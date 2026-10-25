అక్టోబర్ 31న గురు సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం! ధనలాభం, అదృష్టం
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో బృహస్పతికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. బృహస్పతి అక్టోబర్ 31 న సింహంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. బృహస్పతి యొక్క ఈ రాశిచక్ర మార్పు 3 రాశిచక్రాలకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. సింహంలోకి బృహస్పతి ప్రవేశం వల్ల ఏ రాశిచక్రం ప్రయోజనం పొందుతాయో తెలుసుకుందాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురువు బృహస్పతిని సర్వశుభకారకుడిగా భావిస్తారు. జ్ఞానం, సంపద, సంతానం, వివాహం, అదృష్టానికి కారకుడైన గురుభగవానుడు తన గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు.
ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న గురువు, రాబోయే అక్టోబర్ 31వ తేదీన సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. దాదాపు మూడు నెలల పాటు ఇదే రాశిలో సంచరించనున్న గురుని ఈ మార్పు ద్వాదశ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపనుంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి ఈ కాలం స్వర్ణయుగంగా మారనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
మేష రాశి వారికి విజయాలు
గురుని ఈ రాశి మార్పు మేష రాశి వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉండనుంది. విద్యారంగంలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. తాము పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.
వ్యాపారస్తులు కొత్త ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్లేందుకు ఇది సరైన సమయం. ప్రేమ జీవితం సంతోషభరితంగా సాగుతుంది. జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. దైవ కార్యాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఈ సమయం వారికి ఒక వరమనే చెప్పాలి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఆర్థిక ప్రగతి
కర్కాటక రాశి జాతకులకు గురు గోచరం జీవితంలో పెద్ద మార్పులను తీసుకొస్తుంది. ఈ కాలంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది.
కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. సరికొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టేందుకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది.
ధనుస్సు రాశి వారికి ధనలాభం, అదృష్ట వరం
ధనుస్సు రాశి వారికి గురుని సింహ రాశి ప్రవేశం ద్వారా భారీగా ధనలాభం కలుగుతుంది. అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారికి ఇది చక్కటి అవకాశం. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More