ఇంటిపైన కాకి ఏ దిశలో అరిస్తే ఏం అర్థం? కేవలం అతిథుల రాకకు సంకేతమే కాదు!
మన సమాజంలో ప్రాచీన కాలం నుండి పక్షులు, జంతువుల ప్రవర్తనను బట్టి శకునాలను నమ్మే ఆచారం ఉంది. అందులోనూ ముఖ్యంగా ఇంటిపై కాకి అరవడం అనే అంశంపై భిన్నమైన నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి.
ఇంటి పైకప్పు మీద గానీ, ఇంటి పక్కన గానీ కాకి కూర్చుని అరిస్తే అది అతిథుల రాకను సూచిస్తుందని మనం చిన్నప్పటి నుండి వింటూనే ఉన్నాం. కానీ ఇంటి పైకప్పు మీద కాకి అరవడం కేవలం అతిథుల రాకకు సంకేతం మాత్రమే కాదు. అది భవిష్యత్తులో జరగబోయే అనేక సంఘటనల గురించి కూడా సూచనలు ఇస్తుందని పెద్దలు నమ్ముతారు. ఇంటికి వేర్వేరు దిశలలో కాకులు కూర్చొని అరవడం వేర్వేరు విషయాలను సూచిస్తుంది. దీని రహస్యం శకునాలకు సంబంధించిన జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఉంది.
మనం సాధారణంగా కాకులను మన పూర్వీకులతో పోలుస్తాం. పూర్వీకుల ఆశీర్వాదం పొందడానికి తిథి, శ్రాద్ధం, తర్పణం వంటి సమయాల్లో కాకులకు ఆహారం పెడతారు. కొన్నిసార్లు కాకి అరుపు సంపద రాకను సూచిస్తే, మరికొన్నిసార్లు అది ఊహించని కష్టాలను కూడా సూచిస్తుంది. కాకి ఏ దిశలో అరిస్తే దాని అర్థం ఏంటో చూడండి.
ఒకవేళ కాకి మీ ఇంటి పైకప్పు మీద వాలి తూర్పు దిశగా అరిస్తే, మీకు శుభవార్త అందవచ్చు. అది ఆ విధంగా అరిస్తే, మీ కోరిక నెరవేరవచ్చు. ఇది ఒక స్త్రీ నుండి ఆనందాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది విజయాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. కాకి ఆగ్నేయ దిశలో వాలి అరవడం కూడా ఒక శుభసూచకం. అందువల్ల కాకి మీ ఇంటి పైకప్పు మీద వాలి ఏ దిశలో అరిచినా, మంచి రోజులు రాబోతున్నాయని అది సూచిస్తుంది.
పడమర వైపు ఇంటి పైకప్పు మీద కాకి కూర్చుని అరిస్తే, వర్షం రాబోతోందని అర్థం. ఇది అతిథుల రాకను కూడా సూచిస్తుంది.
ఒకవేళ కాకి ఇంటిపై వాలి, కచ్చితంగా దక్షిణ దిశ వైపు చూస్తూ అరిస్తే అది అశుభంగా భావిస్తారు. ఇంట్లో ఎవరికైనా అనారోగ్యం కలగడం లేదా చెడు వార్తలు వినాల్సి వస్తుందని నమ్మకం. అశుభం... డబ్బు నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు ఏదైనా ముఖ్యమైన పని మీద బయటకు వెళుతుంటే, మీ పనికి ఆటంకం కలగవచ్చు. ఇది ఇంట్లో మీ భార్యతో గొడవను కూడా సూచిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నైరుతి దిశలో కాకి అరవడం అశుభంగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఆరోగ్య సమస్యలకు సూచన.
ఉత్తర దిశగా చూస్తూ కాకి అరిస్తే ఆ ఇంట్లోని వారికి త్వరలోనే ఏదైనా ఉద్యోగ ప్రయత్నం ఫలించడం లేదా పెళ్లి సంబంధాలు కుదరడం వంటి శుభవార్తలు అందుతాయని నమ్మకం.
నమ్మకాలు అనేవి మనుషుల మనస్తత్వాన్ని బట్టి మారుతుంటాయి. పితృదేవతల రూపంగా భావించే కాకికి ప్రతిరోజూ ఉదయం అన్నం పెట్టడం వల్ల శని దోషాలు తొలగిపోతాయని, ఇంట్లో శాంతి వర్ధిల్లుతుందని పెద్దలు చెబుతారు.
గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. ఎప్పటి నుంచో ఉన్న నమ్మకాల ఆధారంగా ఇచ్చాం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More