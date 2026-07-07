జూలై–డిసెంబర్ 2026: శత్రు, మిత్ర గ్రహాలపై ఎలాంటి ప్రభావం? వాళ్ళు నక్కతోక తొక్కినట్టే!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని భగవానుడు కర్మలకు అనుగుణంగా శుభ, అశుభ ఫలితాలను ప్రసాదిస్తాడు. 2026లో శని రాశి మార్పు చేయకపోయినా, తన గమనం మరియు నక్షత్ర సంచారం ద్వారా అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపిస్తాడు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని భగవానుడు కర్మ ప్రదాత. మన కర్మల ఆధారంగానే ఆయన శుభ, అశుభ ఫలితాలను ప్రసాదిస్తారు. 2026 సంవత్సరంలో శని తన రాశిని మార్చుకోకపోయినా, తన గమనంలో మరియు నక్షత్ర సంచారంలో మార్పుల ద్వారా 12 రాశులపై తన ప్రభావాన్ని చూపిస్తాడు. జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు శని ప్రభావం వల్ల ఏయే రాశులకు ఎలా ఉంటుందో ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వివరించారు.
శని శత్రు రాశులపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చంద్ర, కుజ, సూర్యులు శనికి సహజ శత్రువులు. కాబట్టి ఆ గ్రహాల రాశులైన మేషం, కర్కాటకం, సింహం మరియు వృశ్చిక రాశులపై శని ప్రభావం కొంత ప్రతికూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
మేష రాశి: ఆర్థికంగా జాగ్రత్తలు అవసరం. డబ్బు పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు. ప్రయాణాల వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు దక్కవు.
కర్కాటక రాశి: ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది కానీ, అదృష్టం తక్కువగా ఉంటుంది. పనులు అసంపూర్తిగా మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కార్యాలయంలో అధికారులతో వాదనలకు వెళ్లకండి.
సింహ రాశి: ఈ సమయం పరీక్షా కాలం. ఏ పని మొదలుపెట్టినా తీవ్రంగా ఆలోచించాలి. వైవాహిక జీవితంలో హెచ్చుతగ్గులు, ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితిని నిలకడగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
వృశ్చిక రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అశాంతి ఉండవచ్చు. పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు లక్ష్య సాధన కోసం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది.
శని మిత్ర రాశులపై ప్రభావం ఎలా వుంటుంది?
బుధుడు, శుక్రుడు శనికి మిత్ర గ్రహాలు. కాబట్టి బుధ రాశులు (మిథునం, కన్య) మరియు శుక్ర రాశులు (వృషభం, తుల) వారికి ఈ కాలం కలిసివస్తుంది.
వృషభ రాశి: ఆదాయం పెరుగుతుంది. అనుకోని ధనలాభం మీ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి తోడ్పడుతుంది. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
మిథున రాశి: వ్యాపారస్తులకు ఇది మంచి సమయం. అభివృద్ధికి కొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. విద్యార్థులు విద్యా విషయాల్లో రాణిస్తారు.
కన్య రాశి: ఈ రాశి వారికి ఈ కాలం ఒక వరప్రసాదం. కెరీర్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
తుల రాశి: శని తులా రాశిలో ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటాడు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కెరీర్లో ఊహించని మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు ఇది అనుకూల సమయం.
శని తటస్థ (సమ) రాశులపై ప్రభావం (ధనుస్సు, మీనం)
బృహస్పతి (గురువు)కి చెందిన ధనుస్సు మరియు మీన రాశులను శని సమ రాశులుగా పరిగణిస్తారు. వీటిపై శని మిశ్రమ ప్రభావాన్ని చూపిస్తాడు.
ధనుస్సు రాశి: కుటుంబంలో గొడవలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. భూమి, వాహన కొనుగోళ్లలో ఆటంకాలు ఎదురుకావచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
మీన రాశి: ఆరోగ్య విషయంలో ఏ మాత్రం అలసత్వం వద్దు. చిన్నపాటి అనారోగ్యం కలిగినా వైద్యుని సంప్రదించడం మంచిది. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. వృత్తి జీవితంలో అడ్డంకులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More