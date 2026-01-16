Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 16 జనవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారి పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు.. ఆర్థిక లాభాలు రావచ్చు!

    Published on: Jan 16, 2026 4:00 AM IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad

వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 16 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 16, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వేద జ్యోతిష్యంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. జనవరి 16, 2026 న ఏ రాశికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో, ఏ రాశి అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 16 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 16 జనవరి 2026

    మేష రాశి

    ఈరోజు మీరు మునుపటి కంటే మరింత శక్తివంతంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. మీ కృషి పనిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అధికారులు మీ పనితో సంతోషంగా ఉంటారు. ఆర్ధిక పరంగా మెరుగుదల సంకేతాలు ఉన్నాయి, అయితే తొందరపడి పెద్ద ఖర్చులు చేయవద్దు. ఇంట్లో వాతావరణం మామూలుగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కోపం, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చు.

    వృషభ రాశి

    ఈ రోజు సహనం, అవగాహనతో ముందుకు సాగే రోజు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పని క్రమేపీ సరైన దిశలో పయనిస్తుంది. ఖర్చులు కొద్దిగా పెరుగుతాయి, కాబట్టి అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించడం మంచిది. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.

    మిథున రాశి

    ఈ రోజు మీ మాట్లాడే కళ మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతారు, ఇది రాబోయే కాలంలో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌కు సంబంధించిన పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ముందుకు సాగవచ్చు. ఆర్థిక లాభాలు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మిత్రుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ అధిక పని కారణంగా మీరు అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి

    ఈ రోజు మీరు కాస్త మానసికంగా సున్నితంగా ఉండవచ్చు. పనిలో ఓపికగా ఉండటం ముఖ్యం. కుటుంబంలో దేని గురించి ఆందోళన ఉండవచ్చు, కానీ సంభాషణల ద్వారా పరిష్కారం బయటకు వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యానికి విశ్రాంతి చాలా ముఖ్యం, ఎక్కువ అలసిపోకుండా ఉండండి.

    సింహ రాశి

    ఈ రోజు మీకు శుభ సంకేతాలు తెచ్చి పెడుతుంది. మీ కెరీర్‌కు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను మీరు పొందవచ్చు. మర్యాద పెరుగుతుంది. ప్రజలు మీ మాటలను సీరియస్‌గా తీసుకుంటారు. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం, కొత్తదనం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    కన్య రాశి

    ఈ రోజు బాధ్యతల భారం కాస్తంత పెరగవచ్చు, కానీ మీరు ప్రతిదీ బాగా నిర్వహిస్తారు. పనిప్రాంతంలో మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఫలితాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. మీ కుటుంబం నుంచి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త అవసరం.

    తుల రాశి

    ఈ రోజు మీరు మీ ప్రణాళికలపై పూర్తి శ్రద్ధ వహించాలి. కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల పూర్తి ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో వివేచనాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఇంటి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    ఈ రోజు కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి. మీరు స్నేహితులు మరియు సహోద్యోగుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. ప్రేమ జీవితంలో అవగాహన, సామరస్యం ఉంటుంది. మానసికంగా మీరు ఈ రోజు తేలికగా మరియు ప్రశాంతంగా ఉంటారు.

    ధనుస్సు రాశి

    ఈ రోజు సంబంధాలు మరియు పని మధ్య సంతులనం పాటించడం అవసరం. భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన పనిలో ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం మీకు కొంత సమయం కేటాయించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి

    ఈ రోజు మీరు మరింత కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది, కానీ దాని ఫలితం సానుకూలంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌లో ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. డబ్బుకు సంబంధించి ఏదైనా మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి. ప్రేమ సంబంధాలలో నమ్మకాన్ని కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి

    ఈ రోజు అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. కెరీర్, చదువులో విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రయాణం లేదా కొత్త పని ప్రారంభం సాధ్యమే. ఆర్ధిక లాభం ఉంటుంది. మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. రోజంతా కూడా శక్తి ఉంటుంది.

    మీన రాశి

    ఈ రోజు మీ మనస్సు సృజనాత్మక పనిలో నిమగ్నమై ఉంటుంది. కొత్త కెరీర్ అవకాశాలను సృష్టించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబం మరియు సంబంధాలలో మాధుర్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

