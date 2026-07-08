ఈరోజు మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉంది? 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు
గ్రహగతుల ఆధారంగా నేటి 12 రాశుల వారికి అనుకూల, ప్రతికూల ఫలితాలు.. బుధవారం విఘ్నేశ్వరుని ఆరాధనతో పనుల్లో ఉన్న ఆటంకాలు తొలగి శుభ ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి కనిపించగా, మరికొందరు ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
గ్రహగతుల ఆధారంగా నేటి రాశి ఫలాలు మీ కోసం. బుధవారం విఘ్నేశ్వరుని ఆరాధనతో మీ పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగి, శుభం జరుగుతుంది. ఏయే రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎలా ఉండబోతుందో ఇక్కడ చూడండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
నేడు మీ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ జీవనశైలిలో స్థిరత్వం రావడం వల్ల చిన్న చిన్న విజయాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. మీ చుట్టూ ఉన్నవారు మీ ప్రయత్నాలను అభినందిస్తారు. సహోద్యోగుల మద్దతు మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది.
వృషభ రాశి:
అనవసర విషయాలపై దృష్టి మళ్లించకండి. మీ లక్ష్యాలే పరమావధిగా పెట్టుకుని ముందుకు సాగండి. మీలో ఉండే సహజమైన దయ, ఆప్యాయత ఇతరులను ఆకర్షిస్తాయి. ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే ఆరోగ్యం, బంధాలు మెరుగుపడతాయి.
మిథున రాశి:
నేడు మిథున రాశి వారు ఆలోచించి తీసుకునే నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. పాజిటివ్ దృక్పథంతో ఉంటే ఒత్తిడి దరిచేరదు. క్లిష్టమైన సమస్యలను కూడా మీ తెలివితేటలతో సులభంగా పరిష్కరిస్తారు.
కర్కాటక రాశి:
ప్రతి విషయంలోనూ నిశితంగా పరిశీలించడం మీ అలవాటు. ఇతరులు గమనించని చిన్న చిన్న అంశాలను కూడా మీరు పసిగడతారు. ఏ పని చేసినా తొందరపడకుండా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగండి.
సింహ రాశి:
సృజనాత్మకత, సానుకూలత అవసరమైన పనులపై నేడు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ప్రశాంతంగా ఆలోచించి అడుగు వేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి.
కన్య రాశి:
మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాటను వినండి. ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మీకు మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. మీ దగ్గరకు సలహాల కోసం వచ్చేవారికి విజ్ఞతతో మార్గనిర్దేశం చేయండి. మీ దయాగుణం మీకు మంచి పేరు తెస్తుంది.
తులా రాశి:
మీలో కళాత్మక దృక్పథం పెరుగుతుంది. పనుల మధ్య కాస్త విరామం తీసుకుంటూ, ఆనందంగా గడపడానికి ప్రయత్నించండి. స్నేహితుల నుండి ఊహించని సర్ప్రైజ్లు పొందే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి:
బంధుమిత్రులతో ఉన్న చిన్నపాటి సమస్యలను నేర్పుగా పరిష్కరించుకోండి. వృత్తిపరంగా ఎదురయ్యే సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలరు. ఆర్థికంగా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి:
నేడు మీకు ఉత్సాహపూరితమైన రోజు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే కుతూహలం పెరుగుతుంది. ఏదైనా సృజనాత్మక పనిలో నిమగ్నమైతే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి:
ప్రతి చిన్న విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం వల్ల పనుల్లో స్పష్టత వస్తుంది. స్నేహితులు, సహోద్యోగుల మద్దతు మీలో ధైర్యాన్ని నింపుతుంది. రోజంతా పాజిటివ్గా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
కుంభ రాశి:
ఏకాగ్రత దెబ్బతీయే విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. టీమ్ వర్క్తో పనులు చేస్తే అనుకున్న దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను సమతుల్యం చేసుకోవడం ముఖ్యం.
మీన రాశి:
ప్రేమ, వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి. జీవిత భాగస్వామితో మరికొంత సమయం గడపండి. కెరీర్లో వస్తున్న కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోండి. ఆర్థిక విషయాల్లో మాత్రం కాస్త అప్రమత్తత అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More