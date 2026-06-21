Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Weekly Horoscope: ఈ వారం మీన రాశికి ఎలా ఉంటుంది? ఆత్మీయుల తోడ్పాటుతో పురోగతి.. ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్త!

    ఈ వారం మీకు ఆత్మీయుల మద్దతు లభించడం గొప్ప ఊరటనిస్తుంది. కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూలతలు ఉన్నప్పటికీ, భావోద్వేగ నియంత్రణ చాలా అవసరం. కుటుంబం, ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటే వారం విజయవంతంగా ముగుస్తుంది.

    Published on: Jun 21, 2026 3:54 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఈ వారం మీరు ఆత్మీయుల సహకారంతో కొత్త ఉత్సాహాన్ని పొందుతారు. జీవిత భాగస్వామి లేదా అత్యంత సన్నిహితులు మీకు అండగా నిలవడం వల్ల క్లిష్ట సమయాల్లోనూ ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. అయితే, కేవలం ఉద్వేగాలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా, వాస్తవిక దృక్పథంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. మీ ఆరోగ్యం మరియు ఆహారపు అలవాట్లపై ఈ వారం ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది.

    Weekly Horoscope: ఈ వారం మీనరాశికి ఎలా ఉంటుంది? ఆత్మీయుల తోడ్పాటుతో పురోగతి.. ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్త!
    Weekly Horoscope: ఈ వారం మీనరాశికి ఎలా ఉంటుంది? ఆత్మీయుల తోడ్పాటుతో పురోగతి.. ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్త!

    ప్రేమ, సంబంధాలు

    వారమంతా బంధాల్లో సాన్నిహిత్యం కనిపిస్తుంది. సోమవారం జీవిత భాగస్వామి నిర్ణయాల్లో మీకు తోడ్పాటునిస్తారు, ఇది మీ కుటుంబ బాధ్యతలను సులభతరం చేస్తుంది. అవివాహితులకు మంగళవారం ప్రత్యేకమైన రోజు, కొత్త సంబంధాల విషయంలో సానుకూలత ఉంటుంది. అయితే, సంబంధాలను కేవలం పైపైన కనిపించే ఆకర్షణతో కాకుండా, నిజాయితీతో కూడిన అవగాహనతో పెంచుకోవాలి. గురు, శుక్రవారాల్లో అనవసరపు వాదనలకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న చిన్న విషయాలు పెద్దవి కాకుండా చూసుకోవాలి. కుటుంబ పెద్దలు, మహిళలను గౌరవించడం ద్వారా బంధాల్లో మాధుర్యం పెరుగుతుంది.

    కెరీర్, విద్యా ప్రగతి

    విద్యార్థులు ఈ వారం క్రమశిక్షణను పాటించడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధిస్తారు. సోమవారం ఏకాగ్రతతో చదువుకోవడానికి అనుకూలం. మంగళవారం పని భారం పెరిగినా, పట్టుదలతో ఉంటే విజయం మీదే. ఇక ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వారికి భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు కలిసొస్తాయి.

    కొత్త ఆఫర్లు, వ్యాపార విస్తరణకు సోమ, మంగళవారాలు అనుకూల సమయం. అయితే ఒప్పంద పత్రాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. బుధవారం పాత బకాయిలు వసూలు కావడం వల్ల ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. గురు, శుక్రవారాల్లో సహోద్యోగులు లేదా క్లయింట్లతో వ్యవహరించేటప్పుడు మృదువుగా ఉండండి. ఒక చిన్నపాటి కోపం కూడా పెద్ద సమస్యకు దారితీయవచ్చు.

    ఆర్థిక స్థితిగతులు.. ఆచితూచి అడుగు

    ఆర్థికంగా వారం ప్రారంభం ఆశాజనకంగా ఉంది. సోమవారం బడ్జెట్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోండి. మంగళవారం అత్తమామల నుండి లేదా వ్యాపార ఒప్పందాల ద్వారా ఆర్థిక సాయం అందవచ్చు. బుధవారం ఆగిపోయిన చెల్లింపులు అందడంతో ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది.

    కానీ, భావోద్వేగాల వల్ల అనవసరమైన ఖర్చులు చేయకండి. గురువారం పెట్టుబడులకు అనువైన సమయం కాదు. శుక్రవారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. శనివారం మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. వచ్చిన డబ్బును పొదుపు చేసుకోవడం, అనవసర ప్రదర్శనలకు దూరంగా ఉండటం భవిష్యత్తుకు మేలు చేస్తుంది.

    ఆరోగ్యం - నిర్లక్ష్యం వద్దు

    ఈ వారం మీ ఆరోగ్యం మీ జాగ్రత్తలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సోమవారం జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా సాత్విక ఆహారం తీసుకోండి. మంగళవారం పని ఒత్తిడి వల్ల అలసటగా అనిపించవచ్చు, కాబట్టి తగినంత విశ్రాంతి అవసరం. బుధ, గురువారాల్లో ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు, భారీ యంత్రాలతో పనిచేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఏ చిన్న అసౌకర్యం కలిగినా నిర్లక్ష్యం చేయకండి. వీలైనంత వరకు మనశ్శాంతి కోసం ధ్యానం చేయండి. శనివారం శారీరకంగా బాగున్నా, మానసిక అలజడి ఉండే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి మంచి నిద్ర,

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/Weekly Horoscope: ఈ వారం మీన రాశికి ఎలా ఉంటుంది? ఆత్మీయుల తోడ్పాటుతో పురోగతి.. ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్త!
    Home/Rasi Phalalu/Weekly Horoscope: ఈ వారం మీన రాశికి ఎలా ఉంటుంది? ఆత్మీయుల తోడ్పాటుతో పురోగతి.. ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్త!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes