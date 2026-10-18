కొత్త వారంలో ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసొస్తుందా? ఉద్యోగం నుంచి ఆర్థికం వరకు పూర్తి వివరాలు!
జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం, రాబోయే వారం మేషం, సింహం, తులా, ధనుస్సు, మీన రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ జీవితం పరంగా కొత్త అవకాశాలు ఎదురుకావచ్చు. కొత్త వారంలో ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసొస్తుందా?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల నిరంతర గమనం మనుషుల జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న నూతన వారం ఐదు ప్రధాన రాశుల వారికి అత్యంత ప్రత్యేకంగా మారబోతోంది.
చాలా కాలంగా నిరుద్యోగులుగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి, కెరీర్లో సరైన గుర్తింపు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో సానుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుని మంచి ఫలితాలు రాబట్టవచ్చు.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి వచ్చే వారం పనితీరు మెరుగుపరుచుకునే అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆఫీసులో గత కొన్ని రోజులుగా వేధిస్తున్న సమస్యలు పూర్తిగా సర్దుమమణుగుతాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న అభ్యర్థులు ఇంటర్వ్యూలలో విజయం సాధించేందుకు ఇది సరైన సమయం.
వ్యాపారస్తులకు పాత కస్టమర్ల ద్వారా మళ్లీ ఆర్డర్లు లభించే సూచనలున్నాయి. అయితే ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున అనవసరమైన కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత కోసం తొందరపాటు మాటలకు దూరంగా ఉండి, ఇతరుల అభిప్రాయాలను కూడా గౌరవించడం ముఖ్యం.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి జాతకులకు ఈ వారం కెరీర్ పరంగా తిరుగులేని పురోగతి కనిపిస్తుంది. కార్యాలయంలో కీలకమైన బాధ్యతలు మీ భుజస్కంధాలపై పడతాయి. మీ పనితీరును ఉన్నతాధికారులు నిశితంగా గమనిస్తారు. నూతన ప్రాజెక్టులు లేదా వ్యాపార విస్తరణకు ప్రణాళికలు వేసేవారు ముందడుగు వేయవచ్చు.
అయితే ఏదేని ఒప్పందంపై సంతకం చేసే ముందు నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా చదవడం శ్రేయస్కరం. ఆర్థిక పరంగా ఆడంబరాలకు పోకుండా పొదుపు సూత్రాన్ని పాటించాలి. బంధం బలపడాలంటే భాగస్వామి చెప్పేది కూడా ఓపికగా వినాలి.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి రాబోయే రోజులు పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయడానికి గొప్ప ఊతమిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్న సందిగ్ధత తొలగిపోయి స్పష్టత వస్తుంది. వ్యాపారంలో పాత ఒప్పందాలను మరోసారి సమీక్షించుకోవడానికి మరియు కొత్త కస్టమర్లతో నెట్వర్క్ పెంచుకోవడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
ఏ పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందైనా పూర్తి సమాచారం సేకరించడం ఎంతో అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో మనసు విప్పి మాట్లాడటం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో పాత విషయాలను పదే పదే తవ్విపోకుండా వర్తమానంలో బతకడం బంధాన్ని బలపరుస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారు కొత్త ఆలోచనలకు, ప్రణాళికలకు రూపకల్పన చేసే సమయం ఇది. వృత్తిని మార్చాలని భావించే వారికి ఆశాజనకమైన సమాచారం అందుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడి భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
కేవలం ఊహాగానాల ఆధారంగా ఎక్కడా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టకండి. ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం క్రమశిక్షణతో కూడిన సేవింగ్స్ అవసరం. విద్యార్థులు చదువుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించగలరు.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి ఈ వారం ఆగిపోయిన పనులను మళ్లీ ట్రాక్లోకి తెచ్చే అద్భుత అవకాశం దక్కుతుంది. ఆఫీసులో అప్పజెప్పిన బాధ్యతలను వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేయడం ఉత్తమం.
వ్యాపారస్తులు పాత క్లయింట్లతో చర్చలు జరపడం ద్వారా నష్టాలను పూడ్చుకోవచ్చు. డబ్బుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. భాగస్వామితో గతంలో ఉన్న అపార్థాలు తొలిగిపోయేలా స్పష్టమైన సంభాషణ జరగడం చాలా ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More