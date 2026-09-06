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వినాయక చవితికి పవర్‌ఫుల్ యోగం.. 5 రాశులవారికి లక్ష్మీదేవి బ్లెస్సింగ్స్, శుభాలు!

ఈసారి గణేష్ చతుర్థిని సెప్టెంబర్ 14న జరుపుకొంటున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ రోజుకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజున ఒక అత్యంత శుభ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనితో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

Published on: Sep 6, 2026, 11:40:40 IST
By Anand Sai, Hyderabad
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ప్రస్తుతం శుక్రుడు తులారాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. చంద్రుడు సెప్టెంబర్ 13న ఈ తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సెప్టెంబర్ 16 వరకు తులారాశిలోనే సంచరిస్తాడు. దీని కారణంగా తులారాశిలో శుక్ర, చంద్రుల కలయిక లక్ష్మి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. గణేష్ చతుర్థి సమయంలో లక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడటం చాలా విశేషం. ఈ రాజయోగం చాలా శుభప్రదమైన యోగం. జాతకంలో ఈ యోగం శుభ స్థానంలో ఏర్పడితే.. సంపద, వృత్తి, ఆర్థిక స్థితిలో మంచి పురోగతిని చూడవచ్చు. ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయో చూడండి.

వినాయక చవితికి అదృష్ట రాశులు
వినాయక చవితికి అదృష్ట రాశులు

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి గణేశ చతుర్థి ఒక సువర్ణ కాలం. ఈ సమయంలో శుక్ర, చంద్ర గ్రహాల కలయికతో మీ జాతకంలోని ఆరో ఇంట్లో లక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఈ రాశి వారికి ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగార్థులకు మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే పెట్టిన పెట్టుబడులు అధిక రాబడిని ఇస్తాయి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఇది ఆదాయం పెరిగే సమయం. కొత్త మార్గాల ద్వారా ధనం వస్తుంది. దీనితో పాటు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో మీ కష్టానికి పూర్తి ఫలాలు లభిస్తాయి.

మీన రాశి

గణేష్ చతుర్థి మీన రాశి వారికి అనేక శుభ సంఘటనలను తీసుకువస్తుంది. మీ జాతకంలోని మొదటి ఇంట్లో శుక్ర, చంద్రుల కలయిక లక్ష్మి రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తుంది. వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి, లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పనిలో మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ తల్లిదండ్రుల నుండి మీకు ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది. చంద్రుని అనుగ్రహంతో, ఇప్పటివరకు మీ మనస్సులో ఉన్న ఒత్తిడి తగ్గి, దీర్ఘకాలంగా ఉన్న మానసిక ఆందోళనలు తొలగిపోతాయి. ఈ సమయంలో చేసిన పని నుండి డబ్బు సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. ఇది మీ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది.

కుంభ రాశి

ఈసారి గణేశ చతుర్థి కుంభ రాశి వారికి అపారమైన సంపదను తెస్తుంది. ఈ సమయంలో శుక్ర, చంద్ర గ్రహాల కలయిక వల్ల మీకు గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభమవుతాయి. మీరు అధిక ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని పొందుతారు. విదేశీ ప్రయాణం, పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి ప్రయోజనం పొందే సూచనలు ఉన్నాయి. అలాగే శుక్రుని అనుగ్రహంతో కొత్త వాహనం, ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటే.. ఈ లక్ష్మి రాజయోగం మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొన్ని మంచి ప్రయోజనాలు లభించవచ్చు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పనిచేసే వారికి అధిక లాభాలు వచ్చేందుకు ఇది ఒక సువర్ణ సమయం.

మకర రాశి

గణేష్ చతుర్థి సంతోషాన్ని తీసుకువచ్చి కష్టాలను తొలగిస్తుంది మకర రాశి వారికి. శుక్ర, చంద్రుల కలయిక మహాలక్ష్మి రాజయోగానికి చాలా అనుకూలమైన కాలం. ఇది ఈ రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టిస్తుంది. ఇది ఐటీ రంగంలో ఉన్నవారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలు కూడా మంచి లాభాలను పొందుతారు. ఇప్పటివరకు వారి జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం గురించిన ఆందోళనలు తగ్గుతాయి. మొత్తమ్మీద, వ్యాపార, ఆర్థిక రంగాలలో పురోగతి ఉంటుంది.

తులా రాశి

ఈసారి గణేష్ చతుర్థి తులారాశి వారికి పలు విధాలుగా ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. తులారాశిలోని మొదటి ఇంట్లో శుక్ర, చంద్రుల కలయిక లక్ష్మి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. దీని కారణంగా పనిలో వారి అద్భుతమైన పనితీరు వల్ల తులారాశి వారు పురోగతికి అవకాశాలను పొందవచ్చు. శుక్రుని అనుగ్రహంతో ఉద్యోగులకు ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఆశించిన లాభాలను పొందుతారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా, ఇప్పటివరకు ఎదుర్కొన్న ధన సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/వినాయక చవితికి పవర్‌ఫుల్ యోగం.. 5 రాశులవారికి లక్ష్మీదేవి బ్లెస్సింగ్స్, శుభాలు!
Home/Rasi Phalalu/వినాయక చవితికి పవర్‌ఫుల్ యోగం.. 5 రాశులవారికి లక్ష్మీదేవి బ్లెస్సింగ్స్, శుభాలు!
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