Quote of the Day: మనకు శక్తి లేదనుకోవడమే పెద్ద బలహీనత: ఆలిస్ వాకర్ స్ఫూర్తిదాయక వ్యాఖ్య
Quote of the Day: ప్రసిద్ధ రచయిత్రి ఆలిస్ వాకర్ మానవ మనస్తత్వం, ఆత్మవిశ్వాసంపై చేసిన విశ్లేషణ నేటికీ ఆచరణీయం. మనల్ని మనం తక్కువ అంచనా వేసుకోవడమే మన శక్తిని కోల్పోవడానికి ప్రధాన కారణమని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
"ప్రజలు తమ శక్తిని కోల్పోవడానికి అత్యంత సాధారణ మార్గం.. తమకు అసలు శక్తి లేదని భావించడమే" అని పులిట్జర్ బహుమతి గ్రహీత, ప్రముఖ రచయిత్రి ఆలిస్ వాకర్ పేర్కొన్నారు. ఆత్మవిశ్వాసం, వ్యక్తిగత సామర్థ్యం గురించి ఆమె చెప్పిన ఈ మాటలు ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆలోచనలు రేకెత్తిస్తాయి. మనస్తత్వానికి, వ్యక్తిగత వికాసానికి మధ్య ఉన్న బలమైన సంబంధాన్ని ఈ ఒక్క వాక్యం అద్దం పడుతుంది.
ఆలిస్ వాకర్ తన సాహిత్య ప్రస్థానంలో గుర్తింపు, జాతి, లింగ వివక్ష, ప్రతికూల పరిస్థితులను అధిగమించే మానవ శక్తి వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా రాశారు. 1982లో ఆమె రాసిన 'ది కలర్ పర్పుల్' (The Color Purple) నవల ఆమెకు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది. ఈ నవలకు ప్రతిష్టాత్మక పులిట్జర్ బహుమతి లభించడమే కాకుండా, ప్రముఖ దర్శకుడు స్పీల్బర్గ్ నేతృత్వంలో సినిమాగా కూడా రూపొందింది. కేవలం రచయిత్రినే కాకుండా, ఆమె పౌర హక్కులు, మహిళా హక్కులు, సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాడిన జీవితకాల కార్యకర్త.
ఆలిస్ వాకర్ వ్యాఖ్య అంతరార్థం ఏమిటి?
ఈ వ్యాఖ్య పూర్తిగా మన ఆత్మపరిశీలనను ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రజలు తమ ప్రభావాన్ని కోల్పోవడానికి కారణం వారికి శక్తి లేకపోవడం కాదు, తమకు శక్తి లేదనే తప్పుడు నమ్మకమేనని వాకర్ వాదించారు. సామాజిక పరిస్థితులు, పదేపదే ఎదురయ్యే పరాజయాలు, ఓటమి భయం లేదా బాహ్య వాతావరణం వల్ల కలిగే నిరాశ వంటివి మనుషుల్లో ఈ విధమైన నైరాశ్యాన్ని నింపుతాయి. కాలక్రమేణా, ఈ అనుభవాలు తమ జీవితాలపై తమకు ఎలాంటి నియంత్రణ లేదనే భావనను కలిగిస్తాయి.
అధికారం లేదా శక్తి అనేది కేవలం వ్యవస్థలు, ఉన్నతాధికారుల నుంచి వచ్చేది కాదు; అది మన అంతర్గత నమ్మకం నుంచే మొదలవుతుందని వాకర్ స్పష్టం చేశారు. మనం ఎప్పుడైతే అల్పులం కాదనే సత్యాన్ని గుర్తిస్తామో, అప్పుడే మాట్లాడటానికి, నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, మార్పు కోసం అడుగులు వేయడానికి సాహసిస్తాం.
నమ్మకానికి, ప్రవర్తనకు ఉన్న బంధం
మన నమ్మకాలే మన ప్రవర్తనను శాసిస్తాయి. తమ సామర్థ్యాలపై అనుమానం ఉన్నవారు అవకాశాలకు దూరంగా ఉంటారు, నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వెనుకాడతారు. అడ్డంకులను ప్రశ్నించకుండా అంగీకరిస్తారు. దీనికి భిన్నంగా, మార్పు తీసుకురాగలమని నమ్మే వ్యక్తులు చొరవ చూపుతారు, కష్టాల్లోనూ పట్టుదలతో నిలుస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం విజయానికి గ్యారెంటీ ఇవ్వకపోవచ్చు, కానీ ఎదగడానికి అవసరమైన మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది.
ఆధునిక ప్రపంచానికి ఈ సందేశం ఎందుకు అవసరం?
సోషల్ మీడియా యుగంలో, నిరంతర పోలికలు, అనిశ్చితి మధ్య బతుకుతున్న నేటి తరానికి వాకర్ మాటలు ఒక గొప్ప హెచ్చరికగా పనిచేస్తాయి. ప్రభుత్వాలు, పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలు లేదా అల్గారిథమ్ల చేతిలోనే అంతా ఉందనే భావన చాలామందిలో పెరుగుతోంది. ఇటువంటి కాలంలో, బాహ్య శక్తులు మనల్ని ప్రభావితం చేసినప్పటికీ, మన వ్యక్తిగత నిర్ణయాలకు ఎంతో విలువ ఉందనే విషయాన్ని ఈ కోట్ గుర్తు చేస్తుంది. కెరీర్, విద్య, వ్యాపారం లేదా సామాజిక మార్పు ఏదైనా సరే.. మన ఎంపికలకు బలం ఉందనే గుర్తింపు నుంచే మార్పు మొదలవుతుంది.
చరిత్రలో పెద్ద మార్పులు తెచ్చిన నాయకులంతా మొదట తమపై తాము నమ్మకం ఉంచినవారే. తమకు ఎలాంటి అధికారిక పదవులు లేకపోయినా, కేవలం ఆత్మవిశ్వాసంతో సమాజాలను, సంస్థలను మార్చిన ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
సాధికారత అనేది మొదట అంతర్గతంగానే ప్రారంభం కావాలి. మన ముందున్న అడ్డంకులు నిజమైనవే కావచ్చు, కానీ 'మనం ఏమీ చేయలేము' అనే ఆలోచనే అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రతిబంధకం. మనల్ని మనం నమ్మినప్పుడే నిజమైన మార్పుకు అడుగులు పడతాయి. బాహ్య శక్తులు మన నుంచి శక్తిని లాక్కోవడానికి ముందే, మనకు మనమే దానిని వదులుకుంటున్నాం. దానిని తిరిగి పొందాలంటే, ఆ శక్తి మనలోనే ఉందనే నిజాన్ని ముందుగా గ్రహించాలి.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More