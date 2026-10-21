శుక్ర ప్రదోష వ్రతం.. వైవాహిక సమస్యలు తొలగడానికి ఈ మంత్రాన్ని జపించండి!
పరమశివుడి అనుగ్రహం పొందేందుకు ఆచరించే ప్రదోష వ్రతానికి హిందూ సంప్రదాయంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ప్రతి నెల కృష్ణ పక్షం, శుక్ల పక్షాల్లో వచ్చే త్రయోదశి తిథుల్లో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. శుక్రవారం వచ్చే ప్రదోష వ్రతాన్ని శుక్ర ప్రదోష వ్రతం అంటారు.
పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం పొందడానికి చాలా మంది ప్రదోష వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఇది చాలా విశేషమైనది. ప్రతి నెల రెండు సార్లు ప్రదోష వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే త్రయోదశి నాడు, శుక్ల పక్షంలో వచ్చే త్రయోదశి నాడు ప్రదోష వ్రతాలను ఆచరిస్తారు. శుక్రవారం వచ్చే ప్రదోష వ్రతాన్ని శుక్ర ప్రదోష వ్రతం అని పిలుస్తారు. ఇది చాలా విశేషమైన రోజు.
మత విశ్వాసాల ప్రకారం చూసినట్లయితే, ప్రదోష వ్రతం రోజున పరమేశ్వరుడిని, పార్వతీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వలన ఎన్నో విధాలుగా లాభాలు కలుగుతాయి. పరమేశ్వరుడిని, పార్వతీదేవిని శుక్ర ప్రదోష వ్రతం రోజు ఆరాధించడం వలన వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయి. ఐశ్వర్యం కూడా కలుగుతుంది.
అక్టోబర్ నెలలో శుక్ర ప్రదోష వ్రతం ఎప్పుడు వచ్చింది? పూజకు శుభ ముహూర్తం ఏంటి? ఎటువంటి పరిహారాలను పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి? ఈ వివరాలను కూడా తెలుసుకుందాం.
శుక్ర ప్రదోష వ్రతం ఎప్పుడు వచ్చింది?
ఆశ్వయుజ మాసం శుక్ల పక్ష త్రయోదశి తిథి అక్టోబర్ 23, శుక్రవారం ఉదయం 5:05 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అక్టోబర్ 24, శనివారం తెల్లవారుజామున 4:06 గంటలకు ముగుస్తుంది. ప్రదోష వ్రతాన్ని సాయంత్రం పూట ఆచరించాలి. శివపార్వతులను పూజించాలి. ప్రదోష కాలంలో పరమేశ్వరుడిని భక్తితో ఆరాధించినట్లయితే కష్టాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే, ఆ సమయంలో శివుడికి అభిషేకం చేస్తే కూడా మంచిది.
ప్రదోష వ్రతం పూజ ఏ సమయంలో చేయాలి?
పూజ సాయంత్రం 6:19 నుంచి రాత్రి 8:56 వరకు చేయొచ్చు. అయితే, సూర్యాస్తమయ సమయం మీ ప్రాంతాన్ని బట్టి మారొచ్చు. కాబట్టి స్వల్ప తేడాలు ఉంటాయి, గమనించండి.
శుక్ర ప్రదోష వ్రతం పూజా విధానం
ఉదయాన్నే స్నానం చేసి, శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించి, శివుని స్మరిస్తూ ఉపవాస దీక్షను తీసుకోవాలి.
ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఫలాహారం తీసుకోవచ్చు.
సాయంత్రం శివుడికి గంగాజలం, నీటితో అభిషేకం చేయాలి. అలాగే, పరమేశ్వరుడికి పెరుగు, పాలు, తేనె, చక్కెర, పంచామృతాలతో అభిషేకం చేస్తే విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి.
శివుడికి బిల్వపత్రాలు, తెల్లటి పూలు కూడా సమర్పించండి. పాయసం, తెల్లటి స్వీట్లు వంటివి నైవేద్యంగా పెట్టొచ్చు.
శివుడి ముందు దీపం వెలిగించి, ప్రదోష వ్రత కథను కూడా చదువుకోవాలి.
శుక్ర ప్రదోష వ్రతం నాడు శివపార్వతులను పూజించడం వలన వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోయి, సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయి. “ఓం గౌరీశంకరాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలను చూడొచ్చు. అలాగే, “ఓం నమః శివాయ” అనే మంత్రాన్ని కూడా జపించండి.
రాగి లేదా ఇత్తడి పాత్రలో నీళ్లు, గంగాజలం, పాలు కలిపి శివుడికి సమర్పించి, ఈ మంత్రాన్ని చదువుకుంటే అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి కూడా ఈ శుక్ర ప్రదోష వ్రతం నాడు శివుని ఆరాధించడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More