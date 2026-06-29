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    నేటి రాశి ఫలాలు: శివుడి అనుగ్రహంతో ఈ 4 రాశుల వారికి సక్సెస్ గ్యారంటీ!

    గ్రహగతుల ఆధారంగా ఈరోజు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి? ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? సోమవారం శివారాధనతో ఎవరికి శుభం కలగనుంది? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Jun 29, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    సోమవారం అంటేనే శివయ్యకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. ఈరోజు గ్రహాల సంచారం, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ప్రకారం మేషం మొదలు మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా నలుగురు రాశుల వారికి ఈరోజు అద్భుతమైన రోజుగా నిలవనుంది.

    నేటి రాశి ఫలాలు: శివుడి అనుగ్రహంతో ఈ 4 రాశుల వారికి సక్సెస్ గ్యారంటీ!
    నేటి రాశి ఫలాలు: శివుడి అనుగ్రహంతో ఈ 4 రాశుల వారికి సక్సెస్ గ్యారంటీ!

    4 రాశులకు విజయపథం

    మేష రాశి: ఉదయం కాస్త పరుగులతో మొదలైనా, మధ్యాహ్నం సమయానికి పరిస్థితులు అదుపులోకి వస్తాయి. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది.

    వృషభ రాశి: ఈరోజు శుభవార్తలతో మొదలవుతుంది. ఆశించిన పనిలో విజయం లభిస్తుంది. స్నేహితులు, బంధువులతో గడిపే సమయం మీలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. ఉద్యోగ రీత్యా కొత్త అవకాశాలు తలుపు తట్టవచ్చు.

    మిథున రాశి: ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరగడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అయితే, కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై కాస్త దృష్టి పెట్టడం మంచిది.

    కర్కాటక రాశి: మీ కష్టానికి ఈరోజు సరైన ఫలితం దక్కుతుంది. కార్యాలయంలో తోటి ఉద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటారు. కుటుంబంతో గడిపే సమయం మీ ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది.

    సింహ రాశి: ఉత్సాహంతో పనులు మొదలుపెడతారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తికావడం వల్ల మనసు తేలికపడుతుంది. అయితే, అనవసరపు ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.

    కన్యా రాశి: ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు సీనియర్ల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన చర్చలు ఇంట్లో జరిగే అవకాశం ఉంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.

    తులా రాశి: పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, సహోద్యోగుల సాయంతో అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధిస్తారు. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు వస్తాయి. సింగిల్స్‌కు నచ్చిన వ్యక్తి పరిచయం కావచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి: పనిలో ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఖర్చులను తగ్గించుకుని పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని కేటాయించండి.

    ధనుస్సు రాశి: చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. పెళ్లి సంబంధాలు ఖాయమయ్యే అవకాశం ఉంది. పాత స్నేహితులతో భేటీ అవుతారు. డబ్బు లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం.

    మకర రాశి: అకస్మాత్తుగా కొత్త పనులు మీద పడవచ్చు. మొదట ఒత్తిడిగా అనిపించినా, మీ తెలివితేటలతో వాటిని పూర్తి చేస్తారు. అనవసరపు ఖర్చులకు స్వస్తి చెప్పండి. విశ్రాంతి తీసుకోవడం ముఖ్యం.

    కుంభ రాశి: నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడితే సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. బంధాల్లో మాధుర్యం పెంచుకోండి.

    మీన రాశి: ఆఫీసులో అనవసరపు వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ఏదైనా సమస్య వస్తే కుటుంబ సభ్యుల సలహా తీసుకోండి. ఆరోగ్యంలో చిన్నపాటి మార్పులు ఉండవచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: శివుడి అనుగ్రహంతో ఈ 4 రాశుల వారికి సక్సెస్ గ్యారంటీ!
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