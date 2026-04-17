Akshaya Tritiya 2026 : అక్షయ తృతీయకు బంగారం, వెండి కొనలేని వారు.. ఏ వస్తువులు కొనడం శుభప్రదం?
Akshaya Tritiya 2026 : ఈ సంవత్సరం అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19వ తేదీన జరుపుకోనున్నారు. అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారం, వెండి కొనడం ఎన్నో ఏళ్లుగా సంప్రదాయంగా వస్తోంది. కానీ ఇవి కొనలేనివారు ఏవి కొంటే శుభప్రదమో చూద్దాం..
హిందూమతంలో అక్షయ తృతీయకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజున చేసే ఏ పని, దానం లేదా ధ్యానం అయినా శాశ్వత ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ సంవత్సరం అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19న వస్తుంది. అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారం, వెండి కొనడం ఒక సంప్రదాయంగా మారింది. ఈరోజున మనం ఇంటికి తెచ్చే ఏ వస్తువైనా శాశ్వత వృద్ధిని తెస్తుందని నమ్ముతారు.
బంగారం, వెండి ధరలు నిరంతరం పెరుగుతూ ఉంటాయి. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్లు వాటివైపు చూడలేని పరిస్థితి ఉంది. అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారం, వెండి కాకుండా.. ఏ వస్తువులను కొనవచ్చో చూద్దాం..
- మీరు కోరుకుంటే అక్షయ తృతీయ నాడు ఉప్పు కొనవచ్చు. వాస్తు, జ్యోతిష్యం రెండింటిలోనూ ఉప్పును శక్తివంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. అక్షయ తృతీయ నాడు ఉప్పు కొనడం అంటే మీ ఇంటికి శాశ్వతంగా లక్ష్మిని ఆహ్వానించడమే. ఇది ఇంటి నుండి ప్రతికూలతను కూడా తొలగిస్తుంది. రాతి ఉప్పు అప్పులను, దురదృష్టాన్ని కూడా తొలగిస్తుంది.
- అక్షయ తృతీయ నాడు మీరు మట్టి కుండలను కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. మట్టి కుండలకు లోతైన సాంప్రదాయ ప్రాముఖ్యత ఉంది. మట్టిని భూ తత్వానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అక్షయ తృతీయ నాడు మట్టి కుండలను కొనడం భూమాత పట్ల గౌరవానికి చిహ్నం. మీరు మట్టి కుండలలో బియ్యం, బెల్లం, పప్పులు, ఇతర వస్తువులను నింపి బ్రాహ్మణులకు దానం కూడా చేయవచ్చు.
- అక్షయ తృతీయ నాడు గోధుమలు కొనడానికి శాస్త్రాలలో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీనిని పవిత్రమైన ధాన్యంగానే కాకుండా, శ్రేయస్సు, సంపద, అదృష్టానికి చిహ్నంగా కూడా పరిగణిస్తారు.
- మీరు కోరుకుంటే అక్షయ తృతీయ నాడు ఆవాలు కూడా కొనవచ్చు. అక్షయ తృతీయ నాడు ఆవాలు కొనడంలో ఒక ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉందని అంటారు. ఆవాలను ఇంటికి తీసుకురావడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు ఉంటాయని, అవి ఇంట్లో సంతోషాన్ని, శాంతిని తీసుకువస్తాయని నమ్ముతారు.
- అంతేకాదు గవ్వలను కూడా కొనవచ్చు. శాస్త్రాలలో గవ్వలను సంపదను పెంచేవిగా పరిగణిస్తారు. ఈ సంప్రదాయం వేద కాలం నుండి కొనసాగుతోంది. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని నమ్మిక.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More