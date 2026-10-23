శుక్రవారం రాశి ఫలాలు: ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం.. 12 రాశుల వారి ఫలితాలు ఇవే!
శుక్రవారం నాడు లక్ష్మీదేవి పూజతో దినచర్య ప్రారంభమవుతుంది. గ్రహాల గమనం ఆధారంగా మేష నుంచి మీన రాశి వరకు 12 రాశుల వారి ఉద్యోగ, వ్యాపార, కుటుంబ మరియు ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో శుక్రవారం రోజును జగన్మాత అయిన లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు అత్యంత ప్రాధాన్యమైనదిగా భావిస్తారు. ఎంతోమంది ఉదయాన్నే అమ్మవారిని దర్శించుకుని తమ రోజును ప్రారంభిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతిరోజూ గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం మారుతుంటుంది.
ఈ ఖగోళ మార్పుల ప్రభావం మానవ జీవితాలపై, ముఖ్యంగా పన్నెండు రాశుల వారిపై ప్రత్యక్షంగా ఉంటుంది. కొన్ని రాశుల వారికి నూతన అవకాశాలు లభించి విజయాలు సొంతమైతే, మరికొన్ని రాశుల వారు సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
ఉద్యోగ రంగంలో అధికారుల ప్రశంసలు అందుకోవడం, వ్యాపారంలో లాభాలు ఆర్జించడం, లేదా ఆర్థిక ఒడుదొడుకులను చవిచూడటం వంటి పరిణామాలు రాశిని బట్టి మారుతుంటాయి. కుటుంబ జీవితం, ప్రేమ వ్యవహారాలు, ఆరోగ్యం వంటి సమస్త అంశాలపై శుక్రవారం నాటి రాశి ఫలాలు ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతాయో ఇప్పుడు సమగ్రంగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
ఈ రోజు మీ భావోద్వేగాలపై అజమాయిషీ కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. వృత్తి ఉద్యోగ రంగాల్లో మీ సత్తా నిరూపించుకోవడానికి చక్కటి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభాలు అందుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చుల విషయంలో నిరంతరం ఒక కన్నేసి ఉంచాలి. బంధుమిత్రులతో వ్యవహరించేటప్పుడు సున్నితంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది, అయినప్పటికీ చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం తగదు.
వృషభ రాశి
రోజువారీ కార్యకలాపాలు కాస్త ఒడిదొడుకులతో సాగే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో సంయమనం పాటించండి, ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగకండి. బంధాలలో స్పష్టత, ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం ప్రధానం. ధనం ఖర్చు చేసే తరుణంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, అయితే మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటం ఎంతైనా శ్రేయస్కరం.
మిథున రాశి
పనిచేసే సమయంలో చిన్న చిన్న అంశాలపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి, లేదంటే పొరపాట్లు జరిగే ప్రమాదం ఉంది. వ్యక్తిగత సంబంధాలలో అతిగా ఆలోచించి మనసు పాడుచేసుకోకండి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి కాబట్టి విలాసవంతమైన కొనుగోళ్లను వాయిదా వేయండి. పొట్టకు సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఆహారపు అలవాట్లపై అప్రమత్తంగా ఉండండి.
కర్కాటక రాశి
నూతన ఆలోచనలు, సృజనాత్మక ప్రణాళికలకు ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. వృత్తిపరంగా విభిన్నమైన పనులను నిర్వహించే అవకాశం దక్కుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం, పరస్పర అవగాహన నిలకడగా కొనసాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యం కుదుటపడి మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
సింహ రాశి
సాధారణ రోజుల కంటే కాస్త ఎక్కువ శ్రమపడాల్సి వస్తుంది. పనిభారం అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, అందుకు తగిన ఫలితం లభించడంతో సంతృప్తి కలుగుతుంది. ఆప్యాయతలకు దూరం కాకుండా, కుటుంబంతో కాస్త సమయం గడపడం మంచిది. ఆర్థిక లావాదేవీలపై పట్టు అవసరం, లేదంటే ఖర్చులు అదుపు తప్పుతాయి. ఆరోగ్య విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
కన్య రాశి
మీ ఆశలకు తగ్గట్టుగా నేటి రోజు చాలా ఉత్సాహంగా సాగిపోతుంది. కెరీర్ పరంగా నూతన అవకాశాలు తలుపు తట్టవచ్చు లేదా మంచి శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ జీవితం ఆనందభరితంగా, సాన్నిహిత్యంతో సాగుతుంది. ఆర్థికంగా పటిష్టమైన స్థితిలో ఉంటారు, గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు మంచి ఫలితాలనిస్తాయి. ఆరోగ్యం కుదుటపడి ఉత్సాహంగా గడుపుతారు.
తులా రాశి
జీవితంలో అన్ని విషయాల మధ్య సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం అత్యంత కీలకం. వృత్తిగత, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆఫీసులో ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలనైనా కొద్దికాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక పరమైన పెద్ద అడుగు వేసే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. మానసిక వత్తిడి ఉండే అవకాశం ఉన్నందున కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోండి.
వృశ్చిక రాశి
ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపయ్యే అద్భుతమైన రోజు ఇది. మీరు పనిచేసే చోట మీ అభిప్రాయాలకు తగిన విలువ లభించడంతో పాటు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత మధురంగా మారుతాయి, జీవిత భాగస్వామి తోడు లభిస్తుంది. ఆర్థిక స్థితి బలంగా మారుతుంది, నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది, మంచి ఆహారం తీసుకోండి.
ధనుస్సు రాశి
భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఉండే రోజు కాబట్టి మనసు చలించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ వ్యవహారాలు లేదా వ్యక్తిగత విషయాలు మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ఆలోచింపజేస్తాయి. కార్యాలయంలో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, మీ నేర్పుతో వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం అలాగే ఉంటుంది. సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం వల్ల అలసట ఆవహించే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి
ప్రతి అడుగును అత్యంత జాగ్రత్తగా, ఆలోచించి వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పని ఒత్తిడి వెంటాడటంతో పాటు కొన్ని విషయాలపై స్పష్టత లేకపోవడంతో సందిగ్ధత నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి విషయాలకే మనస్పర్థలు రావచ్చు, అయితే చర్చల ద్వారా అన్నీ సర్దుకుపోతాయి. ఖర్చులు పెరిగే సూచనలున్నాయి కాబట్టి బడ్జెట్ ప్రకారం నడుచుకోండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉన్నా మానసిక బడలిక తప్పదు.
కుంభ రాశి
సంయమనం, పరిణతితో మునుముందుకు సాగాల్సిన రోజు. కార్యాలయంలో మీ కఠిన శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది, పై అధికారుల నమ్మకం ఇనుమడిస్తుంది. బంధుమిత్రులతో మనస్పూర్తిగా మాట్లాడుకోవడం ద్వారా సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలకు సంబంధించి ఆర్థిక పరమైన సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి
కొంత అస్థిరతతో కూడిన వాతావరణం కనిపించవచ్చు. బాధ్యతల భారం పెరగడం వల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా అలసట ఆవహిస్తుంది. ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది, లేదంటే అనవసర వివాదాలకు దారితీస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగానే ఉన్నప్పటికీ, అనవసర ఖర్చులు ఇబ్బంది పెడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలు లభించడం వల్ల మానసిక ఉపశమనం కలుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More