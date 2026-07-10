ఏకాదశి వ్రతం ఎలా చేయాలి? ఈ నియమాలు పాటిస్తేనే సంపూర్ణ ఫలితం.. తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయాలు
ఏకాదశి తిథికి అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ రోజున ఉపవాసం, పూజలు, జపం, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల అపారమైన పుణ్యం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఏకాదశి వ్రతాన్ని కేవలం ఉపవాసంగా కాకుండా, శరీర–మనస్సు–ఆత్మను పవిత్రం చేసుకునే ఆధ్యాత్మిక సాధనగా భావిస్తారు.
ఏకాదశి తిథికి సనాతన ధర్మంలో విశేష ప్రాముఖ్యత ఉంది. శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో వ్రతం ఆచరించడం వల్ల వేల గోదానాలతో సమానమైన పుణ్యం లభిస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఈ వ్రత నియమాలను సరిగ్గా పాటించినప్పుడే పూర్తి ఫలితం దక్కుతుంది.
వ్రతాన్ని ఆరంభించే విధానం
ఏకాదశి రోజున ఉదయాన్నే నిద్రలేచి స్నానాదులు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత, చేతిలో నీరు తీసుకుని శ్రీహరిని స్మరిస్తూ వ్రత సంకల్పం చేయాలి. "స్వామీ, ఈ రోజు నేను నీ వ్రతాన్ని నిష్ఠతో ఆచరిస్తున్నాను, నాపై అనుగ్రహం చూపు," అని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించాలి. పగలు విష్ణుమూర్తి ధ్యానంలో గడపాలి. రాత్రిపూట జాగరణ చేయడం ఉత్తమం. శక్తి కొద్దీ పేదలకు దానధర్మాలు చేసి, తెలిసో తెలియకో చేసిన తప్పులను క్షమించమని భగవంతుడిని వేడుకోవాలి. శుక్ల పక్షం, కృష్ణ పక్షం అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఏకాదశికి ఇదే విధానాన్ని పాటించాలి.
దశమి నుండే మొదలు
ఏకాదశి వ్రత నియమాలు కేవలం ఆ రోజు మాత్రమే కాదు, ముందు రోజు దశమి నుండే మొదలవుతాయి. శాస్త్రం ప్రకారం, దశమి రాత్రి భోజనం చేసేవారు వ్రత ఫలంలో సగం పొందుతారు, అలాగే దశమి రోజున ఒక్కసారి మాత్రమే భోజనం చేసేవారు మరింత ఎక్కువ ఫలితాన్ని పొందుతారు. సన్యాసులు రాత్రి భోజనాన్ని పూర్తిగా వర్జించాలి. గృహస్థులు నక్షత్రాలు కనిపించిన తర్వాత ఆహారం తీసుకోవడం శాస్త్ర సమ్మతం. దశమి రాత్రి దాటిన తర్వాత, ఏకాదశి ఉదయం నుండి నియమాలను కఠినంగా పాటించడం ప్రారంభించాలి.
ఏకాదశి నాడు ఏం తినాలి?
ఏకాదశి రోజున అన్నం (బియ్యం) తీసుకోవడం నిషిద్ధం. దానికి బదులుగా సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి.
ఆహార పదార్థాలు: ఆలుగడ్డ, చిలగడదుంప, పాలు, పెరుగు, పన్నీరు, మజ్జిగ, ఎండు ఫలాలు, మరియు ఆయా కాలాల్లో దొరికే తాజా పండ్లను తీసుకోవచ్చు.
సుగంధ ద్రవ్యాలు: వ్రతంలో భాగంగా తీసుకునే ఆహారంలో సాధారణ ఉప్పుకు బదులుగా సైంధవ లవణం, పోపు కోసం మిరియాలు మాత్రమే వాడాలి.
ఏకాదశి రోజున ఏం తినకూడదు?
నియమబద్ధమైన ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించే వారు ఈ క్రింది పదార్థాలకు, అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి:
ఆహారం: బియ్యం, గోధుమలు, పప్పు ధాన్యాలు, ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, మరియు తామసిక ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకూడదు. అలాగే వంకాయ, క్యాలీఫ్లవర్, క్యారెట్ వంటి కూరగాయలతో పాటు పుచ్చకాయ, కర్బూజా వంటి కొన్ని ప్రత్యేక పండ్లను కూడా ముట్టుకోకూడదు.
పాత్రలు: దశమి రోజు నుండి కంచు పాత్రలను వాడకూడదు.
దురలవాట్లు: జూదం, పగటి నిద్ర, తాంబూలం, పరుల నింద, దొంగతనం, హింస, కోపం, మరియు అసత్యం పలకడం వంటి పనులు దరిచేరనివ్వకూడదు. ఈ నియమాలు ఏకాదశి రోజునే కాకుండా, దశమి నుండి ద్వాదశి వరకు పాటించడం వల్ల వ్రత పరిపూర్ణత సిద్ధిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More