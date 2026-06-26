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    ఉదయం పూట తలుపులు, కిటికీలు తెరిస్తే లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లోనే

    ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం ఉదయం పూట కేవలం 9 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఇంటి తలుపులు, కిటికీలు తెరిచి ఉంచడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. నెగెటివ్ ఎనర్జీ దూరమై, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది.

    Published on: Jun 26, 2026 7:03 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే చాలా మంది చేసే మొదటి పని ఇల్లు సర్దుకోవడం. అయితే, ఇంటిని అందంగా ఉంచుకోవడంతో పాటు ఇంట్లోని శక్తిని (ఎనర్జీని) క్రమబద్ధీకరించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. చైనీస్ వాస్తు శాస్త్రమైన ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం, ఉదయాన్నే ఇంటి కిటికీలను, తలుపులను కాసేపు తెరిచి ఉంచడం వల్ల ఇంట్లో పేరుకుపోయిన ప్రతికూల శక్తి బయటకు పోయి, సానుకూల శక్తి లోపలికి వస్తుంది. రోజువారీ జీవితంలో కేవలం 9 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఈ చిన్న అలవాటును అలవర్చుకుంటే, ఇంట్లో ప్రశాంతత నెలకొనడమే కాకుండా ప్రతి మూలలోనూ ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. రోజంతా ఎంతో ఉత్సాహంగా, శక్తివంతంగా గడపడానికి ఇది ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.

    ఉదయం పూట తలుపులు, కిటికీలు తెరిస్తే లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లోనే
    ఉదయం పూట తలుపులు, కిటికీలు తెరిస్తే లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లోనే

    తలుపులు ఎందుకు తెరిచి ఉంచాలి?

    రాత్రంతా ఇల్లు, కిటికీలు మూసి ఉంచడం వల్ల ఇంట్లోని గాలి మరియు శక్తి ఒకే చోట నిలిచిపోతాయి. దీనివల్ల ఉదయానికి ఇంటి వాతావరణంలో ఒక రకమైన బరువైన అనుభూతి ఏర్పడుతుంది. ఉదయాన్నే వచ్చే స్వచ్ఛమైన గాలి, సూర్యకాంతి ఇంట్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ పాత శక్తి సహజంగానే బయటకు వెళ్లిపోతుంది. ఫలితంగా సరికొత్త, ఆరోగ్యకరమైన శక్తి ఇల్లంతా వ్యాపిస్తుంది. అందుకే ఫెంగ్ షుయ్ నిపుణులు ఉదయం పూట కచ్చితంగా తలుపులు తెరవాలని సూచిస్తున్నారు.

    ఫెంగ్ షుయ్‌లో 9 నిమిషాల ప్రాధాన్యత

    ఫెంగ్ షుయ్ శాస్త్రంలో 9 అంకెకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. దీనిని అదృష్టానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. అందుకే ఉదయం పూట కనీసం 9 నిమిషాల పాటైనా తలుపులు, కిటికీలు తెరిచి ఉంచాలని చెబుతారు. ఒకవేళ వీలైతే దీనిని 15 నిమిషాల వరకు పొడిగిస్తే మరీ మంచిది. దీనివల్ల ఆశించిన ఫలితాలు మరింత వేగంగా అందుతాయి.

    ఈ చిన్న అలవాటు వల్ల కలిగే 3 పెద్ద ప్రయోజనాలు:

    1. ఇంటి సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం

    మీరు క్రమం తప్పకుండా ప్రతిరోజూ ఈ నియమాన్ని పాటించడం వల్ల ఇంటి వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. సానుకూల శక్తి ప్రవాహం వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా బలపడుతుంది. ఇంట్లో ఎప్పుడూ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఉంటుంది. జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి, వ్యాపార ఉద్యోగాల్లో రాణించడానికి సరికొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.

    2. మానసిక ఒత్తిడి దూరం

    ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తి లేదా చీకటి వాతావరణం ఎక్కువగా ఉంటే, మానసిక ప్రశాంతత కరువవుతుంది. కారణం లేకుండానే చిరాకు, కోపం, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఫెంగ్ షుయ్ లోని ఈ చిన్న చిట్కాను పాటించడం ద్వారా మానసిక ఒత్తిడి తగ్గడమే కాకుండా, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర అవగాహన, ప్రేమాభిమానాలు పెరుగుతాయి. అందరూ సంతోషంగా ఉంటూ ఇల్లు నందనవనంలా మారుతుంది.

    3. మెరుగైన ఆరోగ్యం

    పరిహారం కేవలం ఇంటి వాతావరణాన్ని మార్చడమే కాకుండా, మీ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. స్వచ్ఛమైన గాలి లోపలికి రావడం వల్ల మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఉదయాన్నే లభించే ఈ సానుకూలత వల్ల బద్ధకం వదిలిపోయి, చేసే ప్రతి పనిలోనూ శ్రద్ధ, ఉత్సాహం పెరుగుతాయి.

    ఈ విషయాలు తప్పక గుర్తుంచుకోండి

    ఈ పరిహారం చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం. ముఖ్యంగా కిటికీలు, తలుపుల చుట్టుపక్కల ఎలాంటి భారీ వస్తువులను లేదా పాత సామాన్లను ఉంచకూడదు. అలాగే ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద చెప్పులు, బూట్లు అస్తవ్యస్తంగా పడేయకుండా చూసుకోవాలి. ఈ పరిహారాన్ని ఉదయం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల మధ్యలో చేయడం వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి.

    (గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం ఫెంగ్ షుయ్ నిపుణుల అభిప్రాయాలు, నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంది. దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించగలరు.)

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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