యోగినీ ఏకాదశి 2026: మీ రాశి ప్రకారం ఈ ఒక్క దానం చేస్తే.. లక్ష్మీనారాయణుల అపార కటాక్షం!
పవిత్రమైన యోగినీ ఏకాదశి ఈ ఏడాది జూలై 10న వచ్చింది. శుక్రవారం, సుకర్మ, ధృతి యోగాల అరుదైన కలయికతో ఈ రోజు అత్యంత శుభప్రదంగా మారింది. ఈ పవిత్రమైన రోజున మీ రాశికి అనుగుణంగా ఏ వస్తువును దానం చేయాలో, ఏ దానం చేస్తే శ్రీమన్నారాయణుడి అనుగ్రహం, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభిస్తాయో తెలుసుకోండి.
ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విశిష్టమైన యోగిని ఏకాదశి ఈ ఏడాది జూలై 10న వచ్చింది. శుక్రవారం నాడు రావడం, సుకర్మ, ధృతి యోగాల కలయికతో ఈ రోజు లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం పొందేందుకు అద్భుతమైన అవకాశం ఏర్పడింది.
యోగిని ఏకాదశి విశిష్టత
హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం, ఏకాదశి తిథికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ముఖ్యంగా యోగిని ఏకాదశి రోజున చేసే స్నానం, దానం, జపతపాలు విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఈసారి జూలై 10న ఉదయం 8:16 గంటలకు ప్రారంభమై, జూలై 11 ఉదయం 5:22 వరకు ఏకాదశి తిథి ఉంది. ఈ పవిత్ర సమయంలో భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని చెబుతారు. ముఖ్యంగా ఈ శుభప్రదమైన వేళ, మన రాశికి అనుగుణంగా దానధర్మాలు చేయడం వల్ల ఇంట్లో సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయి.
ఏ రాశి వారు ఏమి దానం చేయాలి?
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి రాశికి ఒక ప్రత్యేక దాన వస్తువును సూచించారు. వీటిని దానం చేయడం వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగి, శ్రీమన్నారాయణుని కటాక్షం లభిస్తుంది.
మేష రాశి: నేతిని, లేదా ఎరుపు రంగు వస్తువులను అవసరమైన వారికి దానం చేయండి.
వృషభ రాశి: తామర పూలను సమర్పించడం లేదా దానం చేయడం శుభప్రదం.
మిథున రాశి: పచ్చ పెసలు, మరియు స్వచ్ఛమైన నీటిని దానం చేయాలి.
కర్కాటక రాశి: ఆకలితో ఉన్న వారికి పాయసం దానం చేయడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
సింహ రాశి: బెల్లాన్ని దానం చేయడం ద్వారా సూర్య అనుగ్రహంతో పాటు విష్ణువు దీవెనలు అందుతాయి.
కన్య రాశి: నిరుపేదలకు అన్నదానం చేయడం లేదా ఆహార పదార్థాలను దానం చేయండి.
తులా రాశి: తెల్ల నువ్వులతో చేసిన లడ్డూలను దానం ఇవ్వండి.
వృశ్చిక రాశి: కుంకుమపువ్వు లేదా ఎరుపు రంగులో ఉండే వస్తువులను దానం చేయండి.
ధనుస్సు రాశి: మీ శక్తి మేరకు ధన దానం లేదా బ్రాహ్మణులకు దక్షణ ఇవ్వండి.
మకర రాశి: నల్ల నువ్వులతో చేసిన లడ్డూలను దానం చేయండి.
కుంభ రాశి: నల్ల నువ్వులు, మరియు శీతాకాలానికి సరిపడా దుప్పట్లు లేదా కంబళ్లు దానం ఇవ్వడం మంచిది.
మీన రాశి: నల్ల నువ్వులు లేదా ధాన్యాన్ని దానం చేయడం ద్వారా సత్ఫలితాలు పొందుతారు.
దానం చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సినవి
ఈ పవిత్రమైన ఏకాదశి రోజున దానం చేసేటప్పుడు మనసులో భక్తి ఉండాలి. మనం ఇచ్చే వస్తువు విలువ కంటే, ఆ వస్తువును పొందే వ్యక్తికి అది ఏ మేరకు ఉపయోగపడుతుందనేది ముఖ్యం. దానం చేసిన తర్వాత ఫలితం ఆశిస్తాం, కానీ నిష్కామంగా చేసే దానం భగవంతుడికి చేరువ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా మీ రాశికి చెప్పిన వస్తువులను ఆ రోజున దానం చేయడం వల్ల మీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More