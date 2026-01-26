కుజుడి స్థానం బలహీనంగా ఉంటే కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గుతుంది, కెరీర్లో సమస్యలు వంటివి రావచ్చు.. సంకేతాలు, పరిహారాలు తెలుసుకోండి!
జాతకంలో కుజ స్థానం బలహీనంగా ఉన్నట్లయితే చాలా సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. జాతకంలో కుజ స్థానం సరిగా లేకపోతే పదే పదే సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. జీవితంలో ఎదగాలని ప్రయత్నించినా ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. జాతకంలో కుజుడు బలహీనంగా ఉంటే ఏమవుతుంది?
జాతకంలో కుజ స్థానం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు కనిపించే సంకేతాలు
తరచూ గొడవలు రావడం:
జాతకంలో కుజ స్థానం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు తరచూ గొడవలు జరుగుతుంటాయి. ఇంట్లో ఏదో ఒక సమస్య వస్తూ ఉంటుంది. ఆస్తులకు సంబంధించిన తగాదాలు కూడా ఎదురవుతాయి.
ఎక్కువ కోపం:
జాతకంలో కుజ స్థానం బలహీనంగా ఉన్న వారికి కోపం త్వరగా వస్తుంది. చిన్న విషయానికే సులువుగా కోపపడతారు.
అనారోగ్య సమస్యలు:
జాతకంలో కుజ స్థానం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు బీపీకి సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటాయి. అలాగే బలహీనత, నీరసం వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి.
కెరీర్లో ఇబ్బందులు:
జాతకంలో కుజ స్థానం బలహీనంగా ఉన్నట్లయితే కెరీర్లో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఎంత కష్టపడినా కూడా సక్సెస్ త్వరగా రాదు.
సహనం ఉండదు:
జాతకంలో కుజ స్థానం బలహీనంగా ఉన్నట్లయితే సహనాన్ని కోల్పోతారు. ఎప్పుడూ మనసు అస్థిరంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.
కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గుతుంది:
జాతకంలో కుజ స్థానం బలహీనంగా ఉంటే ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గుతుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో విఫలమవుతారు. భయం వెంటాడుతుంది.
జాతకంలో కుజ స్థానం బలపడాలంటే ఏం చేయాలి?
ఒకవేళ జాతకంలో కుజ స్థానాన్ని బలపరచాలంటే రోజూ హనుమాన్ చాలీసాను పఠించండి లేదా కనీసం మంగళవారం నాడు అయినా హనుమాన్ చాలీసాను చదవండి. హనుమంతుడికి శనగలను నైవేద్యంగా పెడితే కుజ దోషాలు తగ్గుతాయి, సమస్యలు తీరుతాయి.
అలాగే పగడాన్నిధరిస్తే కూడా కుజ దోషం నుంచి బయటపడవచ్చు.
మంగళవారం నాడు 108 సార్లు “ఓం క్రం క్రీం క్రోం సహ భౌమాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని పఠించండి.
నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేయండి.
మంగళవారం నాడు ఉపవాసం ఉండడం వల్ల కూడా జాతకంలో కుజ స్థానాన్ని బలపరచవచ్చు.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.