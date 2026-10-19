కన్యారాశిలోకి శుక్ర సంచారం - దీపావళికి ముందు ఈ 9 రాశులవారికి రాజయోగం! భారీగా ధన లాభాలు
నవంబర్ 5న శుక్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దీపావళికి ముందే కేతు ప్రభావం తొలగి, 9 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించడమే కాకుండా భారీ ధనలాభాలు సిద్ధించనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సంపద, వైభవం, సౌందర్యం మరియు ఆనందకారకుడిగా భావించే శుక్ర గ్రహం త్వరలోనే తన రాశిని మార్చుకోనుంది. నవంబర్ 5వ తేదీ గురువారం రోజున శుక్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. నవంబర్ 22 వరకు అంటే దాదాపు 17 రోజుల పాటు శుక్రుడు ఇదే రాశిలో సంచరిస్తాడు. ఈ ఏడాది పవిత్ర దీపావళి పండుగ నవంబర్ 8న రాబోతున్న నేపథ్యంలో, పండుగకు సరిగ్గా మూడు రోజుల ముందే జరగనున్న ఈ గ్రహ సంచారం జ్యోతిష్యపరంగా తీవ్ర ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.
కన్యారాశికి అధిపతి బుధుడు. సాధారణంగా బుధుడి రాశి అయిన కన్యలో శుక్రుడు కొంత బలహీనంగా (నీచ స్థితి) భావించినప్పటికీ, ఏ రాశివారికీ ఇది ప్రతికూల ఫలితాలను ఇవ్వదని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వివరించారు. ముఖ్యంగా, ఇప్పటివరకు సింహరాశిలో ఉన్న శుక్రుడు కన్యారాశిలోకి మారడంతో, కేతువు నీడ నుంచి విముక్తి పొందుతాడు.
ప్రస్తుతం కేతువు సింహరాశిలో ఉన్నందున, శుక్రుడిపై కేతు ప్రభావం తొలగిపోవడం సకల రాశుల వారికి పెద్ద ఉపశమనం. దీనివల్ల 12 రాశులలో ఏకంగా 9 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించి, ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆ అదృష్ట 9 రాశులు మరియు వాటికి కలిగే శుభ ఫలితాలు ఇవే….
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి వైవాహిక జీవితంలో అనంతమైన ఆనందం లభిస్తుంది. దాంపత్య బంధం మరింత మధురంగా మారుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారికి సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. అనుకోకుండా ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. నూతన ఇల్లు, భూమి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే నిరీక్షణ ఫలిస్తుంది. కుటుంబంలో ఏదైనా శుభవార్త విని ఆనందిస్తారు.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి జాతకులలో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతాయి. భౌతిక సుఖసంతోషాలు, సదుపాయాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి (ప్రమోషన్) లేదా కొత్త బాధ్యతలు దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఆర్థిక స్థితి అత్యంత బలంగా మారుతుంది.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంచారం కొత్త ఊపిరి పోస్తుంది. మనసులో నిలకడ, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. సమాజంలోనూ, కుటుంబంలోనూ ప్రియమైన వారి నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారంలో నూతన శక్తులు పుంజుకుని, లాభాల బాట పడతారు.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి శుక్రుడి కన్యారాశి ప్రవేశం లక్ష్మీదేవి కటాక్షాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సుగమం కావడమే కాకుండా, పాత మార్గాల నుంచి కూడా ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన లేదా రావలసిన బాకీలు తిరిగి చేతికి అందుతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి కొత్త ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి.
కన్యా రాశి:
స్వయంగా కన్యారాశిలోకి శుక్రుడు వస్తుండటంతో ఈ రాశి వారికి విశేష లాభాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితం ఎంతో హాయిగా సాగుతుంది. నిరుద్యోగులు ఉద్యోగ అవకాశాలు పొంది సంతోషిస్తారు. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు గడిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో కలసి ఆనందకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి దాంపత్య జీవితంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వివాహం కాని యువతీ యువకులకు చక్కని సంబంధాలు కుదురుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు, మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో హోదా పెరుగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి వ్యాపార పరంగా అపార విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలు నూతన ఒప్పందాలు (డీల్స్) లేదా రాతపూర్వక కాంట్రాక్టులపై సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. పొదుపు చేసే సామర్థ్యం పెరిగి, ఆర్థిక నిలకడ లభిస్తుంది.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి భాగ్య స్థానం బలపడటంతో అదృష్టం సంపూర్ణంగా తోడ్పడుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు, కోర్టు వ్యవహారాలు లేదా ముఖ్యమైన లక్ష్యాలు సునాయాసంగా పూర్తవుతాయి. ఆప్తుల నుంచి ఆశించిన సాయం అందుతుంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి ఈ కాలం మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. వైవాహిక బంధం సుఖమయంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మేలైన పురోగతి సాధిస్తారు. మీ శ్రమను, పనితీరును ఉన్నతాధికారులు ముక్తకంఠంతో ప్రశంసిస్తారు. ఆకస్మిక ధనలాభాలు కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించి, మానసిక ఒత్తిడి పూర్తిగా తొలగిపోతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More