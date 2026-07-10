యోగినీ ఏకాదశి 2026: ఈరోజు శ్రీహరికి ఈ విధంగా అభిషేకం చేస్తే ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం, మోక్షం కలుగుతాయట!
యోగిని ఏకాదశి ఈ ఏడాది జూలై 10, 2026న వచ్చింది. ఈ రోజున శ్రీమహావిష్ణువుతో పాటు మహాలక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా పంచామృతాభిషేకం, జలాభిషేకం, తులసీదళంతో నైవేద్యం సమర్పించడం వల్ల శ్రీహరి అనుగ్రహం లభిస్తుందని ధార్మిక విశ్వాసం.
జ్యేష్ఠ మాసంలోని కృష్ణ పక్ష ఏకాదశిని ‘యోగిని ఏకాదశి’గా పిలుస్తారు. ఈ ఏడాది జూలై 10, 2026 గురువారం నాడు ఈ పర్వదినం వచ్చింది. సకల జీవరాశిని రక్షించే జగన్నాథుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఇది అత్యంత ఉత్తమమైన సమయం.
ఈ రోజున విష్ణుమూర్తితో పాటు మహాలక్ష్మిని పూజించడం వల్ల ఆయురారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యం చేకూరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ముఖ్యంగా శ్రీహరికి చేసే అభిషేకం అపారమైన పుణ్యఫలాలను ఇస్తుంది. యోగిని ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత, అభిషేకం చేయాల్సిన విధానం గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
యోగిని ఏకాదశి అభిషేకం: అనుసరించాల్సిన విధానం
శాస్త్రోక్తంగా శ్రీహరిని ఆరాధించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి. అభిషేకం చేసేటప్పుడు భక్తి, శ్రద్ధలతో ఈ నియమాలను పాటించండి:
ధ్యానం: పూజ మొదలుపెట్టే ముందు ప్రశాంతంగా కూర్చుని, విష్ణువు, లక్ష్మీదేవిని స్మరించుకోండి. 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' అనే మంత్రాన్ని మనసులో నిరంతరం జపిస్తూ ఉండండి.
పంచామృత స్నానం: పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, చక్కెర కలిపి పంచామృతాన్ని సిద్ధం చేసుకోండి. వీటితో శ్రీహరికి అభిషేకం చేస్తే ఆయన త్వరగా ప్రసన్నుడవుతారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
జలాభిషేకం: పంచామృతంతో స్నానం చేయించిన తర్వాత, శుద్ధ జలంతో లేదా గంగాజలంతో మరోసారి అభిషేకం చేయండి.
వస్త్రాలు: అభిషేకం పూర్తయ్యాక స్వామివారికి పసుపు రంగు వస్త్రాలను లేదా శుభ్రమైన దుస్తులను ధరింపజేయండి. గంధం, పసుపు పూలతో అలంకరించండి.
నైవేద్యం: చివరగా సీజన్లో దొరికే పండ్లు, తీపి పదార్థాలను నైవేద్యంగా సమర్పించండి. విష్ణువుకి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తులసి దళం లేకుండా నైవేద్యం పూర్తి చేయకండి.
అభిషేకం వల్ల కలిగే ఫలితాలు
యోగిని ఏకాదశి నాడు చేసే అభిషేకం భక్తులకు ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది. దరిద్రం తొలగిపోయి, ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. చేసిన తప్పుల నుంచి ప్రాయశ్చిత్తం లభించడమే కాకుండా, జీవితాంతం హరిని ఆరాధించిన వారికి చివరికి మోక్షం లభిస్తుందని నమ్మకం.
బ్రహ్మ ముహూర్త పూజ ప్రాముఖ్యత
ఏకాదశి నాడు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చేసే పూజకు అత్యంత విశిష్టత ఉంది. సూర్యోదయానికి సుమారు గంటన్నర ముందు అంటే ఉదయం 4 గంటల నుంచి 5:30 గంటల మధ్య సమయాన్ని బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటారు. దీన్ని 'అమృత వేళ' అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ సమయంలో చేసే జపతపాలు, అభిషేకాలు సాధారణ సమయం కంటే వందరెట్లు ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసే వారికి ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన సమయం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More