Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Detailed Horoscope: గణేశుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారికి విజయాలు.. జూన్ 24 రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!

    జూన్ 24, బుధవారం గణేశుడి అనుగ్రహంతో చాలా రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. వృషభం, సింహం, కన్య, మీన రాశుల వారికి ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన విషయాల్లో మంచి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. సింహ రాశి వారికి కొత్త బాధ్యతలు, విజయాలు దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి. మీన రాశి వారు ఆర్థిక పురోగతిని సాధించవచ్చు. 

    Published on: Jun 24, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రతి రోజూ రాశి ఫలాలను తెలుసుకోవడం వల్ల మన రోజును మరింత ప్రణాళికాబద్ధంగా మార్చుకోవచ్చు. జూన్ 24, బుధవారం గణేశుడి ఆరాధనకు ఎంతో విశిష్టమైన రోజు. విఘ్నేశ్వరుని అనుగ్రహంతో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరియాలని కోరుకుంటూ, నేటి రాశి ఫలాల విశ్లేషణను చూద్దాం.

    Detailed Horoscope: గణేశుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారికి విజయాలు.. జూన్ 24 రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి! (pinterest)
    Detailed Horoscope: గణేశుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారికి విజయాలు.. జూన్ 24 రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి! (pinterest)

    మేష రాశి: ఇంట్లో ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. ఆఫీసులో మీ నిబద్ధత మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. ఆరోగ్యపరంగా ఎటువంటి పెద్ద సమస్యలు వచ్చే అవకాశం లేదు, రోజు అంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు.

    వృషభ రాశి: ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మీ మనసులోని మాటను నిర్భయంగా బయటపెట్టండి. వృత్తిపరంగా మీరు సాధించే విజయాలు మీ ఆర్థిక స్థితిని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి.

    మిథున రాశి: ఆరోగ్యం మరియు ధనానికి ఈ రోజు ఎలాంటి ఢోకా లేదు. ఆఫీసులో పని చేసేటప్పుడు విలువలతో రాజీ పడకండి. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం కొనసాగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఏవీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు.

    కర్కాటక రాశి: ఆర్థికంగా రోజు బాగుంది, ఆరోగ్యం కూడా సానుకూలంగా ఉంది. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, మీ వ్యక్తిగత సంబంధాలను సంతోషంగా ఉంచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ సంయమనం కోల్పోకండి.

    సింహ రాశి: ఆఫీసులో మీ ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది. తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల సత్ఫలితాలు అందుతాయి. కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించి మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోండి. ప్రేమ సంబంధాల్లో విజయం మీ సొంతం.

    కన్య రాశి: మంచి ఆరోగ్యం మీకు ఆర్థిక పురోగతిని తెస్తుంది. వృత్తి జీవితంలో మరింత కష్టపడితే ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవచ్చు. భాగస్వామితో గడపడానికి నాణ్యమైన సమయాన్ని కేటాయించుకోండి.

    తులా రాశి: చిన్నపాటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా, రోజువారీ పనులకు ఎటువంటి ఆటంకం ఉండదు. ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ప్రేమ జీవితంలో సమన్వయం పాటిస్తూ, ఎక్కువ సమయం మాట్లాడుకోవడం ద్వారా బంధాన్ని బలపరచుకోండి.

    వృశ్చిక రాశి: ప్రేమ జీవితంలో ఉన్న చిన్నపాటి సమస్యలను నేడు పరిష్కరించుకోండి. ప్రశాంతమైన మనస్థితితో బంధాన్ని కొనసాగించండి. వృత్తిపరంగా అప్పగించిన పనులను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలు ఏవీ రావు.

    ధనస్సు రాశి: ధన వ్యవహారాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం చాలా ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. కెరీర్ పరంగా రాణించే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి పనిలో సమతుల్యతను పాటించండి.

    మకర రాశి: వ్యక్తిగత జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. కొంతమందికి స్వల్ప ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. పనిలో కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించి, మీ సామర్థ్యాన్ని అందరికీ చాటి చెప్పండి.

    కుంభ రాశి: ధన వినియోగంలో పొదుపుగా ఉండండి. ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు, కాబట్టి ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. బాధ్యతలను అవకాశాలుగా మార్చుకోవడానికి నేడు మంచి రోజు. ఆఫీసు వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి: ఆర్థిక పురోగతి ఈ రోజు ప్రత్యేకత. ప్రేమ జీవితంలో ప్రశాంతమైన ధోరణిని అవలంబించండి. ఆఫీసులో పనులను పూర్తి చేయడంలో ధైర్యంగా, నిబద్ధతతో ముందుకు సాగండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/Detailed Horoscope: గణేశుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారికి విజయాలు.. జూన్ 24 రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
    Home/Rasi Phalalu/Detailed Horoscope: గణేశుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారికి విజయాలు.. జూన్ 24 రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes