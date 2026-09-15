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సూర్యుడిని నాయకత్వం, ఆత్మవిశ్వాసం, హోదాకు కారకుడిగా భావిస్తారు. సింహరాశికి అధిపతి అయిన సూర్యుడు నెలకు ఒకసారి రాశిని మారుస్తాడు. సూర్యుని స్థానంలో మార్పు వచ్చినప్పుడల్లా, దాని ప్రభావం అన్ని రాశులపైనా కనిపిస్తుంది. సెప్టెంబర్లో సూర్యుడి సంచారంతో అదృష్టం పొందబోయే రాశులు చూడండి.
సెప్టెంబర్ 17న సూర్యుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ కన్యారాశికి అధిపతి బుధుడు. సూర్యుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కేతువు ప్రభావం నుండి విముక్తి పొంది, తమ వృత్తిలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల నుండి కూడా బయటపడతారు. సూర్యుడి సంచారంలోని మార్పులు జ్యోతిష్యపరంగా చాలా ముఖ్యమైనవిగా భావిస్తారు. సెప్టెంబర్ 17, 2026న ప్రవేశించి, అక్టోబర్ 17, 2026 వరకు అదే ఉంటాడు.
మిథున రాశి
ఈ సంచారం సమయంలో సూర్యుడు మిథున రాశిలోని నాల్గో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ గ్రహ మార్పు వలన కార్యాలయంలో ఉన్న సమస్యలు ముగిసే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగార్థులకు తగిన ఉద్యోగాలు లభించవచ్చు. ఈ కాలంలో విద్యా విషయాలలో ఉన్న అన్ని అడ్డంకులు, గందరగోళాలు తొలగిపోతాయి. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులు పరీక్షలలో ఆశించిన విజయాన్ని సాధిస్తారు. పనిలో వారి పనితీరు ఇతరులను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. వారి కష్టానికి, ప్రయత్నాలకు ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ కాలంలో వారి ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోతాయి. సంబంధాలలో సమస్యలు ముగిసి, జీవిత భాగస్వామితో బంధం బలపడుతుంది.
కన్యా రాశి
సూర్యుడు ఇప్పుడు కన్యారాశి మొదటి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారు అన్ని రంగాలలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించగలరు. వారికి వారి కుటుంబం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. ఇతరులకు అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బును తిరిగి పొందగలరు. జీవిత భాగస్వామితో వారి సంబంధం సంతోషంగా ఉంటుంది. పని చేసే వారికి పై అధికారులు, సహోద్యోగులతో సంబంధాలు చాలా బాగుంటాయి. దీనివల్ల వారి పనిలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో వారి ఆరోగ్యం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలోని పదకొండో ఇంటిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ గ్రహ సంచారం వారి జీవితంలోని ఆర్థిక సమస్యలను అంతం చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేయడానికి వారికి సరైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారు తమ ఇంటి కోసం కొత్త విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి. పెళ్లికాని వారు ఇప్పుడు తమకు తగిన భాగస్వామిని కనుగొనగలుగుతారు. కష్టానికి తగిన ఫలాలు దక్కనున్నాయి. మీరు ఎంతో కాలంగా కలలు కంటున్న వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి
సూర్యుడు కుంభ రాశిలోని ఎనిమిదో ఇంటిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ ఇల్లు ఆర్థిక వృద్ధికి, స్థిరత్వానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కుంభ రాశి వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు, బహుళ ఆదాయ వనరులకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఈ కాలం ఆస్తులు లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేయడానికి మంచిది. వృత్తి నిపుణులు తమ కెరీర్లో స్థిరమైన పురోగతిని చూడవచ్చు. సహోద్యోగుల మద్దతు, సంతోషకరమైన పని వాతావరణం ఉత్పాదకతను, సంతృప్తిని పెంచుతాయి. మకర రాశి వారు కుటుంబ సామరస్యం, వ్యక్తిగత సంతృప్తితో జీవితంలో చాలా సంతోషకరమైన కాలాన్ని ఆశించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More