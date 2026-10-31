నవంబర్ నెలలో శుక్రుడి డబుల్ ధమాకా.. తెరుచుకోనున్న అదృష్ట ద్వారాలు.. ఈ 4 రాశుల వారికి కలిసిరానున్న కాలం!
నవంబర్ 6న శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించి, నవంబర్ 22న తిరిగి తన స్వక్షేత్రమైన తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. శుక్రుడు సంపద, ప్రేమ, వైవాహిక జీవితం, విలాసాలకు కారకుడు. ఈ గ్రహ సంచారం వల్ల ముఖ్యంగా వృషభం, మిథునం, కన్య, మకర రాశుల వారికి ఆర్థిక విషయాల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.
పంచాంగం ప్రకారం, నవంబర్ 6న శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఆ తర్వాత నవంబర్ 22న తిరిగి తన స్వక్షేత్రమైన తులా రాశిలోకి తిరుగు ప్రయాణం అవుతారు. ప్రస్తుతం శుక్రుడు తిరోగమనం స్థితిలో ఉండటం వల్ల ఈ మార్పు చోటుచేసుకుంటోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సంపద, వైవాహిక జీవితం, ప్రేమ, విలాసాలకుకారకుడిగా భావిస్తారు. తులా రాశి శుక్రుడికి సొంత రాశి కావడంతో, ఈ మాసంలో జరిగే పరిణామాలు పలు రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారం మరియు ఆర్థిక పరంగా అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనున్నాయి.
వృషభ రాశి: ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఊహించని వృద్ధి
వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడి ఈ సంచారం ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో వేధిస్తున్న సమస్యలు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపార సంబంధాలు ఏర్పడటం ద్వారా లాభాలు అందుకుంటారు. ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు చేసే ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో లేదా ప్రేమ జీవితంలో వచ్చే చిన్నపాటి మనస్పర్థలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడానికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి: ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు
మిథున రాశి వారికి తులా రాశిలో శుక్రుడి సంచారం విశేషమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ రాశి వారు తమ పనితీరు, ప్రతిభతో సమాజంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. ముఖ్యంగా విద్య, మీడియా, కళలు మరియు సృజనాత్మక రంగాలలో పనిచేసే వారికి ఈ కాలం స్వర్ణయుగమనే చెప్పాలి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలను అమలు చేసేందుకు అడుగులు వేస్తారు. ప్రేమ సంబంధాలలో అనుకూలమైన మార్పులు వచ్చి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి: ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం
కన్యా రాశి వారికి శుక్రుడి రాశి మార్పు ఆర్థిక విషయాల్లో కీలకంగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో రాబడికి, ఖర్చులకు మధ్య సరైన సమతుల్యత పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఉద్యోగం చేసే వారికి శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. పాత పరిచయాలు వ్యాపారంలో లాభాలను ఆర్జించి పెడతాయి. అయితే, ఎవరికైనా తొందరపాటుతో అప్పు ఇవ్వడం లేదా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వంటి సాహసాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మకర రాశి: కెరీర్లో పదోన్నతులు, కొత్త బాధ్యతలు
మకర రాశి వారికి తులా రాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం కెరీర్ పరంగా ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More