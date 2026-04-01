    Guru Chandala Yogam: గురు చండాల యోగం అంటే ఏంటి, జూన్ వరకు ఉంటుందా? 12 రాశుల వారు పాటించాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోండి!

    జాతక చక్రంలో 1, 4, 7, 10 స్థానాల్లో గురువు, రాహువు కలిసి ఉంటే గురు చండాల యోగం అని అంటారు. ఈ గ్రహాలు కలిసి ఉంటే ఏదో ఒక గ్రహ మహాదశ నడుస్తుంది లేదా అంతర్దశలు అయినా ఉండొచ్చు. గురు చండాల యోగం ఉంటే జీవితంలో అనేక ఇబ్బందులు, సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. 

    Published on: Apr 01, 2026 1:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రస్తుతం, గురు చండాల యోగం డిసెంబర్ 05, 2025 నుండి సంచారంలో ఉన్న గురు-రాహువుల ద్వారా ఏర్పడింది. ఇది జూన్ 01, 2026 వరకు ఉంటుంది. జాతక చక్రంలో 1, 4, 7, 10 స్థానాల్లో గురువు, రాహువు కలిసి ఉంటే గురు చండాల యోగం అని అంటారు. ఈ గ్రహాలు కలిసి ఉంటే ఏదో ఒక గ్రహ మహాదశ నడుస్తుంది లేదా అంతర్దశలు అయినా ఉండొచ్చు. గురు చండాల యోగం ఉంటే జీవితంలో అనేక ఇబ్బందులు, సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. అటువంటి వ్యక్తి సరిగ్గా నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతారు, గందరగోళానికి గురవుతారు. ఇది కాకుండా జీవితంలో తప్పుడు సంస్థలో కూడా పడతాడు. కొన్ని ప్రత్యేక మినహాయింపులు మినహాయించి, ఈ యోగం చాలా ప్రతికూలంగా ఉంటుంది.

    ఎవరైనా స్త్రీ జాతకంలో గురు చండాల యోగం ఉన్నట్లయితే పెళ్లి తర్వాత ఆ స్త్రీ భర్త పురోభివృద్ధిపై ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. భార్య భర్తల మధ్య కలహాలు కూడా ఉండచ్చు. ఈ యోగం ఉండి, పంచమ స్థానం మహిళా జాతకంలో బలంగా లేదంటే సంతాన విషయంలో కూడా సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.ఇది కాకుండా, దాని కొన్ని నివారణలు కూడా రాహువును శాంతపరుస్తాయి, ఇది మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. గురు చండాల యోగం యొక్క అశుభ ప్రభావాలను నివారించడానికి, రాశిచక్రం ప్రకారం ఈ చర్యలు తీసుకోండి:

    మేష రాశి: ఏకాదశి రోజున పూజారికి పసుపు రంగులో వుండే ఆహారాలను దానం చేయండి. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉండండి.

    వృషభ రాశి: సువాసన పదార్థాలను ఉపయోగించండి మరియు నీటిలో సుగంధ ద్రవ్యాన్ని జోడించి స్నానం చేయండి.

    మిథున రాశి: ఇంటిని పటిక నీతితో తుడవాలి.

    కర్కాటక రాశి: వృద్ధుల ఆశీస్సులు తీసుకోండి. ఎక్కువగా తెల్లని దుస్తులను ఉపయోగించండి.

    సింహ రాశి: విష్ణు సహస్రనామ పఠించండి. ఉపాధ్యాయులను గౌరవించండి.

    కన్య రాశి: బుధవారం, శనివారాల్లో ఇంట్లో బట్టలు శుభ్రం చేసుకోండి.

    తులా రాశి: విష్ణు, శంకరులను పూజించి వెండి ఆభరణాలు ధరించాలి.

    వృశ్చిక రాశి: పౌర్ణిమ నాడు విష్ణు సహస్రనామ పఠించండి. పసుపు తిలకాన్ని పెట్టుకోండి.

    ధనుస్సు రాశి: పసుపు నీటితో స్నానం చేసి పసుపు రంగు ఆహారాన్ని తినాలి.

    మకర రాశి: శనివారం-అమావాస్య నాడు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఆహార పదార్థాలను విరాళంగా ఇవ్వండి.

    కుంభ రాశి: పనిలో ముందుగానే సిద్ధంగా ఉండండి. జంతువులతో ఆహారాన్ని పంచుకోండి.

    మీన రాశి: ఏకాదశి లేదా పౌర్ణమి నాడు రావి చెట్టును నాటండి. ఉపాధ్యాయుడు లేదా పూజారికి పసుపు రంగు వస్త్రాలను బహుమతిగా ఇవ్వండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/Guru Chandala Yogam: గురు చండాల యోగం అంటే ఏంటి, జూన్ వరకు ఉంటుందా? 12 రాశుల వారు పాటించాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోండి!
