దీపావళి తర్వాత అరుదైన రవి పుష్య యోగం.. ఆభరణాలు, వాహనాల కొనుగోళ్లకు అద్భుత సమయం!
నవంబర్ 29, 2026 ఆదివారం రోజున రవి పుష్య యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య సంప్రదాయాల ప్రకారం భావిస్తున్నారు. ఈ యోగం ఉదయం 6:54 నుంచి 10:59 వరకు ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ సమయంలో బంగారం, వెండి, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, వాహనాలు కొనుగోలు చేయడం, కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం శుభప్రదమని విశ్వాసం.
నవంబర్ నెలలో గృహస్థులకు, వ్యాపార వర్గాలకు ఒక గొప్ప శుభవార్త రానుంది. ఈ నెల చివర్లో రాబోయే అరుదైన ఖగోళ, జ్యోతిష్య కలయిక ప్రజలందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నక్షత్రాలన్నింటిలోనూ పుష్యమి నక్షత్రానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. దీనిని నక్షత్రాల రాజుగా భావిస్తారు.
ఈ పుష్యమి నక్షత్రం ఆదివారం రోజున రావడం వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన 'రవి పుష్య యోగం' ఏర్పడుతుంది. ఈ విశేషమైన యోగంలో ఏ పనులకు శ్రీకారం చుట్టినా అఖండ విజయాలు సాధించవచ్చని పెద్దలు, నిపుణులు నమ్ముతారు.
రవి పుష్య యోగ సమయం - ముహూర్త విశేషం
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, రాబోయే నవంబర్ 29, 2026 తేదీన ఉదయం సరిగ్గా 6:54 నిమిషాలకు రవి పుష్య యోగం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ శుభ సమయం ఉదయం 10:59 నిమిషాల వరకు కొనసాగుతుంది. దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు ఉండే ఈ స్వల్ప వ్యవధిలో కొత్త వస్తువులు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. ప్రజలు తమ స్థానిక పంచాంగాల ప్రకారం సమయాల్లో చిన్నపాటి మార్పులను గమనించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
బంగారం, వెండి, ఎలక్ట్రానిక్స్ కొనుగోళ్లకు శ్రీకారం
మన దేశంలో బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లకు ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేకమైన ఆదరణ ఉంటుంది. రవి పుష్య యోగంలో పసిడి కొనుగోలు చేయడం వల్ల సిరిసంపదలు వెల్లువలా వస్తాయని ప్రజలు విశ్వసిస్తారు. ఆ రోజున బంగారు ఆభరణాలు, వెండి నాణ్యాలు, లేదా ఇతర విలువైన లోహాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
కేవలం ఆభరణాలే కాకుండా, గృహోపకరణాలు, టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులను కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి కూడా ఈ సమయం సరైనది. కొనుగోలు చేసే సమయంలో వస్తువుల నాణ్యత, బడ్జెట్ మరియు మీ నిజమైన అవసరాలను సరిగ్గా బేరీజు వేసుకోవడం ఎప్పుడూ ఉత్తమం.
వాహనాలు, ఆస్తుల కొనుగోలుకు అద్భుత తరుణం
కొత్త కారు, బైక్ లేదా ఇతర వాహనాలు ఇంటికి తెచ్చుకోవాలని కలలు కనేవారికి ఈ రవి పుష్య యోగం గొప్ప వేదికను ఇస్తుంది. ఈ శుభ రోజున వాహన రిజిస్ట్రేషన్ లేదా డెలివరీ తీసుకోవడం వల్ల శుభఫలితాలు కలుగుతాయని నమ్ముతారు.
మరోవైపు, ఇల్లు, స్థలం లేదా వాణిజ్య దుకాణాలను కొనుగోలు చేయాలని భావించేవారు ఈ ముహూర్తాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. అయితే, కేవలం ముహూర్తాన్ని మాత్రమే నమ్ముకోకుండా ఆస్తికి సంబంధించిన లీగల్ డాక్యుమెంట్స్, మార్కెట్ ధర మరియు ఇతర చట్టపరమైన అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం.
కొత్త వ్యాపారాలు, నూతన ప్రాజెక్టులకు నాంది
రవి పుష్య యోగంలో ఏ కొత్త పనినైనా ప్రారంభించడం, నూతన వ్యాపారాలకు శ్రీకారం చుట్టడం అత్యంత శుభకరం. కొత్త దుకాణాలు ప్రారంభించడం, నూతన వెంచర్లకు పునాది వేయడం లేదా వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ రోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఈరోజు చేయవలసిన పూజా విధానం
ఈ పవిత్రమైన రోజున ఉదయం త్వరగా తలస్నానం చేసి, శుచిగా దైవారాధన చేసుకోవాలి. శ్రీ మహావిష్ణువు మరియు లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి.
తమ శక్తి కొలది మంత్ర పఠనం చేయడం, నిరుపేదలకు దానధర్మాలు చేయడం ద్వారా మనశ్శాంతి, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయి.
ఈ యోగాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకుని జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More