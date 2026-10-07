అక్టోబర్ 7 రాశి ఫలాలు: బుధవారం వినాయకుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశులకు అదృష్టం.. ధనలాభం, కెరీర్లో పురోగతి!
బుధవారం వినాయకుడికి ప్రీతికరమైన రోజుగా భావిస్తారు. గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి ఈ రోజు ద్వాదశ రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు కనిపించనున్నాయి. మేషం, మిథునం వంటి రాశులకు అవకాశాలు, ఆర్థిక లాభాలు కలిసిరాగా, వృషభం, తుల, వృశ్చికం, మీనం రాశుల వారు కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
వారాల్లో బుధవారాన్ని విఘ్ననాధుడు వినాయకుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున గణనాథుడిని మనస్పూర్తిగా ఆరాధించడం వల్ల సకల సంపదలు, సుఖసంతోషాలు చేకూరుతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఇక జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, అక్టోబర్ 7, 2026 నాటి గ్రహాల సంచారం మరియు నక్షత్రాల గమనం ఆధారంగా ద్వాదశ రాశుల వారిపై ప్రత్యేక ప్రభావం పడనుంది.
కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు అద్భుతమైన లాభాలను తెచ్చిపెట్టనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. నేటి రాశిఫలాల ద్వారా ఏ రాశివారు ఎలాంటి ఫలితాలను అందుకోనున్నారో ఇప్పుడు వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
అదృష్టం పూర్తిగా మీ వెంటే నిలిచే అద్భుతమైన రోజు ఇది. మీ కెరీర్లో సరికొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి, వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోండి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉండి మంచి లాభాలను ఇస్తుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. దీనివల్ల మీ ఆదాయం పెరిగే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
వృషభ రాశి
ఈ రోజు మీలో ఆత్మవిశ్వాసం కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. ఉద్యోగ రంగంలో కీలకమైన మార్పులు జరిగే పెద్ద సంభావ్యత ఉంది. మీ ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉండేందుకు సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకోవడంతో పాటు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం చాలా ముఖ్యం. జీవితంలో ఎప్పుడూ ఒకేలాంటి సమతుల్యతను పాటించేందుకు ప్రయత్నించండి.
మిథున రాశి
ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందాలని ఆశించేవారు పూర్తి అంకితభావంతో ఆఫీసు పనులను పూర్తి చేయాలి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ రోజు ఎంతో లాభసాటిగా సాగుతుంది, ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలను అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ఇది మీకు ఎంతో కలసివచ్చే శుభదినం.
కర్కాటక రాశి
జీవిత భాగస్వామితో మీ బంధం మరింత బలపడేలా ఒక మంచి రొమాంటిక్ డేట్ను ప్లాన్ చేసుకునేందుకు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే, మీ స్నేహితుల నుంచి ఆశించిన సహకారం లభించకపోవచ్చు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ తొందరపడకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి, అలాగే ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కాఠిన్యంతో కూడిన పదాలను ఉపయోగించకండి.
సింహ రాశి
ఎలాంటి కష్ట పరిస్థితులు ఎదురైనా సరే ధైర్యం వీడకండి, సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగండి. ఆఫీసులో మీ స్థానాన్ని నిలుపుకోవడానికి, మీ సత్తా చాటుకోవడానికి చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక భవిష్యత్తును మరింత పటిష్టం చేసుకోవడంపై మీ పూర్తి దృష్టిని కేంద్రీకరించండి.
కన్య రాశి
జీవితంలో వచ్చే మార్పులను సానుకూల దృక్పథంతో స్వాగతిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధిస్తారు. ప్రతి విషయంలోనూ ఒక క్రమశిక్షణను, సమతుల్యతను పాటించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనవసరమైన గొడవలకు పోకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి. చేసే పనుల్లో తోటి ఉద్యోగులతో కలిసికట్టుగా టీమ్వర్క్పై శ్రద్ధ పెట్టండి. మీ ఆర్థిక వనరులను ఎంతో తెలివిగా నిర్వహించండి మరియు ఆరోగ్యానికి ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
తులా రాశి
వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు ఈ రోజు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీపై పని ఒత్తిడి ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సొంతంగా వ్యాపారం చేసేవారు తమ కార్యక్షేత్రాన్ని మార్చుకోవాలని ఆలోచించవచ్చు. జీవితంలో సమస్యలు రావడం చాలా సహజం, వాటిని చూసి భయపడాల్సిన పనిలేదు. ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆశించిన స్థాయిలో ఉండకపోవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రోజు మీ దైనందిన జీవితంలో కొన్ని ఊహించని సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు, దీనివల్ల మీ పనులన్నీ అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కావడంలో జాప్యం జరుగుతుంది. అయితే మీ ఆరోగ్యం మాత్రం నిలకడగా, బాగుంటుంది. రోజు ప్రారంభంలో మీ కెరీర్కు సంబంధించి చిన్నపాటి పోరాటాలు లేదా సవాళ్లు ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రోజు మీ మానసిక ప్రశాంతత మరియు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా అవసరం. మీ సహోద్యోగులతో మాట్లాడేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి, ఎందుకంటే మీ మాటలను వారు తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో అందరితో సఖ్యతగా ఉంటూ, సక్రమమైన సంభాషణను కొనసాగించడం ద్వారా పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి.
మకర రాశి
మీ వ్యక్తిగత అలాగే వృత్తిపరమైన సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు ఈ రోజు అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. మీ ఆత్మీయులు మరియు సన్నిహితులతో అనుబంధాన్ని మరింత గట్టిగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఉద్యోగంలో మీ ముందుకు వచ్చే కొత్త సవాళ్లను చూసి ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయకండి, ధైర్యంగా ఎదుర్కొని విజయం సాధించండి.
కుంభ రాశి
ఆర్థిక పరమైన అంశాలపై ఈ రోజు మీ పూర్తి దృష్టిని పెట్టండి. డబ్బును ఖర్చు చేసేటప్పుడు లేదా పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఆలోచించి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి. మీ శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి చక్కటి సమతుల్య జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకోవడానికి నేటి రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి
మీ పనిలో ఉత్పాదకత రోజువారీ వేగం కంటే చాలా నెమ్మదిగా సాగుతుంది, ఇది మీలో కొద్దిగా అసహనాన్ని, చికాకును కలిగిస్తుంది. జీవితంలో ప్రశాంతతను కాపాడుకునేందుకు మిమ్మల్ని మీరే మోటివేట్ చేసుకోండి. రొమాంటిక్ బంధాల్లో మరియు ప్రేమ జీవితంలో మీ భాగస్వామితో వ్యవహరించేటప్పుడు కాస్త ఓపిక వహించడం చాలా అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More