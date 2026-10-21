దీపావళికి త్రిగ్రాహి యోగం వల్ల జాక్పాట్ కొట్టబోతున్న 4 రాశులు, అపారమైన లాభాలు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దీపావళి సమయంలో మూడు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలిసి త్రిగ్రాహి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి ఆనందాన్ని, అపారమైన విజయాన్ని, కీర్తిని, లాభాన్ని తెస్తుంది.
గ్రహాలు రాశిని మార్చినప్పుడల్లా దాని ప్రభావం అన్ని రాశులపై కనిపిస్తుంది. సూర్యుడు నెలకు ఒకసారి తన రాశిని మారుస్తాడు. నవంబర్ 8న దీపావళి సమయంలో సూర్యుడు, బుధుడు, చంద్రుడు కలిసి తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. దీని కారణంగా త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. చంద్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించే సమయానికి సూర్యుడు, బుధుడు అప్పటికే ఆ రాశిలో ఉంటారు. ఈ 3 గ్రహాల కలయిక త్రిగ్రాహి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ యోగం ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ త్రిగ్రాహి యోగం కారణంగా 4 రాశుల వారు తమ వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితిలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు.
మేష రాశి
మేష రాశి వారి ఏడో ఇంట్లో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల దీపావళి సమయంలో మేష రాశి వారికి అపారమైన ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. ఈ సమయం మీకు వృత్తిపరంగా, ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ కాలంలో కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. పారిశ్రామికవేత్తలు అపారమైన లాభాలను పొందుతారు. మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మొత్తమ్మీద మీరు ఏ పని చేసినా అందులో ఆశించిన విజయాన్ని పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిచక్రంలోని నాల్గో ఇంట్లో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల దీపావళికి ఈ రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ రాశి వారి ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి మంచి జీతంతో కూడిన ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. వృత్తిలో పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త స్నేహాల ద్వారా ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీరు తొందరపడి ఎలాంటి పెట్టుబడులు పెట్టకుండా ఉండాలి.
మకర రాశి
త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడటం మకర రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ శుభ యోగం మకర రాశి వారికి సుఖవంతమైన, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అందిస్తుంది. ఆస్తి లేదా వాహనం వంటి అదనపు ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ కుటుంబ వాతావరణం సామరస్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మీ సంబంధాలు బలపడతాయి. ఈ కాలంలో మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ సాన్నిహిత్యం పెరగవచ్చు. ఇది మిమ్మల్ని మానసికంగా బలోపేతం చేసే సమయం. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట మెరుగుపడుతుంది. ఫలితంగా, గౌరవం మరియు కీర్తి పెరుగుతాయి. ఇది మీ జీవితంలోని అడ్డంకులను అధిగమించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. మొత్తంగా ఈ త్రిగ్రాహి యోగం మీ జీవితాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది.
తులా రాశి
తులారాశి మొదటి ఇంట్లో త్రిగ్రాహి యోగం ఉంటుంది. ఇది తులారాశి వారికి చాలా మంచిది. ఈ సమయంలో పనిచేసే వారికి పదోన్నతి లభించి, ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది కాకుండా ఈ యోగ కాలంలో మీరు మీ పనిలో అపారమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారు. మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే దానికి కూడా మీకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. డబ్బుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు ఆశించిన లాభాన్ని తెస్తాయి. కోర్టు కేసులలో కూడా విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More