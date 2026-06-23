ఆర్థిక కష్టాలకు ఫెంగ్ షుయ్ చిట్కాలు: మీ ఇంట్లో ఉండాల్సిన ఆ 6 వస్తువులివే!
ఆర్థిక ఇబ్బందులు వేధిస్తున్నాయా? కెరీర్, ఆరోగ్యం అదుపులో లేవా? చైనీస్ వాస్తు శాస్త్రమైన ‘ఫెంగ్ షుయ్’ సూచించిన ఈ చిన్నపాటి మార్పులతో మీ ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని పెంచుకుని, సిరిసంపదలను ఆహ్వానించండి.
ఇంట్లో వస్తువుల అమరికలో ఉండే లోపాలు, వాస్తు దోషాలు వ్యతిరేక శక్తిని పెంచుతాయి. ఇది కేవలం ఇంటి వాతావరణంపైనే కాకుండా, మీ ఆర్థిక స్థితి, కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఫెంగ్ షుయ్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణాన్ని మార్చుకోవడం ద్వారా అనుకూల ఫలితాలను పొందవచ్చు. మీ ఆర్థిక సమస్యలను అధిగమించడానికి, ఇంటిని సానుకూలతతో నింపే కొన్ని ప్రభావవంతమైన మార్గాలివే.
అదృష్టాన్ని తెచ్చే వెదురు మొక్క
వెదురు మొక్కను ఇంటికి అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇంటికి తూర్పు దిశలో లేదా ఆ మూలలో వెదురు మొక్కను ఉంచడం వల్ల కుటుంబంలో సంతోషం, సమృద్ధి నెలకొంటాయి. ఇది ఇంట్లోకి నిరంతరం సానుకూల శక్తిని ప్రసరింపజేస్తూ, ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదపడుతుంది.
పురోగతికి మార్గం: లాఫింగ్ బుద్ధ
ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచుకోవాలనుకునే వారికి లాఫింగ్ బుద్ధ ఉత్తమ ఎంపిక. ముఖ్యంగా రెండు చేతులు పైకెత్తి ఉంచిన లాఫింగ్ బుద్ధ విగ్రహాన్ని కార్యాలయంలో లేదా ఇంట్లో ఉంచితే ఆనందం, శ్రేయస్సు లభిస్తాయి. ఇది మీ వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలను తొలగించి, పురోగతికి కొత్త మార్గాలను చూపిస్తుంది.
ప్రతికూలతను తరిమికొట్టే విండ్ చైమ్
నిరంతరం ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారంటే, మీ ఇంట్లో వ్యతిరేక శక్తి ఎక్కువగా ఉందని అర్థం. అటువంటి ప్రతికూలతను తరిమికొట్టి, సానుకూలతను ఆకర్షించడానికి విండ్ చైమ్స్ని అమర్చుకోవడం మంచిది. వీటి నుంచి వచ్చే శ్రావ్యమైన శబ్దాలు మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడమే కాకుండా, ఇంట్లోకి ఐశ్వర్యాన్ని ఆహ్వానిస్తాయి.
సంపదను కాపాడే చైనీస్ నాణేలు
ఫెంగ్ షుయ్ శాస్త్రంలో చైనీస్ నాణేలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఎరుపు రంగు దారంతో చుట్టిన చైనీస్ నాణేలను ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద వేలాడదీయండి. ఇది మీ సంపదను కాపాడటమే కాకుండా, అశుభ శక్తులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకుంటుంది.
అదృష్టానికి చిహ్నం: ఫెంగ్ షుయ్ కప్ప
మీరు తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉంటే, ఫెంగ్ షుయ్ కప్పను ఇంటికి తీసుకురావడం అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఆర్థిక సమస్యలను అధిగమించడానికి, సంపదను ఆకర్షించడానికి ఇది ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా పరిగణించబడుతుంది.
శక్తి సమతుల్యత కోసం వాటర్ ఫౌంటెన్
ఇంట్లో వాటర్ ఫౌంటెన్ ఉండటం చాలా శుభప్రదమని ఫెంగ్ షుయ్ చెబుతోంది. ఇది ఇంట్లోని శక్తిని సమతుల్యం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. అయితే, ఈ ఫౌంటెన్ను ఎల్లప్పుడూ ఇంటి ఉత్తర దిశలో ఉంచాలి. ఫౌంటెన్లోని నీరు ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. నీరు ప్రవహిస్తుంటే, మీ జీవితంలో కూడా ఆర్థిక ప్రవాహం అలాగే సాగుతుందని నమ్మకం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More