    శుక్రవారం రాత్రి ఈ 8 దీపాల పరిహారం పాటిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి, మహాలక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది!

    శుక్రవారం రాత్రి చేసే అష్టలక్ష్మి పూజకు ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించే శక్తి ఉంది. 8 నెయ్యి దీపాలు వెలిగించి, ప్రత్యేక మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి ఇంట్లో సంపద పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. మహాలక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది.

    Published on: May 29, 2026 3:18 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ ధర్మంలో శుక్రవారాన్ని సాక్షాత్తూ ఆ లక్ష్మీదేవికి ప్రతిరూపంగా భావిస్తాం. ఐశ్వర్యం, సుఖశాంతులు, సౌభాగ్యం కావాలనుకునే వారు ఈ రోజున చేసే చిన్న చిన్న పరిహారాలు అద్భుత ఫలితాలను ఇస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రవారం రాత్రికి ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో నిశ్చలమైన భక్తితో అమ్మవారిని ఆరాధిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవడమే కాకుండా, ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రవాహం పెరుగుతుంది.

    శుక్రవారం రాత్రి ఎందుకు ప్రత్యేకం?

    లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం శుక్రవారం పగలు కంటే రాత్రి సమయం ఎంతో శక్తివంతమైనది. అమ్మవారికి గులాబీ రంగు అంటే ఎంతో ఇష్టం. అందుకే ఈ రోజున గులాబీ రంగు దుస్తులు ధరించి పూజ చేయడం వల్ల ఫలితం త్వరగా ఉంటుంది. నైవేద్యంగా పరమాన్నం లేదా క్షీరాన్నం సమర్పించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నమవుతుంది. పూజ చేసే సమయంలో శ్రీ సూక్తం లేదా లక్ష్మీ అష్టకాన్ని పఠిస్తే మీ చుట్టూ ఉండే ప్రతికూలతలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    అష్టలక్ష్మి పూజ - అష్టైశ్వర్యాల ప్రాప్తి

    శుక్రవారం రాత్రి అష్టలక్ష్మి పూజకు మించినది మరొకటి లేదు. ధనం, విద్య, సుఖం, సంతానం, విజయం, శౌర్యం, ధైర్యం, వైభవం ఇలా ఎనిమిది రకాల సంపదలను ఇచ్చే అష్టలక్ష్మిని పూజించడం వల్ల సకల సౌఖ్యాలు కలుగుతాయి. ఈ పూజలో గులాబీ పూలు, తామర గింజల మాల (కమలగట్ట) వాడటం వల్ల శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

    8 దీపాల పరిహారం

    8 దీపాల పరిహారం ఎంతో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. శుక్రవారం రాత్రి అష్టలక్ష్మి పటం లేదా శ్రీ యంత్రం ముందు ఆవు నెయ్యితో ఎనిమిది దీపాలను వెలిగించాలి. పూజ పూర్తయ్యాక ఈ ఎనిమిది దీపాలను ఇంటి ఎనిమిది దిశల్లో ఉంచాలి. "ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తి నశించి, ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది," అని ఆధ్యాత్మిక పండితులు వివరిస్తున్నారు. ఈ చిన్న పరిహారం వల్ల క్రమంగా అప్పుల బాధలు తొలగిపోయి, ఊహించని విధంగా ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది.

    మంత్రానుష్ఠానం - కమలగట్ట మాల విశిష్టత

    పూజ చేసేటప్పుడు కమలగట్ట మాలతో 'ఐం హ్రీం శ్రీం అష్టలక్ష్మీయై హ్రీం సిద్ధయే మమ గృహే ఆగచ్చాగచ్చ నమః స్వాహా' అనే మంత్రాన్ని జపించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. జపం పూర్తయిన తర్వాత ఆ మాలను మీ బీరువాలో లేదా డబ్బులు ఉంచే చోట భద్రపరుచుకోవాలి. ఇది వ్యాపారంలో అభివృద్ధిని, ఉద్యోగంలో పదోన్నతిని ఇస్తుంది. లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో స్థిరంగా కొలువై ఉండటానికి ఈ మంత్ర జపం ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.

    లక్ష్మీ-నారాయణుల సంయుక్త పూజ

    కేవలం లక్ష్మీదేవిని మాత్రమే కాకుండా, విష్ణుమూర్తితో కలిపి పూజించడం వల్ల సంపద స్థిరంగా ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి చంచలమైనది, కానీ నారాయణుడు ఉన్న చోట ఆమె శాశ్వతంగా కొలువై ఉంటుంది. అందుకే లక్ష్మీనారాయణుల సంయుక్త పూజకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుని, సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటూ ఈ నియమాలను పాటిస్తే ఫలితం మరింత వేగంగా ఉంటుంది.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం ధర్మశాస్త్రాలు మరియు జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనిని పూర్తిగా విశ్వసించే ముందు సంబంధిత ఆధ్యాత్మిక నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/శుక్రవారం రాత్రి ఈ 8 దీపాల పరిహారం పాటిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి, మహాలక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది!
