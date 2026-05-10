Shani Amavasya : శని దేవుని అనుగ్రహం కోసం భారీ పూజలు అక్కర్లేదు.. ఈ 5 పరిహారాలను పాటించండి
Shani Amavasya : శని దేవుని అనుగ్రహం మీపై ఉంటే చాలా వరకు కష్టాలు తొలగిపోతాయి. శని భగవానుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి కింద చెప్పే 5 పరిహారాలను పాటించండి.
హిందూ పురాణాల ప్రకారం, శని దేవుని ఆశీస్సులు పొందడానికి శని అమావాస్య చాలా ముఖ్యమైన రోజుగా పరిగణిస్తారు. శని జయంతి, శనిశ్చరి అమావాస్య అని కూడా పిలుస్తారు. పూజలు, పరిహారాలు చేయడం వల్ల జీవితంలో శనికి సంబంధించిన సమస్యలు తగ్గుతాయని నమ్ముతారు. శని సడే సతి లేదా ధైయా ప్రభావంలో ఉన్నవారికి శని అమవాస్య ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ సంవత్సరం శని అమావాస్య 16 మే 2026న జరుపుకోనున్నారు. శని దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పరిగణించే ఐదు పరిహారాల గురించి తెలుసుకుందాం.
నీడ విరాళం ఇవ్వండి
శని సడే సతి లేదా ధైయాత బాధపడేవారికి ఛాయా దానం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఇందుకోసం ఒక కంచు లేదా ఇనుప పాత్రలో ఆవనూనె నింపి, అందులో మీ ముఖాన్ని చూసుకోండి. ఆ తర్వాత ఆ నూనెను, పాత్రను ఒక పేద వ్యక్తికి దానం చేయండి లేదా శని ఆలయంలో ఉంచండి. ఇది జీవితంలోని కష్టాలను, ప్రతికూలతలను తొలగిస్తుందని నమ్ముతారు.
రావి చెట్టు కింద దీపం వెలిగించండి
శని అమావాస్య రోజు సాయంత్రం రావి చెట్టు కింద ఆవనూనె దీపాన్ని వెలిగించండి. ఆ దీపంలో నల్ల నువ్వులు వేయండి. ఆ తర్వాత రావి చెట్టు చుట్టూ ఏడుసార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల శని దోష ప్రభావాలు తగ్గుతాయని నమ్ముతారు.
నల్లని వస్తువులను విరాళంగా ఇవ్వండి
శని అమావాస్య నాడు కొన్ని వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. వాటిలో ఇవి ఉన్నాయి: నల్ల నువ్వులు, నల్లని బట్టలు, ఇనుప పాత్రలు, ఆవ నూనె, నల్ల మినప పప్పు. ఈ వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల శని సంబంధిత ఇబ్బందులు తగ్గి, ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుందని నమ్ముతారు.
హనుమంతుడిని పూజించండి
శని అమావాస్య నాడు హనుమంతుడిని పూజించడం కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల సడే సతి, ధైయా ప్రభావాలు తగ్గుతాయి. చాలామంది భక్తులు శని పూజతో పాటు హనుమంతుడిని కూడా పూజిస్తారు. ఇది రక్షణ, ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.
శని మంత్రాలను జపించండి
శని అమవాస్య రోజున శని ఆలయానికి వెళ్లి, శని మంత్రాన్ని కనీసం 108 సార్లు జపించండి. ఇలా చేయడం వల్ల శని దేవుడి నుండి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభిస్తాయని నమ్ముతారు.
జపించాల్సిన మంత్రం: ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More