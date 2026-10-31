నేటి రాశి ఫలాలు: శనివారం 12 రాశుల జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయి?
శనివారం గ్రహాల సంచారం, నక్షత్రాల ప్రభావం కారణంగా పన్నెండు రాశుల వారి జీవితాల్లో భిన్నమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకోనున్నాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. కొందరికి మానసిక ప్రశాంతత, ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే అవకాశాలు ఉండగా, మరికొందరు ఒత్తిడి, ఆందోళన, అనవసర ఆలోచనల నుంచి బయటపడేందుకు ప్రయత్నించాల్సి ఉంటుంది.
హిందూ సంప్రదాయంలో శనివారం రోజు శైలీ భక్తితో పాటు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. వారం రోజుల్లో జరిగే గ్రహాల గతులు, నక్షత్రాల సంచారం ప్రతి మనిషి జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి.
కొందరికి కెరీర్ పరంగా అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడితే, మరికొందరు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం మరియు మానసిక ప్రశాంతత కోసం శనివారం ఏ రాశి వారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: ఈ రోజు మీ మనసు కొంత భారంగా అనిపించవచ్చు. చుట్టూ ఉండే వాతావరణం కూడా మీకు కాస్త అసంతృప్తిని కలిగించవచ్చు. అయితే ఇది మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకునే తరుణం. ప్రతికూలతలను చూసి పారిపోకుండా, వాటిని స్వీకరించి ముందుకు సాగితే మంచిది. సరైన సంభాషణ ద్వారా కుటుంబంలో లేదా స్నేహితుల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.
వృషభ రాశి: ఈ రోజు శారీరక అలసటతో పాటు మానసిక ఆందోళన మిమ్మల్ని బాధపెట్టే అవకాశం ఉంది. చిన్న విషయాలు కూడా పెద్దవిగా అనిపిస్తాయి. కాబట్టి మీకంటూ కొంత సమయం కేటాయించుకోండి. ప్రతి చిన్న విషయానికి వెంటనే స్పందించవద్దు. కాస్త సంయమనం పాటిస్తే పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి.
మిథున రాశి: ఈ రోజు మీకు ఎంతో ఉత్సాహంగా, సానుకూల దృక్పథంతో గడుస్తుంది. మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు లేదా పాత స్నేహితులతో మాట్లాడటం ద్వారా మనసు కుదుటపడుతుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
కర్కాటక రాశి: పరిస్థితులు మీ చేతిలో లేవనిపించే క్షణాలు ఎదురుకావచ్చు. మనసులో చిన్నపాటి అశాంతి ఉంటుంది. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగకుండా, అంతర్మథనం చేసుకోవడానికి ఈ రోజు సరైన సమయం. కొద్దికొద్దిగా పరిస్థితులు మీ దారిలోకి వస్తాయి.
సింహ రాశి: ఆత్మీయులతో మనసారా మాట్లాడాలనే కోరిక బలపడుతుంది. బంధాల్లో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. గతంలో ఉన్న అపార్ధాలు తొలగిపోతాయి. విషయాలను స్పష్టంగా చూసే దృష్టి లభిస్తుంది. అంతర్గతంగా బలమైన శక్తిని అనుభవిస్తారు.
కన్య రాశి: నేడు కన్యా రాశి వారు మనసులో పలు రకాల ఆలోచనలు తచ్చాడుతూ కాస్త గందరగోళానికి గురి అవచ్చు. ఎవరిపైనా వెంటనే భారీ అంచనాలు పెట్టుకోవద్దు. మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. ఈ రోజు మీకు సహనాన్ని నేర్పే గురువవుతుంది.
తులా రాశి: మీరు పూర్తి సంతులనంతో, మానసిక ప్రశాంతతతో ఉంటారు. మీ మాటతీరులో పరిణతి కనిపిస్తుంది, ఇతరులు మీ సలహాలను పాటిస్తారు. ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తితో మీ మనసులోని భావాలను పంచుకుంటారు. ఇతరులకు సాయం చేయడం ద్వారా మీకు కూడా మానసిక సంతృప్తి లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి: ఈ రోజు మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీ ఉనికిని సమాజం గుర్తిస్తుంది. కుటుంబ బంధాల్లో అనురాగం వెల్లివిరుస్తుంది. మీ మనసులో ఎప్పట్నుంచో దాచుకున్న మాటలను నిర్భయంగా బయటపెట్టడానికి ఇదే సరైన సమయం.
ధనుస్సు రాశి: శరీరం, మనసు ఒకే తాటిపై నడవకపోవచ్చు. చిన్న విషయాలకే మనసు చివుక్కుమంటుంది. మీ సమస్యలను ఒంటరిగా మోయడానికి ప్రయత్నించకుండా, నమ్మకమైన వారితో పంచుకోండి. ఈ రోజు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కాస్త సమయం కేటాయించండి.
మకర రాశి: ఆలోచనలు ఎక్కువగా సాగడం వల్ల మీలో మీరే సందిగ్ధంలో పడవచ్చు. అయితే ఎవరితోనైనా మనసు విప్పి మాట్లాడితే సగం సమస్యలు అక్కడితోనే తీరిపోతాయి. మాటల్లో కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది. సాయంత్రం నాటికి పరిస్థితులు మీ అదుపులోకి వస్తాయి.
కుంభ రాశి: ఆత్మీయులతో గడపడానికి, బంధాలను మరింత బలపరుచుకోవడానికి ఈ రోజు చక్కటి అవకాశం. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మీ ఒత్తిడి మాయమవుతుంది. ఎవరితోనైనా మనస్పర్థలు ఉంటే వాటిని పరిష్కరించుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న సంతోషాలు మీకు పెద్ద ఊరటనిస్తాయి.
మీన రాశి: మీ మూడ్ ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఎప్పట్నుంచో చేయాలనుకున్న పనులకు శ్రీకారం చుడతారు. ఇతరులతో మీ భావప్రసారాలు సులభంగా సాగుతాయి. మీ ఆలోచనలను అందరూ అర్ధం చేసుకుంటారు. పాత వివాదాలను పక్కనబెట్టి కొత్త బంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి ఈ రోజు చాలా అనుకూలం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More