నవంబర్ మూడో వారం వార ఫలాలు: ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. పన్నెండు రాశుల ఫలితాలు ఇవిగో
నవంబర్ 15 నుంచి 21 వరకు గ్రహాల సంచారంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. నవంబర్ 16న సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలోకి, నవంబర్ 22న శుక్రుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. కొన్ని రాశుల వారు ఖర్చులు, పెట్టుబడులు, కుటుంబ సంబంధాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
నవంబర్ మూడో వారం ప్రారంభం కానుంది. ఈ వారంలో ఆకాశంలో కీలకమైన గ్రహాల సంచారంలో మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా నవంబర్ 16న సూర్య భగవానుడు వృశ్చిక రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. అలాగే నవంబర్ 22న శుక్రుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు.
ఈ గ్రహాల గమనం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో మరికొందరు వ్యక్తులు ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు వ్యక్తిగత సంబంధాల విషయంలో ఆచితూచి అడుగువేయాల్సి ఉంటుంది.
సూర్య, చంద్ర, కుజ, గురు, శుక్ర, శని, రాహు-కేతువుల స్థానాల ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ వారఫలాల ద్వారా మీ జీవితంలోని వివిధ రంగాలపై గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి. కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితి, కుటుంబ జీవితం పరంగా ఈ వారం మీకు ఎలా గడవనుందో ఇక్కడ పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.
1. మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ వారం పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే మీ అంకితభావం కారణంగా ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు దక్కవచ్చు. వ్యాపారస్తులు తమ పాత నెట్వర్క్ లేదా పరిచయాల ద్వారా మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు.
ఆర్థికపరమైన విషయాలలో ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకండి. వ్యక్తిగత జీవితంలో చిన్నచిన్న విషయాలకే మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, భాగస్వామి మాటలకు కూడా విలువ ఇవ్వడం మంచిది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది కానీ ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి తగిన విశ్రాంతి అవసరం.
2. వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ వారంలో తాము పడిన శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త కస్టమర్లు లేదా క్లైంట్లు కలవడంతో అమ్మకాలు పుంజుకుంటాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా మారినప్పటికీ, కుటుంబ అవసరాల వల్ల ఖర్చులు పెరిగే సూచనలున్నాయి. భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం బలపడుతుంది. కుటుంబానికి సంబంధించిన కీలక విషయాలపై ఇద్దరూ కలిసి చర్చిస్తారు. ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం వద్దు.
3. మిథున రాశి
మిథున రాశి వారు ఈ వారంలో నూతన ప్రాజెక్టులు లేదా పనులకు శ్రీకారం చుట్టవచ్చు. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి మంచి ఆఫర్లు తగిలే అవకాశం ఉంది. అయితే ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకునే ముందైనా అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించడం శ్రేయస్కరం. వ్యాపారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టాన్ని తెచ్చిపెడతాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా సాగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలలో గతంలోని చిన్నపాటి మనస్పర్థలు మళ్లీ చర్చకు రావచ్చు. ప్రశాంతమైన సంభాషణ ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.
4. కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం కుటుంబ బాధ్యతలకు, వృత్తిగత జీవితానికి మధ్య సమతుల్యత పాటించడం ముఖ్యం. కార్యాలయంలో తోటి ఉద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది.
పాత పెట్టుబడులు లేదా పూర్వ లావాదేవీల ద్వారా ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు.
కుటుంబ అవసరాల కోసం కొంత మేర ధనం ఖర్చు కావచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో నమ్మకం మరింత బలపడుతుంది. భాగస్వామితో సంతోషంగా గడిపేందుకు సమయం దొరుకుతుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి.
5. సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మొదటి భాగం అత్యంత ఉత్సాహకరంగా ఉంటుంది. మీరు పనిచేసే చోట మీ నైపుణ్యానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా ముందుకు వెళ్లేందుకు మంచి అవకాశాలు తారసపడతాయి.
వ్యాపారంలో నూతన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. ఆర్థిక స్థితి గతంతో పోలిస్తే మరింత బలపడుతుంది. ప్రేమ జీవితం ఆశాజనకంగా సాగుతుంది. పెళ్లి కాని వారికి కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే సూచనలున్నాయి. ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ మీ ఆరోగ్యాన్ని మాత్రం విస్మరించకండి.
6. కన్య రాశి
కన్య రాశి వారు ఈ వారంలో ప్రతి పనిలోనూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ఆఫీసులో జరిగే చిన్న పొరపాటు కూడా పెద్ద సమస్యగా మారే ప్రమాదం ఉంది. వ్యాపారంలో కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేముందు లేదా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.
అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్ అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు కోపాన్ని దరిచేరనీయకండి. ఉదర సంబంధించిన చిన్నపాటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వేళకు ఆహారం తీసుకోండి.
7. తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ వారపు చివరి రోజులు ఎంతో విశేషమైన ఫలితాలను అందిస్తాయి. మీ రాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం మీకు అత్యంత అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. వృత్తి జీవితంలో కొత్త దారులు తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపారస్తులు మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ప్రేమ బంధంలో అపార్ధాలు తొలగిపోయి మాధుర్యం వెల్లివిరుస్తుంది. భాగస్వామితో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. అయితే ఎక్కడైనా పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు మాత్రం ఆచితూచి అడుగువేయండి.
8. వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం జీవితంలో సరికొత్త మార్పులకు వేదిక కానుంది. మీ రాశిలోకి సూర్యభగవానుడి సంచారం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆఫీసులో మీ సత్తా చాటుకునే మంచి అవకాశం లభిస్తుంది.
కొత్త వ్యాపార ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి సమయం అనుకూలంగా ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించి అనవసర వ్యయాలకు దూరంగా ఉండండి. కుటుంబంలో ఏదైనా విషయమై ఆందోళన చెందే బదులు ఓపికగా వ్యవహరించండి. తగినంత నిద్ర, విశ్రాంతి మీ శరీరానికి శక్తినిస్తాయి.
9. ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారు ఈ వారంలో ప్రతి విషయంలోనూ సంయమనం, ఓపిక పాటించడం అవసరం. ఉద్యోగంలో మీపై అదనపు బాధ్యతల భారం పడవచ్చు. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు, క్లైంట్లు ఆదుకుంటారు.
రాబడి బాగున్నప్పటికీ ఖర్చులను నియంత్రించడం చాలా అవసరం. ప్రేమ జీవితంలో భాగస్వామితో కలిసి ఆహ్లాదకరమైన సమయాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. పెళ్లి ప్రయత్నాలలో ఉన్నవారికి శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. అతిగా పనిచేయడం వల్ల నిద్రలేమి సమస్య రాకుండా చూసుకోండి.
10. మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ వారం వృత్తిపరంగా మంచి పురోగతి కనిపిస్తోంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా నూతన బాధ్యతలు స్వీకరించే సూచనలున్నాయి. పాత వ్యాపార ఒప్పందాలు మీకు ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిని స్థిరంగా ఉంచుకోవడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి.
వైవాహిక జీవితంలో పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది. భార్యాభర్తలిద్దరూ కలిసి భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై చర్చిస్తారు. నిరంతర శ్రమ కారణంగా శారీరక అలసట దరిచేరవచ్చు కాబట్టి సరైన విశ్రాంతి తీసుకోండి.
11. కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడే కాలం. ఉద్యోగంలో మీకు సరికొత్త ప్రాజెక్ట్ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది.
అయితే ఏ లావాదేవీలోనైనా నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా చదివి ముందుకు వెళ్లండి. ఆర్థిక స్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. గతంలో ప్రేమికుల మధ్య ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడపడం వల్ల మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది. క్రమబద్ధమైన దినచర్యను పాటించడం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
12. మీన రాశి
మీన రాశి వారు ఈ వారంలో కష్టపడే తత్త్వాన్ని నమ్ముకోవాలి. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మీ సహనంతో అన్ని పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రస్తుతానికి వ్యాపారంలో పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వాయిదా వేయడం మంచిది.
ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి ఖర్చు చేయండి. ప్రేమ బంధంలో మీ భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ఒకరి నుంచి సంతోషకరమైన వార్త వినే అవకాశం ఉంది. మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉంటూ మీ ఆరోగ్యానికి తగిన సమయం కేటాయించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More