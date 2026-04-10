    శుక్రవారం అరచేతిపై దీనిని రాసుకోండి.. ఐశ్వర్యం మీ వెంటే! శుక్ర గ్రహ దోషాలకు చెక్

    శుక్రవారం అంటేనే లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ రోజుకు, శుక్ర గ్రహానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. మీ జీవితంలో విలాసాలు, ప్రేమ, డబ్బు పెరగాలంటే శుక్రవారం నాడు ఈ చిన్న పరిహారం పాటించి చూడండి.

    Published on: Apr 10, 2026 3:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ ధర్మంలో వారంలోని ఏడు రోజులకు ఒక్కో గ్రహంతో సంబంధం ఉంటుంది. ఆయా రోజుల్లో చేసే చిన్న చిన్న మార్పులు మన జీవిత గమనాన్ని మార్చగలవు. ముఖ్యంగా శుక్రవారం రోజున చేసే పూజలు, పరిహారాలకు విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి. శుక్ర గ్రహాన్ని జ్యోతిష్య పరిభాషలో 'భోగకారకుడు' అని పిలుస్తారు. అంటే మన జీవితంలో మనకు లభించే లగ్జరీ కార్లు, అందమైన ఇల్లు, ప్రేమపూర్వకమైన బంధాలు.. ఇవన్నీ శుక్రుడి అనుగ్రహంపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి.

    ఎవరి జాతకంలోనైతే శుక్రుడు బలంగా ఉంటాడో, వారు రాజభోగాలను అనుభవిస్తారు. ఒకవేళ మీ జాతకంలో శుక్రుడు బలహీనంగా ఉన్నా, లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడుతున్నా ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. కేవలం ఒక సుగంధ ద్రవ్యంతో మీ అదృష్టాన్ని మార్చుకోవచ్చు.

    శుక్రుడు బలహీనంగా ఉంటే ఏమవుతుంది?

    జాతక చక్రంలో శుక్ర గ్రహం స్థితి సరిగ్గా లేనప్పుడు దాని ప్రభావం నేరుగా మన ఆర్థిక పరిస్థితిపై, వ్యక్తిగత సంబంధాలపై పడుతుంది. భార్యాభర్తల మధ్య అనవసరమైన మనస్పర్థలు రావడం, ఎంత సంపాదించినా డబ్బు చేతిలో నిలవకపోవడం, సమాజంలో గుర్తింపు తగ్గడం వంటివి బలహీన శుక్రుడికి సంకేతాలు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో శుక్రుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి సుగంధ పరిమళాలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

    అరచేతిపై అత్తర్ పరిహారం.. ఎలా చేయాలి?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడికి సుగంధ ద్రవ్యాలు అంటే మహా ఇష్టం. ముఖ్యంగా గులాబీ వాసన కలిగిన అత్తర్ (Rose Attar) శుక్రుడి శక్తిని వేగంగా ఆకర్షిస్తుంది. ఈ పరిహారాన్ని ఇలా పాటించండి:

    శుక్ర పర్వతంపై అప్లై చేయండి: హస్తసాముద్రికం (Palmistry) ప్రకారం మన బొటనవేలు కింది భాగంలో ఉండే ఉబ్బెత్తు ప్రదేశాన్ని 'శుక్ర పర్వతం' అంటారు.

    విధానం: శుక్రవారం ఉదయం స్నానం చేసి, శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించిన తర్వాత కొద్దిగా గులాబీ అత్తర్ తీసుకుని ఈ శుక్ర పర్వతంపై రాయండి.

    రెండు చేతులతో: ఆ తర్వాత రెండు చేతుల శుక్ర పర్వతాలను ఒకదానితో ఒకటి మెల్లగా రుద్దండి. ఇలా చేస్తున్నప్పుడు లక్ష్మీదేవిని లేదా శుక్రుడిని మనస్ఫూర్తిగా స్మరించుకోండి.

    ఈ పరిహారం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు

    అరచేతిపై క్రమం తప్పకుండా అత్తర్ రాసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలోని పాజిటివ్ ఎనర్జీ యాక్టివేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల కలిగే ప్రధాన లాభాలు ఇవే:

    ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది: మంచి సుగంధం వల్ల మీ చుట్టూ ఉన్న ఆరా (Aura) బలపడుతుంది. ఇది మీలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవల్స్‌ను పెంచుతుంది.

    బంధాలు బలపడతాయి: భాగస్వామితో తరచూ గొడవలు పడేవారు ఈ పరిహారం చేయడం వల్ల సంబంధాల్లో మధురసం పెరుగుతుంది. ప్రేమ కోసం ఎదురుచూసే వారికి కూడా ఇది మేలు చేస్తుంది.

    ఆర్థిక అడ్డంకులు తొలగుతాయి: డబ్బుకు సంబంధించిన పనులు పదే పదే ఆగిపోతుంటే, ఈ పరిహారం వల్ల ఆటంకాలు తొలగి ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది.

    గుర్తుంచుకోండి, ఈ పరిహారం చేసేటప్పుడు అత్తర్ అతిగా వాడాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం కొద్దిగా రాసుకున్నా మీ మనసులోని సంకల్పం బలంగా ఉంటే చాలు.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

