పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
18 నెలల పాటు అదృష్ట వర్షం.. రాహు కేతు గోచారంతో ఈ రాశులకు ధనలాభం!
2026 డిసెంబర్ 5న జ్యోతిష్యపరంగా కీలకమైన రాహు-కేతు గోచారం జరగనుంది. సగటు గణన ప్రకారం రాత్రి 10:32 గంటలకు రాహువు కుంభ రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి, కేతువు సింహ రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఈ రెండు ఛాయా గ్రహాలు సుమారు 18 నెలల పాటు ఇదే రాశుల్లో కొనసాగుతాయి.
డిసెంబర్ నెలలో జ్యోతిష్య పరంగా కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంటోంది. డిసెంబర్ 5న రాహువు కుంభ రాశిని వీడి మకర రాశిలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. అదే సమయంలో కేతువు సింహ రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి మారుతున్నాడు. సగటు రాహు-కేతు లెక్కల ప్రకారం, 2026 డిసెంబర్ 5 రాత్రి 10 గంటల 32 నిమిషాలకు ఈ మార్పు జరుగుతోంది. ఈ రెండు ఛాయా గ్రహాలు దాదాపు ఏడాదిన్నర అంటే 18 నెలల పాటు ఇదే రాశుల్లో కొనసాగుతాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు-కేతువుల సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ఆకస్మిక మార్పులు, ఉన్నత లక్ష్యాలు, విదేశీ సంబంధాలకు రాహువు ప్రతీకగా నిలుస్తాడు. ఆధ్యాత్మిక చింతన, వైరాగ్యానికి కేతువును సూచికగా భావిస్తారు. శని అధిపతిగా ఉన్న మకరంలోకి రాహువు రావడం వల్ల ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక అంశాలపై దీర్ఘకాల ప్రభావం పడుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను ఆసక్తిగా గమనించే వారికి ఈ మార్పు చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, ఇతర గ్రహాల స్థితిని బట్టి ఫలితాలు మారుతుంటాయి.
పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు దక్కే రాశులు
వృషభ రాశి:
అదృష్ట పరంగా ఈ గోచారం సానుకూలంగా కనిపిస్తోంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు కదులుతాయి. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. విదేశాల్లో చదువు లేదా ఉపాధి కోసం ప్రయత్నించే వారికి శుభవార్త అందే వీలుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి:
ఆరవ స్థానంలోకి రాహువు సంచరించడం కీలకంగా మారుతోంది. ఉద్యోగ, పోటీ రంగాల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. పని ప్రదేశంలో పోటీదారుల నుంచి ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. పాత తగాదాలను పరిష్కరించుకునే అవకాశం దక్కుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థులకు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం అశ్రద్ధ వద్దు.
వృశ్చిక రాశి:
మూడో ఇంట్లోకి రాహువు ప్రవేశం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, ధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు అందుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు కొత్త పరిచయాలు తోడ్పడతాయి. చాలా రోజులుగా మొదలుపెట్టాలనుకుంటున్న పనికి ఇప్పుడు అడుగులు వేస్తారు. తోబుట్టువులతో బంధం బలపడుతుంది.
కన్య రాశి:
పదకొండో భావంలోకి కేతువు రాక లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో ఎదగడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. స్నేహితులు, తెలిసినవారి సహకారంతో కొత్త పని దక్కవచ్చు. ఆర్థిక నిర్ణయాలను మాత్రం ఆచితూచి తీసుకోవాలి.
మీన రాశి:
పదకొండో స్థానంలోకి రాహువు చేరడం విశేష ఫలితాలు ఇస్తుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు వంటి శుభవార్తలు వినిపిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త కస్టమర్లు కలుస్తారు. చాలా కాలంగా రావాల్సిన డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. సామాజిక పరిచయాలు కలిసి వస్తాయి. ప్రేమ బంధంలో పొరపొచ్చాలు వస్తే మాట్లాడి పరిష్కరించుకోవడం మంచిది.
మిగతా రాశులపై ప్రభావం ఎలా?
మేష రాశి: ఉద్యోగ, వృత్తి రంగాల్లో మార్పులు కనిపిస్తాయి.
మిథున రాశి: పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
కర్కాటక రాశి: కుటుంబం, బంధాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి.
తులా రాశి: ఆస్తి, ఇంటి వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
ధనుస్సు రాశి: ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి: మకరంలోకి రాహువు రావడం వల్ల ఆశలు, లక్ష్యాలు పెరుగుతాయి.
కుంభ రాశి: విదేశీ వ్యవహారాలు, ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి.
18 నెలల సుదీర్ఘ ప్రభావం.. విచక్షణే కీలకం
రాహు-కేతువుల సంచారం తక్కువ కాలంలో ముగిసేది కాదు. సుమారు 18 నెలల పాటు ఈ ప్రభావం కొనసాగుతుంది. ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితి, కుటుంబ బంధాల్లో పలు మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఏదైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పరిస్థితులను విశ్లేషించుకుని, ఆర్థికంగా, వ్యక్తిగతంగా సమతుల్యత పాటిస్తే ఈ గోచార కాలాన్ని సమర్థంగా ఎదుర్కోవచ్చు.