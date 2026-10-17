తులారాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం : ఈ 5 రాశులకు లక్ష్మీదేవి కటాక్షం - అదృష్టం మీ వెంటే...!
అక్టోబర్ 17న తులారాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశంతో త్రిగ్రాహి సంయోగం ఏర్పడింది. శుక్రాదిత్య, బుధాదిత్య, లక్ష్మీనారాయణ యోగాల వల్ల రాబోయే 30 రోజులు 5 రాశుల వారికి రాజయోగం పడుతుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి, రాశి పరివర్తనానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాల కదలికలు మారిన ప్రతిసారీ కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలు ఊహించని మలుపు తిరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఖగోళంలో ఒక దివ్యమైన, అత్యంత శక్తివంతమైన త్రిగ్రహ సంయోగం ఏర్పడుతోంది. నవగ్రహాల అధిపతి అయిన సూర్యభగవానుడు కన్యా రాశి నుంచి శుక్రుడి సొంత రాశి అయిన తులా రాశిలోకి ప్రవేశించాడు.
ఇప్పటికే తులారాశిలో శుక్రుడు, బుద్ధి కారకుడైన బుధుడు సంచరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు గ్రహాల రాజు సూర్యుడు కూడా తులారాశిలోకి అడుగుపెట్టడంతో ఒకే రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు కలిసారు. ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక వల్ల ఒకేసారి అత్యంత అరుదైన, శుభప్రదమైన మూడు రాజయోగాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి. సూర్యుడు-బుధుడు కలిసి 'బుధాదిత్య రాజయోగం', శుక్రుడు-బుధుడు కలిసి 'లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం', సూర్యుడు-శుక్రుడు కలిసి 'శుక్ర ఆదిత్య రాజయోగం' ఏర్పరిచారు.
ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తులారాశిలో ఈ త్రిగ్రహ కూటమి ఏర్పడటం వల్ల రాబోయే 30 రోజుల పాటు ప్రధానంగా 5 రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది. లక్ష్మీదేవి కటాక్షంతో ఆర్థికంగా బలపడటమే కాకుండా వృత్తి, వ్యాపార రంగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతిని సాధిస్తారు.
మేష రాశి:
తులారాశిలో ఏర్పడిన ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక మేషరాశి జాతకులకు విశేష ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ఈ కాలంలో ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. రావాల్సిన పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సుగమం కావడం వల్ల ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలు పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలను గడిస్తారు.
తులా రాశి:
స్వరాశి అయిన తులారాశిలోనే సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుల సంయోగం జరగడం ఈ రాశి వారికి మహర్దశగా మారనుంది. తులారాశి జాతకులకు ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. జీవితంలో ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వేతన పెంపు పొందే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. సమాజంలో హోదా, గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ఒప్పందాలు కలిసివస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి తులారాశిలోని త్రిగ్రహ కూటమి అద్భుతమైన ఫలాలను అందిస్తుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉండే వారు పెద్ద మొత్తంలో లాభదాయకమైన డీల్స్ లేదా ప్రాజెక్టులను దక్కించుకుంటారు. సమాజంలో ప్రతిష్టాత్మక వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మకర రాశి:
మకర రాశి జాతకులకు తులారాశిలోని గ్రహాల సంచారం సానుకూల వాతావరణాన్ని తీసుకొస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన లేదా చిక్కుకున్న ధనం తిరిగి చేతికి అందుతుంది. ఆర్థికంగా ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. కెరీర్లో ఊహించని ఎదుగుదలను చూస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మిథున రాశి :
ఈ కూటమి వల్ల లబ్ధి పొందే మరొక ముఖ్యమైన రాశి మిథునం. మేథోశక్తి పెరుగుతుంది, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగులకు శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More