నవరాత్రుల తొలి రోజే త్రిగ్రాహి యోగం.. నేడు ఈ 5 రాశులకు ధనలాభం!
అక్టోబర్ 11, 2026న నవరాత్రుల తొలి రోజున తులా రాశిలో చంద్రుడు, బుధుడు, శుక్రుడు కలవడంతో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడినట్లు జ్యోతిష్య కథనం పేర్కొంటోంది. ఈ గ్రహాల కలయిక అక్టోబర్ 13 వరకు కొనసాగుతుందని తెలిపింది.
ఈ నవరాత్రుల తొలి రోజే అద్భుతమైన ఖగోళ మార్పు చోటుచేసుకుంది. తులా రాశిలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడి వద్దకు చంద్రుడు, బుధుడు చేరడంతో 'త్రిగ్రాహి యోగం' ఏర్పడింది. దీని వల్ల మేషం సహా ఐదు రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం, అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
తులా రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం: ఎవరికి ఎలాంటి ఫలితం?
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ఈరోజు ఉదయం 10:05 గంటలకు చంద్ర గ్రహం తులా రాశిలోకి ప్రవేశించింది. ఇప్పటికే అక్కడ శుక్రుడు, బుధుడు ఉండటంతో శక్తివంతమైన త్రిగ్రహ యోగం, మాలవ్య రాజయోగం, లక్ష్మీ నారాయణ యోగం మరియు అద్భుతమైన కళాత్మక యోగాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి.
అక్టోబర్ 13 వరకు చంద్రుడు ఇదే రాశిలో సంచరించనున్నాడు. శరదృతువు నవరాత్రుల మొదటి రోజే ఏర్పడిన ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు, వ్యాపారంలో పురోగతి కలుగుతుంది.
మేష, కర్కాటక రాశుల వారికి అదృష్టం
మేష రాశి వారికి తులా రాశిలో ఏర్పడిన ఈ గ్రహాల గోచర సంచారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వీరికి అకస్మాత్తుగా ధన వృద్ధి చెందే బలమైన యోగాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఇక కర్కాటక రాశి వారికి ఈ కాలం చాలాసంతోషకరంగా ఉంటుంది. జీవితంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి, కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
తులా, ధనుస్సు రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు
గ్రహాలన్నీ స్వయంగా తులా రాశిలోనే సంచరిస్తుండటంతో ఈ రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులు తమ కెరీర్లో ప్రతి లక్ష్యాన్ని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మరోవైపు ధనుస్సు రాశి వారికి ఊహించని మార్గాల నుంచి సంపద వచ్చి చేరుతుంది. ఎక్కడైతే డబ్బు వస్తుందని ఆశించలేదో, అక్కడి నుంచే ధన లాభం కలుగుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సంతోషం ఉంటుంది.
మకర రాశి వారికి వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు
మకర రాశి జాతకులకు ఈ గ్రహాల మార్పు శుభప్రదమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి, ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా మారుతుంది. నవరాత్రుల తొలి రోజే ఈ యోగం ఏర్పడటం భక్తులకు మరింత శుభసూచకంగా భావిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More