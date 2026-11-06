ధన త్రయోదశి 2026: ఈ 4 వస్తువులు ఎందుకు కొనాలి? పురాణాల్లోని ఆసక్తికర రహస్యాలు!
దీపావళికి ముందు వచ్చే పవిత్రమైన పర్వదినం ధనత్రయోదశి. 2026 నవంబర్ 6, శుక్రవారం ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున బంగారం, వెండి, ఇత్తడి పాత్రలు, వాహనాలు, కొత్త చీపుర్లు కొనుగోలు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ సంప్రదాయాల వెనుక ఆధ్యాత్మిక, ఆరోగ్యపరమైన విశ్వాసాలు ఉన్నాయి. -
దీపావళి పండుగకు ముందు వచ్చే అత్యంత పవిత్రమైన రోజు ధనత్రయోదశి. ప్రతి ఏటా ఆశ్వయుజ మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి నాడు ఈ పర్వదినాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 6, 2026 శుక్రవారం రోజున ధన త్రయోదశి వచ్చింది.
ఈరోజు మార్కెట్లలో కొనుగోళ్ల జోరు కనిపిస్తుంది. నూతన ఆభరణాలు, ఇత్తడి, రాగి, పీతల వంట పాత్రలు, వాహనాలు, చివరకు ఒక చిన్న చీపురు పుల్లలను సైతం కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఈ రోజు కొనుగోలు చేసే వస్తువుల విలువ పదమూడు రెట్లు పెరుగుతుందని, ఇంట సిరులు వర్షిస్తాయని ప్రజల గట్టి నమ్మకం. అయితే, అసలు ఈ రోజు ఇవే వస్తువులను ఎందుకు కొనుగోలు చేయాలో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? దాని వెనుక ఉన్న ఆచారాలు, ఆరోగ్య రహస్యాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ధన్వంతరి జయంతి రహస్యం
పురాణాల ప్రకారం.. సముద్ర మథన సమయంలో ఆయుర్వేద వైద్యానికి అధిదేవుడైన భగవానుడు ధన్వంతరి తన చేతిలో అమృత కలశంతో లోకానికి దర్శనమిచ్చారు. ఆయనను సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారంగా భావిస్తారు. లోకంలోని సమస్త రోగాలను పారద్రోలి, నిత్య ఆరోగ్య ప్రదాతగా ఆయనను పూజిస్తారు.
ధన్వంతరికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన లోహం ఇత్తడి. అందుకే ఈ పర్వదినాన ఇత్తడి పాత్రలను కొనుగోలు చేసే సాంప్రదాయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పూర్వం రోజుల్లో కేవలం ఐశ్వర్యమే కాకుండా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యమని భావించేవారు. మనిషికి సంపద ఎంత ఉన్నప్పటికీ, దృఢమైన ఆరోగ్యం లేకపోతే ఏదీ అనుభవించలేడు. అందుకే దైనందిన జీవితంలో ఉపయోగపడే, ఆరోగ్యాన్ని రక్షించే పాత్రలను ఇంటికి తెచ్చుకోవడం ద్వారా ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని పెద్దలు నమ్మేవారు.
బంగారం, వెండి కొనుగోలు వెనుక అంతరార్థం
ధన త్రయోదశి నాడు బంగారం, వెండి నాణేలు లేదా ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. బంగారాన్ని అత్యంత పవిత్రమైన, శుభకరమైన లోహంగా కొలుస్తారు. ఇది ఐశ్వర్యానికి, వైభవానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఈ రోజు బంగారం కొంటే లక్ష్మీదేవి, కుబేరుడు ఇంట్లో కొలువుదీరుతారని విశ్వసిస్తారు.
మరోవైపు వెండిని చంద్రుని రూపంగా భావిస్తారు. చంద్రుడు మనశ్శాంతికి, ప్రశాంతతకు, చల్లదానానికి ప్రతీక. కేవలం బ్యాంకు నిల్వలు, డబ్బు మాత్రమే జీవితంలో శాంతినివ్వలేవు. మనిషికి మానసిక ప్రశాంతత, సంతృప్తి ఎంతో ముఖ్యం. అందుకే వెండిని కొనుగోలు చేయడం ద్వారా మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి, జీవితంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
చీపురును ఎందుకు కొనాలి? మా లక్ష్మీ స్వరూపం
ధనత్రయోదశి రోజున చాలామంది ఇళ్లలోకి కొత్త చీపురును తీసుకువస్తారు. హిందూ ధర్మం ప్రకారం చీపురును సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడూ పరిశుభ్రమైన, శుచి శుభ్రతలు ఉన్న ప్రదేశాలలోనే నివసిస్తుంది. కొత్త చీపురును ఇంటికి తెచ్చి పూజించడం ద్వారా ఇంట్లోని దరిద్రం, ప్రతికూల శక్తి, అరిష్టాలు తొలగిపోతాయని, సకల శుభాలు కలుగుతాయని నమ్ముతారు.
పురాణాల ఆధారంగా సముద్ర మథనం నుంచి లక్ష్మీ పూజకు సంబంధించిన 7 పవిత్ర ప్రతీకలు వెలువడ్డాయి. వాటిలో ఏనుగు, పద్మం, బంగారు కలశాలు, ఆభరణాలు, హారాలు, పసుపు పచ్చని పట్టు వస్త్రాలు, వైజయంతి మాల, పంచగవ్యాలు (ఆవు పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, గోమయం, గోమూత్రం), అలాగే చందనం, కుంకుమ ముఖ్యమైనవి. నేటికీ మనం అమ్మవారి పూజలో ఈ వస్తువులను ఉపయోగించడానికి ఇవే కారణాలు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More