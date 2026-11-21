ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
డిసెంబరులో శుక్రుడి డబుల్ సంచారం.. అదృష్టం, డబ్బు, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో లాభాలు
డిసెంబరులో శుక్రుని స్థానంలో మార్పు కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారికి అనేక శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. డిసెంబరులో శుక్రుని వల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సౌందర్యం, ప్రేమ, శ్రేయస్సు, విలాసాలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. ఈ శుక్ర గ్రహం డిసెంబర్ నెలలో రెండుసార్లు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకుంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఇది ఒక అరుదైన సంఘటన, ఈ సమయంలో శుక్రుడి బలం పెరుగుతుంది. డిసెంబర్ 5న, శుక్రుడు తులారాశిలోని స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అదేవిధంగా డిసెంబర్ 22న, అది విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ విధంగా డిసెంబర్ నెలలో శుక్రుడు రెండుసార్లు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోవడం ఒక ప్రత్యేకత. దీని ప్రభావం మేషం నుండి మీనం వరకు అన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో కనిపిస్తుంది. ఈ నక్షత్ర సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభం, వృత్తిలో పురోగతి, కుటుంబ ఆనందాన్ని పొందుతారు.
మిథునం
డిసెంబర్లో శుక్రుడు రెండుసార్లు సంచరిస్తాడు. అది మీ జాతకంలోని 5వ ఇంట్లో సంచరించడం శుభప్రదం. దీనివల్ల మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, ప్రేమ బలపడతాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో సంబంధం, నమ్మకం పెరుగుతాయి. మీ జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలతో సమయం గడిపే అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యవసాయం, వ్యాపారం, ఉద్యోగులకు ఇది చాలా అనుకూలమైన కాలం. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. పనిలో మీ పై అధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు ఉన్నందున, మీ పని అనుకున్న విధంగా విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. అలాగే ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి ఉన్నవారు పుణ్యక్షేత్రాలకు యాత్ర చేయవచ్చు. శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వల్ల మీ జీవితంలో సంపద రెట్టింపు అవుతుంది.
మేష రాశి
మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి డిసెంబర్ నెల చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే డిసెంబర్లో శుక్రుడు మీ జాతకంలోని 7వ ఇంట్లో, అంటే అదృష్ట స్థానంలో సంచరిస్తాడు. అందువల్ల ఈ సమయం మీకు అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. శుక్రుని ఈ ద్వంద్వ సంచారం కారణంగా నిరుద్యోగులైన మేష రాశి వారికి మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. దేశ, విదేశాలకు ప్రయాణించడం ద్వారా మీరు చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు. అనుభవజ్ఞుల మార్గదర్శకత్వంలో చేసిన పెట్టుబడులు లాభాలను తెస్తాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు మునుపెన్నడూ చూడని కొత్త లాభాలను పొందవచ్చు. కొత్త కాంట్రాక్టులు మీ ఆర్థిక స్థితిని, పొదుపును పెంచి, ఆందోళనలను తొలగిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి
డిసెంబర్ నెల వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. డిసెంబర్లో శుక్రుడు రెండుసార్లు రాశిని మారుస్తాడు, ఇది వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఈ సమయంలో ప్రేమ సంబంధాలు మధురంగా ఉంటాయి. పెళ్లికాని వారు కోరుకున్న వరుడిని పెళ్లి చేసుకునే యోగం ఉంది. అలాగే ఉద్యోగార్థులు కోరుకున్న ఉద్యోగం పొందుతారనడానికి సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారం, పోలీస్, మార్కెటింగ్, డ్రైవింగ్, వ్యవసాయం మరియు పారిశ్రామికవేత్తలు వారి కృషికి తగిన లాభాలను కచ్చితంగా పొందుతారు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ఉద్యోగాలు మారే అవకాశాలు లభించవచ్చు. కానీ ఈ సమయంలో ఉద్యోగం మారడం మంచిది కాదు. మీరు చేస్తున్న ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం ద్వారా మీరు ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
తులా రాశి
శుక్రుని ద్వంద్వ సంచారం కారణంగా తులారాశిలో జన్మించిన వారు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. వృత్తిలో పురోగతి సాధించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే శుక్రుడు అదృష్ట గృహమైన తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ కాలంలో మీరు పనిలో అనేక విజయాలు సాధిస్తారు. అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు మీ పుణ్యఫలాలను పెంచుతుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి లేదా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది ఒక సువర్ణ సమయం. అలాగే ఈ సమయంలో మీ సంభాషణ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో శాంతి, ప్రశాంతత, ఆనందం మాత్రమే ఉంటాయి. కొత్త ఉత్సాహంతో చేసిన పనుల వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. పొదుపు పెరగడంతో ఆర్థిక చింతలు తొలగిపోతాయి.
సింహ రాశి
డిసెంబర్ నెల సింహరాశి వారికి గొప్ప ఫలితాలనిచ్చే సమయం. డిసెంబర్లో మీ జాతకంలోని మూడో ఇంట్లో శుక్రుడు రెండుసార్లు సంచరిస్తాడు. దీనివల్ల సింహరాశి వారి వైవాహిక జీవితం మధురంగా ఉంటుంది. నూతన వధూవరులకు సంతాన భాగ్యం కలుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. విద్యార్థులు తాము కోరుకున్న కోర్సును చేయగలుగుతారు. పోటీ పరీక్షలలో కూడా వారు ధైర్యంగా రాణిస్తారు. చిన్న ప్రయత్నాలతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. పెట్టుబడుల నుండి లాభం పొందుతారు. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఉన్నత స్థానం, జీతం పెరుగుదల మొదలైనవి లభించే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ హోదా మెరుగుపడుతుంది.