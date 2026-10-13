నవరాత్రుల 3 రోజుల్లో ప్రీతి, రవి, సౌభాగ్య యోగాలు.. ఈ మూడు రోజులు ఎంతో ప్రత్యేకం!
శరన్నవరాత్రుల్లో అక్టోబర్ 13 నుంచి 15 వరకు మూడు రోజులూ అమ్మవారి ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైనవిగా భావిస్తారు. అక్టోబర్ 13న నవరాత్రుల మూడో రోజు చంద్రఘంటా దేవిని పూజిస్తారు. ఈ రోజును సిందూర తృతీయగా కూడా పేర్కొంటారు. అక్టోబర్ 14న నాలుగో రోజు కూష్మాండ దేవిని ఆరాధిస్తారు.
తెలుగువారి పరమ పవిత్రమైన పండుగ శరన్నవరాత్రులు అంబరాన్ని తాకేలా సాగుతున్నాయి. అమ్మవారిని తొమ్మిది రోజుల పాటు వివిధ రూపాల్లో కొలిచే ఈ వేడుకల్లో రాబోయే మూడు రోజులు అత్యంత విశేషమైనవిగా పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ తర్వాతి రోజుల్లో అరుదైన యోగాలు ఏర్పడుతుండటంతో పాటు, పలు ప్రత్యేక పూజలు, వ్రతాలు ఒకేసారి వస్తున్నాయి. ఆ మూడు రోజుల పంచాంగ విశేషాలు, పూజా విధానాల పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
నవరాత్రుల మూడో రోజు:
శరన్నవరాత్రులలో మూడో రోజైన అక్టోబర్ 13, మంగళవారం నాడు తృతీయ తిథి వచ్చింది. ఈ పవిత్ర రోజున విశాఖ నక్షత్రం సూర్యోదయం నుంచి రాత్రి 1:47 గంటల వరకు ఉంటుంది. ప్రీతి యోగంతో పాటు భౌమ జయ సిద్ధ యోగం రాత్రి 10:28 గంటల వరకు, ఆ తర్వాత రాత్రి 1:45 గంటల వరకు రవి యోగం వ్యాపించి ఉంటుంది.
ఈ రోజున భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో తల్లి దుర్గాదేవి మూడో రూపమైన శ్రీ చంద్రఘంటా దేవిని దర్శించుకుంటారు. దీనిని 'సిందూర తృతీయ' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇదే రోజు రాత్రి 12:20 గంటలకు శుక్ర గ్రహం పశ్చిమ దిశలో అస్తమించనుంది. ఈ రోజు అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల మనసులోని భయాలు తొలగి ధైర్యం కలుగుతుందని నమ్ముతారు.
నవరాత్రుల నాలుగో రోజు:
నవరాత్రులలో నాలుగో రోజైన అక్టోబర్ 14, బుధవారం నాడు అత్యంత శక్తివంతమైన రోజుగా నిలవనుంది. ఈ తిథి అక్టోబర్ 14న సూర్యోదయ సమయం నుంచి రాత్రి 11:51 గంటల వరకు ఉంటుంది. అనురాధ నక్షత్రం రాత్రి 3:56 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ రోజు ఆయుష్మాన్ యోగంతో పాటు సౌమ్య యోగం, సర్వార్థ అమృత సిద్ధి యోగం, రవి యోగం ఏర్పడుతున్నాయి.
ఉదయం 11:05 గంటల నుంచి రాత్రి 11:51 గంటల వరకు భద్రకాలం కూడా ప్రభావం చూపనుంది. ఈ విశేషమైన రోజున అమ్మవారి నాల్గవ రూపమైన శ్రీ కూష్మాండ దేవిని పూజిస్తారు.
నవరాత్రుల ఐదవ రోజు:
శరన్నవరాత్రులలో ఐదో రోజైన అక్టోబర్ 15, గురువారం నాడు పంచమి తిథి సూర్యోదయ సమయం నుంచి రాత్రి 1:42 గంటల వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది. ఈ రోజంతా జ్యేష్ఠ నక్షత్రం మరియు సౌభాగ్య యోగం సంపూర్ణంగా కొనసాగుతాయి.
ఈ పవిత్ర దినాన భక్తులు పార్వతీ దేవి తన పుత్రుడైన కార్తికేయుడితో కలిసి ఉన్న రూపమైన 'స్కందమాత'ను భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకుంటారు. గురు పూర్ణా సిద్ధి యోగం రాత్రి 1:42 గంటల వరకు ఉండటం వల్ల ఈ రోజు చేసే పూజలకు విశేష ఫలితం దక్కుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More