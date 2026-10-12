కేతువు అనుగ్రహంతో 56 రోజులు ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ పీరియడ్.. ఆకస్మిక ధనలాభం, కెరీర్లో పురోగతి!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కేతువు మఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న నేపథ్యంలో 2026 డిసెంబర్ 5 వరకు కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మేషం, సింహం, వృశ్చికం, ధనుస్సు, మీనం రాశుల వారికి ఈ కాలం ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కేతువును ఛాయా గ్రహంగా భావిస్తారు. కేతువు ఎప్పుడూ వెనుకకు ప్రయాణించే స్వభావం కలిగి ఉంటాడు. సాధారణంగా కేతువు పేరు వినగానే చాలా మంది భయపడుతుంటారు, కానీ సరైన స్థానంలో సంచారం చేసే సమయంలో ఈ గ్రహం ఊహించని విజయాలను, ఆకస్మిక ధనలాభాలను అందిస్తుంది.
ప్రస్తుతం కేతువు మఖ నక్షత్రంలో విరాజమానుడై ఉన్నాడు. ఈ నక్షత్రం వివిధ పాదాల్లో కేతువు సంచారం కొనసాగనుంది. వచ్చే 56 రోజుల పాటు అంటే డిసెంబర్ 5, 2026 వరకు కేతువు ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై అత్యంత అనుకూలంగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి ఈ కాలం గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పవచ్చు.
మేష రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం
మేష రాశి జాతకులకు ఈ కాలం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది. జీవితంలో ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి నిలిచిపోయిన లాభాలు చేతికి అందుతాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడటం వల్ల గతంలో ఆగిపోయిన పనులను మళ్లీ వేగంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. భవిష్యత్తులో ఈ ఆర్థిక స్థిరత్వం మరింత బలపడుతుంది.
సింహ రాశి వారికి సానుకూల పరిణామాలు
సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి కేతువు సంచారం సరికొత్త సానుకూలతలను తెస్తుంది. రాబోయే 56 రోజులు పూర్తిగా వీరికి అనుకూలంగా మారతాయి. జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి సవాల్ను పాజిటివ్ ఎనర్జీతో ఎదుర్కొంటారు.
ఎవరికైతే డబ్బులు ఎక్కడికైనా ఆగితే వారికి అకస్మాత్తుగా ఆ మొత్తం చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. మనసును కలవరపెడుతున్న సమస్యలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోతాయి.
వృశ్చిక రాశి వారికి మనశ్శాంతి, కొత్త అవకాశాలు
వృశ్చిక రాశి వారికి కేతువు దయతో అన్ని రకాల అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ధన లాభం కలగడం వల్ల మనసు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. ఉద్యోగస్తులకు కెరీర్లో మంచి మార్పులు వచ్చే సమయం ఇది.
ఏ విషయంలోనైనా కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తే, ఈ కాలంలో స్పష్టత లభిస్తుంది. ఎలాంటి గందరగోళానికి తావు లేకుండా ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
ధనుస్సు రాశికి కోర్టు కేసుల్లో ఊరట
ధనుస్సు రాశి వారికి గత కొంతకాలంగా కోర్టు కేసులు లేదా ఇతర చట్టపరమైన చిక్కులు టెన్షన్ పెట్టి ఉంటే, ఇప్పుడు వాటి నుంచి ఊరట లభిస్తుంది. ఈ విషయాలన్నీ అనుకూలంగా మారే అవకాశం బలంగా ఉంది.
కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరగడం వల్ల ఇళ్లలో పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. వ్యాపారస్తులకు ఊహించని విధంగా ధనలాభం కలిగి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు.
మీన రాశి వారికి లాభదాయకమైన ప్రాజెక్టులు
మీన రాశి జాతకులకు కేతువు సంచారం అనేక విధాలుగా లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఆర్థికపరమైన చిక్కులన్నీ సమసిపోతాయి.
వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు గడించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులపై పనిచేయడానికి ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది సరైన సమయం. తోటివారితో సంబంధాలు బలపడటమే కాకుండా, జీవితం సరైన దిశలో ముందుకు సాగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More