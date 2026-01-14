Edit Profile
    Shattila Ekadashi: ఈరోజు భోగి+షట్తిల ఏకాదశి.. ఈ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత, పూజా విధానం, దానాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి!

    ఏటా పుష్య మాసంలో ఏకాదశిని షట్తిల ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాము. ఈసారి భోగి నాడు షట్తిల ఏకాదశి రావడం విశేషం. షట్తిల ఏకాదశి రోజున అన్నం తినడం నిషేధించబడింది. భోగి పండుగ ఈ నెల 14వ తేదీన అంటే ఈరోజు వచ్చింది. సంక్రాంతి నాడు మధ్యాహ్నం జనవరి 15 వరకు ఏకాదశి తిధి ఉంటుంది. షట్తిల ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటే మంచిది. 

    Published on: Jan 14, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతీ ఏటా పుష్య మాసంలో ఏకాదశిని షట్తిల ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాము. ఈసారి భోగి నాడు షట్తిల ఏకాదశి రావడం విశేషం. షట్తిల ఏకాదశి రోజున అన్నం తినడం నిషేధించబడింది. భోగి పండుగ ఈ నెల 14వ తేదీన అంటే ఈరోజు వచ్చింది. సంక్రాంతి నాడు మధ్యాహ్నం జనవరి 15 వరకు ఏకాదశి తిధి ఉంటుంది. షట్తిల ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటే మంచిది. లేదా సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోండి.

    Shattila Ekadashi: ఈరోజు భోగి+షట్తిల ఏకాదశి
    Shattila Ekadashi: ఈరోజు భోగి+షట్తిల ఏకాదశి

    ఏకాదశి తిథి, షట్తిల ఏకాదశి 2026

    ఏకాదశి తేదీ: జనవరి 14, 2026

    ఏకాదశి తిథి ప్రారంభం: జనవరి 13, 2026, మధ్యాహ్నం 3:17

    ఏకాదశి తిథి ముగింపు: జనవరి 14, 2026, సాయంత్రం 5:52

    జనవరి 15, 2026, ఉదయం 7:15 నుంచి ఉదయం 9:21 లోగా ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు

    ద్వాదశి ముగింపు: జనవరి 15, 2026, సాయంత్రం 8:16

    షట్తిల ఏకాదశి ప్రత్యేకత

    • షట్తిల ఏకాదశిలో నువ్వుల ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉంది. ఈ రోజున నువ్వులు దానం చేసి ఉపవాసం చేసే వ్యక్తి యొక్క దుఃఖాలన్నీ భగవంతుడి కృపతో తొలగి పోతాయని చెబుతారు.
    • ఈ ఉపవాసం పాటించడం ద్వారా దుఃఖం, పేదరికం, ప్రతికూలత తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తారు.
    • ఆధ్యాత్మికంగా ఈ రోజు మనస్సు, మాట, చర్యల శుద్ధికి చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

    షట్తిల ఏకాదశి రోజున ఏం దానం చేయాలి?

    ఈ రోజున నువ్వులతో తయారైన వస్తువులను దానం చేయాలి. ఇది కాకుండా నల్ల నువ్వులు, బెల్లం, బట్టలు, నెయ్యి, ఉప్పు, చెప్పులు, దుప్పట్లు మొదలైన వాటిని దానం చేయడం అన్ని గ్రహాలను ప్రశాంతంగా ఉంచుతుందని నమ్మకం.

    పూజా విధానం:

    ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించాలి. ఇంటి పూజ స్థలంలో విష్ణుమూర్తి విగ్రహం లేదా చిత్రం ముందు దీపం వెలిగించండి.

    తులసి ఆకులు, పువ్వులు, పండ్లు మరియు పంచామృతంతో విష్ణుమూర్తిని అభిషేకం చేయండి.

    విష్ణు సహస్రనామా లేదా భగవద్గీతను పఠించండి.

    రోజంతా ఉపవాసం ఉండాలి, ఉపవాసం ఉంటే మానసిక శాంతి, సానుకూల శక్తి, ఆధ్యాత్మిక వృద్ధిని తెస్తుంది. భక్తులు విష్ణుమూర్తి ఆశీస్సులు పొందడానికి, వారి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి ఈ రోజు ఒక అమూల్యమైన అవకాశం.

    ఏకాదశి ఉపవాసం ఎలా పాటించాలి?

    1. సూర్యోదయానికి ముందు స్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించాలి.

    2. విష్ణుమూర్తి విగ్రహానికి గంగా జలం సమార్పుంచండి. పువ్వులు, తులసి ఆకులు, పసుపు వస్త్రాలు, స్వీట్లు సమర్పించండి.

    3. వ్రత కథ వినండి. ఈ రోజున, వ్రత కథ వింటే ప్రత్యేక ఫలితం ఉంటుంది.

    4. ఆహారం - ఉపవాసం ఉన్న వ్యక్తి ఏకాదశి రోజున ఆహారం తీసుకోకూడదు. పండ్లు మాత్రమే తినండి లేదా నీరు త్రాగాలి.

    5. ఉపవాసం సమయంలో సత్యం, అహింస మరియు సంయమనం పాటించాలి. ఉపవాసం పాటించేవారు ఈ రోజున ఎలాంటి చెడు ఆలోచనలు లేదా చర్యలకు దూరంగా ఉండాలి.

    News/Rasi Phalalu/Shattila Ekadashi: ఈరోజు భోగి+షట్తిల ఏకాదశి.. ఈ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత, పూజా విధానం, దానాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి!
    News/Rasi Phalalu/Shattila Ekadashi: ఈరోజు భోగి+షట్తిల ఏకాదశి.. ఈ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత, పూజా విధానం, దానాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి!
