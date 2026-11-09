రాహు-చంద్రుల కలయిక వల్ల ఫేట్ మారబోయే 5 రాశులు.. చేతుల్లోనే లక్కు!
రాహు-చంద్రుల కలయిక కారణంగా మకర రాశిలో ఒక అరుదైన యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
రాహువును ఛాయా గ్రహం అని పిలుస్తారు. ఇది ప్రతి రాశిలో 18 నెలల పాటు సంచరిస్తుంది. రాహువు వక్రగతిలో ప్రయాణిస్తుంది. నవంబర్ 25న రాహువు కుంభరాశి నుండి మకరరాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. డిసెంబర్ 12న మకరరాశిలో చంద్రుడు రాహువుతో సంయోగం చెందుతాడు. ఈ గ్రహ సంచారం జ్యోతిషశాస్త్రంలో చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ సంచారం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేసినప్పటికీ, కొన్ని రాశులు ఈ సంచారం వల్ల ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందుతాయి. ఆ రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రాహు సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది వ్యక్తిగత జీవితంలో, వృత్తిలో ఉజ్వలతను తీసుకువస్తుంది. ఈ సంచారం కారణంగా మీరు మీ పనిలో, వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడులు ఆశించిన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఈ కాలంలో అవివాహితులు ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యక్తిని కలిసే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు ఇప్పుడు ఆశించిన లాభాలను ఇస్తాయి. కార్యాలయ వాతావరణం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు మీ పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు పొందుతారు. గతంలో మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో తలెత్తిన వివిధ సమస్యలను మీరు సమర్థవంతంగా అధిగమించగలుగుతారు.
మిథున రాశి
ఈ గ్రహ సంయోగం మిథున రాశి వారికి గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలను తెస్తుంది . మీరు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు, పెట్టుబడులు లేదా వ్యాపారాల ద్వారా పెద్ద లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి పెరుగుతాయి. మీ ప్రయత్నాలన్నీ విజయవంతమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనేక రెట్లు మెరుగుపడుతుంది. కార్యాలయంలో మార్పులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. పనిచేసే వారికి ఇది అనేక సానుకూల ప్రయోజనాలను తెచ్చిపెట్టే సమయం. కార్యాలయంలో పనిభారం తగ్గుతుంది. పని ఒత్తిడి తగ్గే సమయం ఇది. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత కోరికలు ఇప్పుడు నెరవేరుతాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు పెద్ద లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి రాహువు ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేసుకునే అవకాశాలను కల్పిస్తాడు . ఉద్యోగార్థులకు జీతంతో కూడిన ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి ఇది సమయం. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. పారిశ్రామికవేత్తలు తమ వ్యాపారాలలో మార్పులు లేదా విస్తరణలకు ప్రణాళికలు వేసుకోవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చులు, పొదుపుల మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఉద్యోగాలు మారే ముందు, జాయింట్ వెంచర్లలోకి ప్రవేశించే ముందు లేదా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, క్షుణ్ణంగా పరిశోధించి ఆ తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపారవేత్తలు మంచి లాభాలను, ఊహించని లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులను పొందవచ్చు. ఉమ్మడి వ్యాపారాలు చేసేవారు పురోగతిని చూస్తారు. కార్మికులు తమ కష్టపడి పనిచేయడం, అనుభవం, నైపుణ్యాల ఆధారంగా పనిలో రాణించగలరు. కొందరికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించడం, భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఓపికతో, సరైన ప్రణాళికతో తీసుకున్న నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలంలో సహాయపడతాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ కాలం సుసంపన్నమైన జీవితాన్ని ఇస్తుంది. ఇది జీవితంలో అనేక సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ కోరికలు చాలా వరకు నెరవేరుతాయి. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం రెట్టింపు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పాత రంగాలలో చేసిన పెట్టుబడులు పెద్ద లాభాలను అందిస్తాయి. ఉద్యోగాలు మారాలనుకునే వారికి ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు, జీతాల పెంపు పొందడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. విద్యార్థులు తమ చదువులో గొప్ప విజయాన్ని సాధించగలరు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న వారికి వారు కోరుకున్న చోట ప్రవేశం లభిస్తుంది. వైవాహిక జీవితం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More