందుతారు. ఈ కాలంలో మీ నాయకత్వ లక్షణాలు పెరగడం వల్ల మీకు ఒక పెద్ద బాధ్యత ఉంటుంది. బాస్, ఉన్నతాధికారులతో సంబంధాలు బాగా మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారవేత్తలు భారీ లాభాలను ఆశించవచ్చు. చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
కన్యా రాశి
శుక్ర గ్రహ సంచారం కన్యారాశి వారికి పెండింగ్లో ఉన్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకోవడానికి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. ఈ కాలం మీకు పురోగతికి కొత్త మార్గాలను అందిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో ఊహించని మెరుగుదల ఉంటుంది. అలాగే వివాహిత దంపతులు ఇంట్లో సంతోషంగా ఉంటారు. జీవితంలో వివిధ శుభ సంఘటనలు జరుగుతాయి. వ్యాపారంలో మీరు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలను ఆశించవచ్చు. అలాగే కొత్త వాహనం, ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడంలో మీరు అదృష్టవంతులు అవుతారు. వ్యవసాయం, వ్యాపారంలో ఉన్నవారి జీవితాలు సుసంపన్నంగా ఉంటాయి. మీ కష్టానికి రెట్టింపు లాభం పొందుతారు. మొత్తంగా మీరు జీవితంలో శాంతి, ప్రశాంతతను పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More